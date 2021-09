News Brevi – 23.09.2021

ETIHAD AIRWAYS LANCIA “EXPONENTIAL ABU DHABI” CON BIGLIETTI GRATUITI PER EXPO 2020 PER TUTTI GLI OSPITI – Etihad Airways offre a tutti i suoi ospiti che viaggiano da o verso Abu Dhabi un biglietto omaggio per Expo 2020 Dubai. Lo spettacolare evento, che si svolgerà tra il 1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, accoglierà il mondo negli Emirati Arabi Uniti. La promozione speciale nell’ambito della campagna “Exponential Abu Dhabi” inizia oggi e durerà fino al 31 marzo 2022. “Expo 2020 è a soli 45 minuti di auto da Abu Dhabi, rendendo la capitale il luogo perfetto in cui soggiornare quando si visita l’evento. La città ora accoglie viaggiatori completamente vaccinati senza la necessità di mettersi in quarantena, rendendola eccezionalmente comoda e accessibile”, afferma la compagnia. “Expo 2020 offre molte opportunità entusiasmanti per Etihad Airways e siamo orgogliosi di invitare il mondo a godersi questo evento e tutto ciò che Abu Dhabi e gli Emirati Arabi Uniti hanno da offrire”, ha affermato Terry Daly, Executive Director Guest Experience, Brand & Marketing, Etihad. “Etihad opera attualmente verso 65 destinazioni passeggeri e non vediamo l’ora di accogliere ospiti da ogni angolo del mondo per mostrare la nostra casa. Abu Dhabi è una destinazione di livello mondiale, con un programma di salute pubblica di livello mondiale, e sia Etihad che la città hanno adottato un approccio solido per garantire salute e benessere sia per i residenti che per i visitatori”. Expo 2020 Dubai sarà il più grande evento mai organizzato nel mondo arabo. 192 paesi e milioni di visitatori si riuniranno negli Emirati Arabi Uniti per condividere le loro idee e lasciare un’eredità significativa per le prossime generazioni. L’Expo 2020 theme ‘Connecting Minds, Creating the Future’ è un impegno di ciò che l’evento spera di raggiungere: forgiare un futuro migliore attraverso la costruzione di partnership e ispirare l’innovazione. Ispirato a tre sottotemi – Opportunità, Mobilità e Sostenibilità – Expo 2020 presenterà fino a 60 spettacoli dal vivo ogni giorno, oltre a più di 200 destinazioni gastronomiche distintive. Coloro che desiderano prenotare sono invitati a visitare etihad.com e l’app per visualizzare le loro opzioni e rimanere informati sulle norme di ingresso appropriate alla loro destinazione finale.

CAGLIARI AIRPORT: DAL 27 SETTEMBRE LA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY OSPITA LA STORIA DI TIME IN JAZZ DI PAOLO FRESU – Dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 la Cagliari Airport Library ospita la storia di Time in Jazz di Paolo Fresu. Paolo Fresu si definisce un viaggiatore “accanito” che, durante i lunghi e frequenti spostamenti a cui è abituato, ama rifugiarsi nella lettura di un buon libro, in aereo, ad esempio, o tra un volo e l’altro. L’idea che si possa usufruire, durante il viaggio, di una biblioteca aeroportuale ha affascinato l’artista, che ha scelto quindi di raccontare il festival Time in Jazz, proprio dagli accoglienti spazi della Cagliari Airport Library dove, dal 27 settembre al 3 ottobre 2021, una serie di incontri ripercorrerà la storia di uno dei più importanti appuntamenti culturali europei, attraverso le immagini raccolte in libri e video davvero suggestivi e originali. Un connubio ideale quello tra Fresu, il suo festival e l’Aeroporto di Cagliari: infatti ogni estate quarantamila spettatori di ogni provenienza si spostano a Berchidda e dintorni per seguire il festival, richiamati da un line-up di artisti internazionali di primissimo livello che, come Fresu, viaggiano con tale frequenza che gli aeroporti sono diventati per loro luoghi familiari e, talvolta, location ideali per concerti e performance di sicuro impatto visivo e sonoro.

