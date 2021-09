Boeing prevede che le compagnie aeree cinesi richiederanno 8.700 nuovi aerei entro il 2040, per un valore di 1,47 trilioni di dollari, per soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei commerciali. La previsione a 20 anni riflette il rimbalzo del mercato cinese e l’ulteriore evoluzione dei modelli di business delle compagnie aeree. Boeing ha condiviso le previsioni per la Cina come parte del Commercial Market Outlook (CMO) 2021, la previsione a lungo termine della società sulla domanda di aerei e servizi commerciali.

I fondamentali economici della Cina gettano le basi per un sano aumento del traffico aereo, tra cui una crescita economica annuale del 4,4% e una fascia demografica a reddito medio che raddoppierà entro il 2040, secondo il CMO. Entro il 2030, il domestic passenger market della Cina supererà l’intra-European traffic; entro il 2040, si prevede che il domestic traffic della Cina supererà anche i viaggi aerei all’interno del Nord America.

Il CMO prevede inoltre che l’industria dell’aviazione civile cinese richiederà oltre 400.000 nuovo personale dell’aviazione entro il 2040, inclusi piloti, tecnici e personale di cabina. L’impegno di Boeing nei confronti della Cina prevede investimenti in persone che alimenteranno il futuro dell’aviazione, come la formazione di quasi 100.000 professionisti dell’aviazione cinese e l’impiego di oltre 2.500 dipendenti Boeing. Attraverso le sue attività, la formazione, la catena di approvvigionamento e altre attività, la presenza e le partnership di Boeing in Cina contribuiscono con oltre 1,5 miliardi di dollari all’anno all’economia.

“La rapida ripresa del Chinese domestic traffic durante la pandemia parla della forza e della resilienza del mercato”, ha affermato Richard Wynne, managing director, China Marketing, Boeing Commercial Airplanes. “Inoltre, ci sono opportunità promettenti per espandere significativamente le rotte internazionali a lungo raggio e la capacità di trasporto aereo. A lungo termine, c’è il potenziale per la crescita dei low-cost carrier per sviluppare ulteriormente la single-aisle demand”.

Il 2021 China CMO include queste proiezioni fino al 2040:

– Crescita annuale del traffico passeggeri del 5,4%, simile alla previsione per il 2020.

– Due terzi delle consegne a sostegno della crescita dell’industria aeronautica cinese e un terzo delle consegne per la sostituzione della flotta, che sposteranno le compagnie aeree verso modelli di aeroplani più sostenibili e a basso consumo di carburante.

– I single-aisle jets avranno quasi 6.500 consegne; le consegne widebody, compresi i modelli passeggeri e cargo, ammonteranno a 1.850, pari al 44% della domanda in valore.

– Secondo il CMO, nella regione esiste una commercial aviation services market opportunity di quasi $1,8 trilioni.

In qualità di azienda aerospaziale leader a livello mondiale, Boeing sviluppa, produce e fornisce assistenza a commercial airplanes, defense products and space systems per clienti in oltre 150 paesi. Boeing ha costruito una partnership di mezzo secolo con la Cina basata sulla fiducia e sul rispetto reciproci. Oggi Boeing è leader del settore nella fornitura di aerei passeggeri, freighter e servizi avanzati ai clienti cinesi. La Cina ha anche un component role su tutti gli attuali modelli di aerei commerciali Boeing. Più di 10.000 aerei Boeing volano in tutto il mondo con integrated China-built parts and assemblies.

(Ufficio Stampa Boeing)