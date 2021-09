Qatar Airways prolunga la Partnership USAID ROUTES per combattere il traffico di animali selvatici

Qatar Airways ha prolungato la sua partecipazione nella Partnership USAID ROUTES (Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species), rafforzando il suo impegno nella lotta al traffico illegale di animali selvatici.

Qatar Airways, membro fondatore della United for Wildlife Transport Taskforce, ha firmato la storica Dichiarazione di Buckingham Palace nel 2016, volta a prendere provvedimenti concreti per chiudere le rotte sfruttate dai trafficanti del commercio illegale di animali selvatici. Successivamente, nel maggio 2017, la compagnia aerea ha firmato il primo Memorandum of Understanding con la Partnership ROUTES. Nel maggio 2019, Qatar Airways è diventata la prima compagnia aerea al mondo a ottenere la certificazione Illegal Wildlife Trade (IWT) Assessment, a conferma che il vettore nazionale dello Stato del Qatar dispone di procedure, formazione del personale e protocolli di segnalazione che rendono più difficile il contrabbando di prodotti illegali appartenenti alla fauna selvatica.

L’Illegal Wildlife Trade (IWT) Assessment è stato sviluppato dall’International Air Transport Association (IATA), con il supporto di ROUTES, come parte del sistema di gestione e valutazione ambientale di IEnvA – IATA per le compagnie aeree. La conformità agli standard e alle pratiche raccomandate IWT IEnvA (ESARP) consente alle compagnie aeree firmatarie della Dichiarazione di Buckingham Palace di United for Wildlife, di dimostrare di aver attuato gli impegni riportati all’interno della Dichiarazione.

L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Sua Eccellenza Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il commercio illegale e insostenibile di animali servatici minaccia la nostra biodiversità globale e rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza, in particolare nelle comunità emarginate. Stiamo adottando misure per interrompere questo commercio illecito al fine di conservare la biodiversità e salvaguardare i nostri delicati ecosistemi. Rimaniamo impegnati con altri leader del settore dell’aviazione nel sottolineare la nostra politica di tolleranza zero nei confronti del traffico illegale di animali selvatici e ci uniamo alla Partnership ROUTES nel dire: ‘Non vola con noi’. Continueremo a lavorare con i nostri stakeholder per aumentare la consapevolezza e migliorare il rilevamento delle attività illegali per proteggere queste creature che tanto apprezziamo”.

Crawford Allan, ROUTES Partnership Lead, ha accolto con favore la leadership che Qatar Airways ha dimostrato negli sforzi per prevenire il traffico di specie selvatiche affermando: “Attraverso le sue azioni di sensibilizzazione, formazione e inclusione del traffico di specie selvatiche nelle sue politiche, Qatar Airways ha dimostrato l’impegno preso con la Dichiarazione di Buckingham Palace e con gli obiettivi fissati dalla Partnership ROUTES. Sono orgoglioso di vedere che Qatar Airways sta portando avanti i suoi sforzi e fa parte di un numero crescente di aziende che affermano: ‘Non vola con noi’”.

L’emergenza COVID-19 ha dimostrato che i crimini contro la fauna selvatica rappresentano una minaccia non solo per l’ambiente e la biodiversità, ma anche per la salute umana. Nonostante i viaggi limitati, le segnalazioni di sequestri illegali di animali selvatici nell’ultimo anno hanno rivelato che i trafficanti stanno ancora cercando di sfruttarne il contrabbando attraverso il sistema di trasporto aereo. Qatar Airways riconosce che con il supporto della Partnership USAID ROUTES, l’industria del trasporto aereo può muoversi verso un pianeta più verde che includa ecosistemi e conservazione della fauna selvatica, parti essenziali di una fiorente economia della fauna selvatica con e per le comunità locali.

Come firmatario inaugurale della Dichiarazione di Buckingham Palace nel marzo 2016 e membro fondatore della United for Wildlife Transport Taskforce, Qatar Airways ha una politica di tolleranza zero nei confronti del trasporto di animali selvatici illegali. Qatar Airways Cargo ha lanciato il secondo capitolo del suo programma di sostenibilità WeQare: Rewild the Planet all’inizio di quest’anno, incentrato sul trasporto gratuito di animali selvatici nel loro habitat naturale. L’iniziativa del vettore cargo per preservare la fauna selvatica e riqualificare il pianeta è in linea con l’impegno della compagnia aerea di combattere il traffico e il commercio illegale di animali selvatici e quindi proteggere l’ambiente e il pianeta Terra.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)