IATA ANNUNCIA I RELATORI E L’AGENDA DEL WORLD AIR TRANSPORT SUMMIT IN BOSTON – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato il programma e i relatori del World Air Transport Summit (WATS), che si terrà in concomitanza con l’Annual General Meeting (AGM) di IATA a Boston, USA, dal 3 al 5 ottobre. “Sono molto entusiasta che il World Air Transport Summit si svolga nuovamente come evento dal vivo per la prima volta da giugno 2019. I forum virtuali non sostituiscono il valore creato quando le persone si incontrano faccia a faccia. Mentre pianifichiamo la ripresa del settore dal COVID-19 e affrontiamo questioni critiche relative ai cambiamenti climatici, le discussioni e i dibattiti di persona tra i principali leader e le parti interessate del settore saranno particolarmente significativi”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. Gli argomenti della sessione includono la sfida del cambiamento climatico, riconnettere in sicurezza il mondo durante il COVID-19, la diversità e l’inclusione nell’aviazione, la collaborazione con i partner della catena del valore e il trasporto aereo delle merci. La risposta dell’aviazione ai cambiamenti climatici sarà in cima all’agenda. Il discorso di apertura sarà tenuto da Rachel Kyte, Dean of the Fletcher School, Tufts University and former special representative of the UN Secretary-General and Chief Executive Officer of Sustainable Energy for All. Sarà seguito da un panel di principali stakeholder focalizzati sulla sostenibilità, tra cui Guillaume Faury, Chief Executive Officer, Airbus; Stanley Deal, Chief Executive Officer, Boeing Commercial Airplanes; Annie Petsonk, Principal Deputy Assistant Secretary for Aviation and International Affairs, US Dept. of Transportation; Pieter Elbers, Chief Executive Officer, KLM; Jennifer Holmgren, CEO, LanzaTech. I partecipanti al CEO Insight Debate includono: Lynne Embleton, Chief Executive Officer, Aer Lingus; Sir Tim Clark, President, Emirates Airline; Rono Dutta, Chief Executive Officer, IndiGo; Carsten Spohr, Chief Executive Officer, Lufthansa; Scott Kirby, Chief Executive Officer, United Airlines.

IATA SOLLECITA L’ETIOPIA A MANTENERE IL SUPPORTO ALL’AVIAZIONE – L’International Air Transport Association (IATA) ha invitato il governo dell’Etiopia a continuare a concentrarsi sul mantenimento di una connettività aerea efficiente durante la crisi COVID-19. Ciò porrà l’Etiopia in una posizione forte per superare la crisi e accelerare l’eventuale ripresa industriale e economica. “Ci congratuliamo con l’Etiopia per i passi positivi che ha intrapreso per promuovere i viaggi e la connettività durante la pandemia. Ciò include l’accettazione di viaggiatori vaccinati senza restrizioni, la gestione del costo dei test PCR per garantire che siano accessibili e l’implementazione di un regime di test che accetti sia i test PCR che quelli rapidi antigenici. Queste misure dovrebbero mettere l’Etiopia su una strada più rapida verso la ripresa, non solo per il trasporto aereo ma in tutta l’economia”, ha affermato Kamil Alawadhi, IATA’s Regional Vice President for Africa and Middle East. L’Etiopia si sta ponendo al di sopra della domanda media del continente africano per i servizi di trasporto aereo e ha compiuto progressi nella ripresa. Il traffico passeggeri verso, da e all’interno dell’Etiopia a giugno 2021 è stato del 30% inferiore rispetto a giugno 2019, un miglioramento significativo rispetto al calo del 47% di gennaio 2021 rispetto a gennaio 2019. La performance di giugno dell’Etiopia è stata ben superiore al -66,6% (rispetto al 2019) registrato per il continente africano. La domanda dei passeggeri dovrebbe tornare ai livelli pre-COVID entro il 2023. Con bassi tassi di vaccinazione in tutta l’Africa, il continente e la sua popolazione sono vulnerabili e la ripresa economica da COVID-19 è a rischio. Inoltre, con più paesi che revocano le restrizioni di viaggio per i vaccinati (come annunciato ieri dagli Stati Uniti), la libertà di movimento sarà limitata fino a quando i vaccini non saranno universalmente disponibili. “Nazioni, governi, politici e imprese devono cooperare attraverso COVAX in modo che tutti abbiano accesso ai vaccini di cui hanno bisogno, indipendentemente da dove si trovino”, ha affermato Alawadhi.

