Eve e Bristow stringono una partnership per sviluppare capacità UAM con un ordine fino a 100 eVTOL

Eve Urban Air Mobility, LLC, una società Embraer, e Bristow Group Inc., leader globale nelle soluzioni di volo verticale, hanno annunciato oggi un Memorandum of Understanding per lavorare insieme allo sviluppo un Air Operator’s Certificate (AOC) per l’Eve electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft.

La partnership svilupperà un Urban Air Mobility (UAM) operating model utilizzando l’esperienza di Bristow nel trasporto sicuro di passeggeri e merci in tutto il mondo. Inoltre, Bristow ha effettuato un ordine per un massimo di 100 eVTOL, con consegne che dovrebbero iniziare nel 2026.

Utilizzando i rispettivi punti di forza, Bristow presterà i suoi oltre 70 anni di esperienza nel trasporto in global operations alla proposta di valore unica di Eve, per offrire una suite completa di prodotti e servizi UAM per varie regioni e missioni. L’ambiente operativo UAM si concentrerà su aree come vehicle design, vertiport design, regulatory development for the operating environment, eVTOL certification and autonomous operation.

Le società prevedono di sviluppare capacità basate sui servizi per supportare e ottimizzare le performance e l’utilizzo degli eVTOL in funzione e integrarsi con i sistemi di gestione del traffico aereo sia esistenti che di prossima generazione.

“Questo MOU strategico delinea il continuo sviluppo di un modello UAM completo tra Bristow ed Eve per un eVTOL che potrebbe potenzialmente rimodellare il mercato per tutti gli electric vertical lift con zero-emissions e costi operativi inferiori. Questo ci consente di espandere la nostra esperienza per fornire un vertical lift sostenibile, innovativo ed efficiente in nuovi potenziali mercati finali”, ha affermato Chris Bradshaw, Bristow President and Chief Executive Officer.

“In qualità di global leader in vertical lift, Bristow può sfruttare la nostra esperienza operativa per aiutare Eve a progettare e costruire la prossima generazione di velivoli che utilizzi appieno i numerosi vantaggi degli aeromobili eVTOL nei mercati finali esistenti e nuovi”.

“La nostra partnership con Bristow, in combinazione con il nostro background Embraer, unisce organizzazioni affidabili e innovative con oltre 125 anni di esperienza combinata nel settore dell’aviazione e un’impronta multinazionale. Siamo onorati che Bristow abbia scelto la nostra piattaforma eVTOL e, insieme, i nostri team svilupperanno le strutture e le operazioni solide necessarie per creare un settore UAM accessibile, scalabile, sostenibile e sicuro”, ha affermato Andre Stein, Presidente e CEO di Eve.

