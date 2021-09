Austrian Airlines ed Eurowings ottimizzano i collegamenti tra Austria e Germania

Eurowings e Austrian Airlines volano in una nuova formazione e ottimizzano la loro offerta tra Austria e Germania per i passeggeri. Eurowings ha rilevato la rotta da Stoccarda a Graz dalla sorella del gruppo e ora effettua la rotta almeno cinque volte a settimana. Eurowings vola a Linz cinque volte a settimana dalla sua base più grande, Düsseldorf. Dalla capitale del Nord Reno-Westfalia, Eurowings offrirà anche tre collegamenti settimanali per Graz dal 10 gennaio 2022.

Dall’estate 2022, Eurowings opererà voli ancora più frequenti su tutte e tre le rotte e volerà poi a Graz e Linz due volte al giorno dal lunedì al venerdì. I passeggeri beneficeranno di un gran numero di voli in coincidenza grazie alle principali basi Eurowings di Düsseldorf e Stoccarda. Le rotte possono essere prenotate fin da ora su www.eurowings.com o tramite l’app Eurowings.

Austrian Airlines ha già rilevato la rotta Vienna – Hannover precedentemente servita da Eurowings dall’orario di volo estivo 2021. I voli diretti sono offerti con una frequenza giornaliera fino a due voli e possono essere prenotati sin da subito. Con l’inizio permanente della rotazione ad Hannover, Austrian Airlines rafforza l’hub nel suo aeroporto di Vienna. Il collegamento hub è ideale sia per i turisti che per i viaggiatori d’affari per ulteriori voli in coincidenza. I passeggeri beneficiano di numerose opzioni di trasferimento, ad esempio verso l’Europa centrale e sudorientale o il Medio Oriente.