IBERIA MANTENIMIENTO PROSEGUE I TIROCINI CON ISTITUTI DI ISTRUZIONE – Questa settimana Iberia ha ricevuto una nuova classe di 52 studenti di formazione professionale presso le sue strutture di manutenzione per svolgere i loro tirocini sul posto di lavoro per tre mesi. Questi studenti provengono dagli Istituti di istruzione secondaria Barajas e Raúl Vázquez, i due centri pubblici di Madrid che forniscono formazione professionale nei rami dell’avionica e dell’aeromeccanica, con i quali Iberia mantiene uno stretto rapporto. Iberia ha donato al Barajas Secondary Education Institute un motore Trent 500 dell’Airbus A340-600 che ha ritirato durante la pandemia. Questa donazione fa parte di un progetto Iberia per dare un secondo utilizzo ai motori dei suoi Airbus A340 e che include diverse iniziative con università e centri educativi. A IES Barajas questo motore servirà per l’apprendimento e la pratica dei giovani che studiano in questo centro e dove i professionisti del futuro dell’avionica e dell’aeromeccanica si stanno preparando da oltre 60 anni. Inoltre, Iberia ha sviluppato un programma Dual Training con IES Barajas e IES Raúl Vázquez dal 2011, che include sei mesi di stage nelle officine e negli hangar di Iberia Mantenimiento. L’ultima classe del 2019 era di 40 studenti, di cui 19 assunti da Iberia. La partecipazione di Iberia a questi programmi di formazione professionale insieme alla Comunità di Madrid, alle scuole e alle università mira ad adattare la formazione alle reali esigenze del settore aeronautico, facilitando l’inserimento delle nuove generazioni nel mondo del lavoro. Infatti, diversi dipendenti di Iberia Mantenimiento insegnano in questi centri di formazione. Il Maintenance Training Center è approvato da EASA (Part 147 e 145) per offrire un’ampia gamma di corsi finalizzati all’ottenimento delle licenze di certificazione su flotte come A350 XWB (B1/B2), A330 (B1/B2/C), A320ceo/neo, i loro motori CFM56, V2500, PW1100 e LEAP, oltre a corsi di aggiornamento per il mantenimento della qualifica.

DELTA SI UNISCE ALLE COALIZIONI CHE GUIDANO UN NET ZERO FUTURE – Rafforzando il suo impegno per una net-zero aviation, Delta si unisce a tre coalizioni chiave del settore per avere un impatto reale sul pianeta. Il vettore, il primo a rendere la sua compagnia aerea carbon neutral su base globale, partecipa all’iniziativa Race to Zero; LEAF Coalition, come prima compagnia aerea; Clean Skies for Tomorrow Ambition Statement del World Economic Forum, in qualità di membro del comitato direttivo. Queste partnership creano uno slancio significativo verso un futuro più sostenibile. “L’unico vero modo per noi di avere un impatto sul cambiamento climatico è che tutti si allineino dietro un net-zero emissions goal”, afferma Amelia DeLuca, Delta’s managing director of sustainability. “Queste coalizioni uniscono risorse, investimenti e menti per lavorare collettivamente verso un’aviazione sostenibile, dove i nostri clienti non devono scegliere tra vedere il mondo e salvarlo”. Ognuna di queste coalizioni si basa sulla visione di Delta per un futuro net-zero per l’aviazione. LEAF Coalition: nel 2020 a causa della deforestazione è stato perso il 12% in più di foresta tropicale rispetto al 2019. Delta ha sottoscritto una lettera di intenti con la quale sarà la prima compagnia aerea e la prima organizzazione nel settore ad aderire alla LEAF Coalition, che riunisce l’azione pubblica e privata per accelerare gli sforzi volti a ridurre e porre fine alla deforestazione tropicale entro il 2030. Entrando a far parte di LEAF, Delta può acquistare crediti di carbonio di alta qualità per sostenere il suo continuo impegno ad essere una compagnia aerea a emissioni zero. Clean Skies for Tomorrow: questa coalizione, nell’ambito del World Economic Forum, unisce gruppi globali di compagnie aeree, aeroporti, fornitori di carburante e altre parti interessate del settore per accelerare la fornitura e l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF). In qualità di membro del comitato direttivo, Delta, che si è impegnata a utilizzare il 10% di SAF entro la fine del 2030, contribuirà a promuovere e sviluppare il mercato SAF per garantire che la produzione futura soddisfi la crescente domanda di carburante sostenibile. Race to Zero: Delta ha firmato Race to Zero, un’alleanza guidata dalle Nazioni Unite. Nell’ambito di Race to Zero, Delta si è impegnata a fissare net zero 2050 e obiettivi intermedi attraverso la Science Based Targets initiative per le sue airline operations, in linea con la climate science alla base del Paris Agreement.

