Qatar Airways annuncia il lancio di voli per Almaty in Kazakistan

Qatar Airways annuncia che lancerà scheduled passenger services per Almaty, Kazakistan a partire dal 19 novembre 2021. Il nuovo servizio sarà operato da un aeromobile Airbus A320, con 12 posti in Business Class e 132 posti in Economy Classe.

Questo servizio consentirà ai passeggeri che volano da e per Almaty di godere di una connettività senza interruzioni verso oltre 140 destinazioni, attraverso l’Hamad International Airport a Doha.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di portare i nostri servizi pluripremiati in Kazakistan, aggiungendo questa destinazione unica alla nostra rete in crescita. Questo nuovo servizio rafforza le calde relazioni tra lo Stato del Qatar e la Repubblica del Kazakistan e riafferma il nostro impegno a sviluppare ulteriormente il commercio e il turismo tra i nostri due paesi”.

La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar continua a ricostruire il proprio network, che attualmente conta oltre 140 destinazioni. Qatar Airways prevede anche politiche di prenotazione flessibili che offrono modifiche illimitate nelle date e nelle destinazioni di viaggio e rimborsi gratuiti per tutti i biglietti emessi per viaggi completati entro il 31 maggio 2022.

Orario dei voli per Almaty dal 19 novembre 2021:

Venerdì e lunedì (tutti gli orari locali)

Da Doha (DOH) ad Almaty (ALA), QR391, partenza 01:15 – arrivo 08:35.

Da Almaty (ALA) a Doha (DOH), QR 392, partenza 21:40 – arrivo 23:55.

