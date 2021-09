Airbus Helicopters presenta in Italia l’ACH160

Airbus Helicopters ha presentato in Italia, presso l’Aeroporto di Bresso, il nuovo ACH160, versione premium dell’H160, certificato da EASA a luglio 2020. Il velivolo appartiene alla categoria degli elicotteri bimotori medi ed è molto innovativo, incorpora infatti ben 68 nuove tecnologie brevettate da Airbus, che con l’H160 vuole fornire un deciso cambiamento nell’esperienza cliente.

“E’ il nuovo punto di riferimento per stile, performance, competitività economica, manutenzione, sicurezza e comfort, con un basso impatto ambientale”, afferma Airbus Helicopters.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Alexandre Ceccacci, Country manager di Airbus Helicopters in Italia, ha sottolineato diversi aspetti di questo aeromobile. Per prima cosa la grande silenziosità, dovuta anche al nuovo rotore dotato di Blue Edge blades. Oltre che esternamente, rappresentando quindi un grande vantaggio per le persone a terra, anche internamente la rumorosità è molto bassa, contribuendo alla creazione di un ambiente molto confortevole: l’H160 è infatti il più silenzioso della sua classe.

Altro aspetto fondamentale rimarcato da Ceccacci è la riduzione dei consumi, grazie ai nuovi motori Safran Arrano 1A (il consumo di carburante è ridotto del 15% rispetto alla precedente classe di motori per le stesse operazioni) e ad innovazioni in tutta la trasmissione. Anche la manutenzione è facilitata, contribuendo quindi, insieme alla fuel efficiency, a realizzare una macchina con costi di gestione molto bassi.

Il rotore di coda di tipo Fenestron inclinato e il bi plan stabilizer permettono un maggiore carico utile e un assetto piatto in volo, con una maggiore stabilità.

L’avionica, con la suite Helionix e autopilota a 4 assi, fornisce ai piloti una situational awareness ottimale, insieme ad una diminuzione del carico di lavoro. In particolare, l’autopilot ha una funzione per automatic landing ed è dotato della prima ground helipad assisted take-off procedure, per un decollo sicuro e ottimale dall’eliporto, riducendo il workload e il rischio di errore umano.

La vortex pre-alerting feature aumenta anche la sicurezza, avvertendo i piloti quando entrano in condizioni di volo che potrebbero portare a un vortex ring state se non intraprendono un’azione immediata.

L’H160 nasce per diventare il nuovo punto di riferimento della categoria, con la versatilità per rispondere a una vasta gamma di missioni, come Oil & Gas, Commercial Air Transport, Private and Business Aviation, Helicopter emergency medical services (HEMS), Public Services, Search and Rescue. Nelle configurazioni Commercial Air Transport e Oil & Gas può trasportare fino a 12 passeggeri su comodi sedili.

La parte anteriore e la fusoliera centrale sono prodotte e assemblate a Donauworth, Germania, le pale sono prodotte nel centro di fabbricazione delle pale a Paris-Le-Bourget, il blocco di coda è assemblato ad Albacete, Spagna, mentre i componenti dinamici sono prodotti a Marignane, Francia, dove avviene anche l’assemblaggio finale.

Riguardo la versione ACH160, sono disponibili interni in configurazione ACH Line (fino a 10 passeggeri), molto pulita ed elegante, ACH Line con pacchetto Lounge, che offre un maggior confort, e gli interni Exclusive (fino a 8 passeggeri), disegnati insieme a Pegasus Design.

Riguardo le performance, l’elicottero, con un MTOW di 6.050 Kg, ha una velocità massima di crociera di 285 km/h /155 kts ed un range di 850 km / 460 NM. I motori Safran Helicopter Engines Arrano 1A sviluppano una takeoff power di 1.280 shp.

Più di 40 H160 sono stati già ordinati nel mondo. Riguardo il mercato italiano, Airbus Helicopters ha puntato molto su questa macchina che, grazie anche a linee eleganti e dinamiche, è stata realizzata per piacere in modo particolare al pubblico italiano, da sempre sensibile all’eleganza del design.

Ai media presenti è stata data la possibilità di effettare un volo dimostrativo sull’ACH160. Molto positive le sensazioni, in particolare riguardo la silenziosità a bordo (si può tranquillamente conversare in cabina durante il volo) e il livello di vibrazioni veramente molto basso in ogni condizione.

Assolutamente da rimarcare sono le performance dell’autopilota, efficiente e rapido nelle reazioni, e la stabilità dell’elicottero. Anche nelle manovre inusuali, la macchina dona una straordinaria sensazione di sicurezza.

Concludendo, l’ACH160 (e naturamente la macchina da cui deriva, l’H160) è un aeromobile di altissimo livello che merita senz’altro il successo che Airbus si aspetta nel mercato italiano.

A questo link l’album fotografico sulla nostra pagina Facebook ufficiale.

(Paolo Rebosio – Md80.it – Photo Credits: Paolo Rebosio – Foto Cockpit e Interni in fondo all’articolo: Copyright Adrian Daste – Airbus Helicopters)