ICAO: DICHIARAZIONE ALL’U.S. GLOBAL COVID-19 SUMMIT – Per il suo contributo ufficiale al White House Global COVID-19 Summit sul tema Ending the Pandemic e Building Back Better, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha scritto: “L’International Civil Aviation Organization (ICAO) è fortemente impegnata a sostenere la ripresa del trasporto aereo internazionale, così pesantemente colpito dalla pandemia di COVID-19, e a rafforzare la cooperazione tra gli Stati. Riconoscendo che i passeggeri dovrebbero beneficiare di un trattamento giusto ed equo e della possibilità di viaggiare, e che la vaccinazione non dovrebbe essere una precondizione per viaggiare, è altamente auspicabile che la vaccinazione sia utilizzata per facilitare la mobilità in sicurezza. A tal fine, i vaccini dovrebbero essere resi disponibili e accessibili a tutti i passeggeri per garantire che nessun paese sia lasciato indietro nella ripresa dell’aviazione globale. In questo contesto, l’ICAO ha convocato una Ministerial Conference il 12 ottobre 2021 esortando i governi a impegnarsi in misure efficaci per prevenire la diffusione del COVID-19 e di altre malattie trasmissibili attraverso i viaggi internazionali, attuando le linee guida ICAO. Sarà necessaria una multilayer risk management strategy for civil aviation che sia adattabile, proporzionata, non discriminatoria e guidata da prove scientifiche, con pratiche concordate armonizzate nella massima misura possibile, ai fini del trasporto aereo, sulla base di criteri epidemiologici comuni, requisiti di test e vaccinazione, sostenuta da regolari revisioni, monitoraggio e condivisione tempestiva delle informazioni tra gli Stati. A sostegno dello sforzo globale per combattere la pandemia di COVID-19, l’ICAO invita i governi a facilitare il trasporto aereo di vaccini, forniture mediche e personale essenziali, in particolare nei paesi in via di sviluppo. L’ICAO invita i governi a garantire il flusso di traffico sicuro e ordinato, la prontezza operativa del personale dell’aviazione, in particolare aircrew and air traffic controllers, nonché l’aeronavigabilità degli aeromobili. Infine, l’ICAO si impegna a lavorare con le parti interessate per garantire l’interoperabilità delle applicazioni digitali, la trasmissione sicura e la convalida dei pandemic-related testing, vaccination and recovery certification, che protegga la privacy e preveda una non-digital accessibility”.

BOEING DONA UN MILIONE DI DOLLARI PER GLI SFORZI DI RECUPERO DOPO L’URAGANO IDA – Boeing sta stanziando 1 milione di dollari dal Boeing Charitable Trust per assistere nelle operazioni di soccorso e ripristino di emergenza a seguito dell’uragano Ida. Ciò include una donazione di $500.000 alla American Red Cross che aiuterà a portare riparo, cibo, acqua, aiuti umanitari e altra assistenza nelle aree colpite in tutto il sud, tra cui la Louisiana e il nord-est degli Stati Uniti. “I nostri pensieri sono con tutti i nostri amici, vicini e compagni di team in Louisiana e nel nord-est che stanno affrontando gli impatti senza precedenti dell’uragano Ida”, ha affermato Jennifer Lowe, Boeing’s vice president of National Strategy & Engagement. “Attraverso le nostre donazioni aziendali e le donazioni personali dei nostri dipendenti, l’intero team Boeing è pronto ad assistere le persone più colpite da questa tempesta devastante”. I restanti $500.000 finanzieranno ulteriori organizzazioni locali per aiutare le comunità con esigenze a breve e lungo termine.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA L’HISPANIC HERITAGE MONTH – In onore dell’Hispanic Heritage Month, American Airlines presenta una raccolta di film sull’inflight entertainment della compagnia aerea. L’American’s Latin Diversity Network Employee Business Resource Group ha scelto 15 film classici per l’Hispanic Heritage Month Channel, che sarà a bordo degli aerei fino al 15 ottobre. American lavora con i suoi Employee Business Resource Groups (EBRG), come il Latin Diversity Network, per mettere in evidenza i film che celebrano la diversità attraverso il suo inflight entertainment. Gli EBRG di American includono 20 gruppi composti da oltre 26.000 membri del team di American Airlines che rappresentano background, culture ed esperienze diverse. In passato, gli inflight heritage channels di American hanno messo in luce il Black History Month, il Women’s History Month, il Pride, nonché l’Asian American and Pacific Islander Month.