News Brevi – 28.09.2021

IBERIA E AEROMAR OFFRONO 18 DESTINAZIONI IN MESSICO – Iberia e Aeromar rinnovano il loro accordo interline, collegando la rete globale di quasi 100 destinazioni Iberia in Europa con le 18 offerte da Aeromar in Messico. Da settembre, Iberia opera già due voli giornalieri tra Madrid e Città del Messico, che consentono i migliori collegamenti con altre 18 città del Messico servite da Aeromar: Città del Messico, Acapulco, Aguascalientes, Ciudad Victoria, Colima, Guadalajara, La Paz, Mazatlán, Ixtapa Zihuatanejo, Ixtepec, Monterrey, Piedras Negras, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, San Luis Potosí, Tepic, Veracruz e Torreón, oltre a due negli Stati Uniti, Laredo e McAllen Texas. Il rinnovo di tale accordo continuerà a rendere più agevole per i clienti la prenotazione del proprio itinerario di viaggio in un unico biglietto, con la stessa policy sui bagagli e con condizioni tariffarie uniformi. I biglietti possono essere acquistati sul sito web di Iberia (www.iberia.com) o tramite agenzie di viaggio. Iberia ha programmato il suo aereo più avanzato e silenzioso sul mercato tra Madrid e il Messico, l’Airbus A350-900 dotato di 348 posti, 31 in Business class, 24 in Premium Economy e 293 in Economy. “In Iberia abbiamo sempre optato per il Messico come uno dei nostri mercati strategici sia dal punto di vista del turismo che del traffico d’affari. Da settembre abbiamo aumentato le frequenze a 14 voli settimanali che, sommato all’accordo con Aeromar, ci consente di offrire un servizio migliore ai nostri clienti e un’ampia gamma di destinazioni all’interno del Paese. Tutto ciò rafforza il nostro impegno in questo mercato e favorisce il flusso di viaggiatori e turismo tra Messico e Spagna”, ha commentato Víctor Moneo, Direttore vendite America Latina e accordi istituzional, Iberia. “Aeromar è orgogliosa di sostenere la sua partnership con Iberia, una compagnia aerea leader nel mercato Messico-Spagna e riconosciuta in tutto il mondo per l’eccellenza del servizio e il network di rotte”, ha aggiunto Fabricio Cojuc, direttore della strategia di rete e alleanze di Aeromar.

AERONAUTICA MILITARE: DELEGAZIONE DEL QATAR IN VISITA ALLA SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE – Una delegazione militare del Qatar, guidata dal Vice Comandante delle Forze Aeree del Qatar, Brig. Gen. Hazza Nasser Hazza ALSHAHWAN, ha visitato la Scuola di Aerocooperazione di Guidonia (RM). Alla delegazione, accolta dal Generale di Brigata dell’Aeronautica Militare Glauco Luigi MORA e dai suoi più stretti collaboratori, è stata illustrata l’offerta formativa della Scuola nei due settori addestrativi del Telerilevamento e dell’Aerocooperazione, con particolare riguardo alla formazione degli operatori JTAC (Joint Terminal Attack Controller) e nel campo del Personnel Recovery. Successivamente sono state effettuate delle attività dimostrative delle capacità del simulatore JTAC della Scuola, un sistema estremamente realistico, avanzato ed integrato con sistemi ed equipaggiamenti reali, che consente di svolgere missioni virtuali di supporto aereo ravvicinato (Close Air Support), riducendo notevolmente i costi di addestramento. Le stesse attività sono state poi replicate live, con assetti di volo del 60° Stormo di Guidonia, in cui il personale JTAC in addestramento ha “guidato” il supporto aereo verso il target, individuato da un Observation Post sulle colline intorno all’aeroporto. La delegazione del Qatar ha potuto apprezzare le competenze e le capacità formative espresse dalla Scuola di Aerocooperazione nel campo del remote sensing e delle operazioni air-to-ground (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES: ACCORDO CODESHARE CON INDIGO – American Airlines sta aprendo nuove porte in tutta l’India questo autunno grazie a un nuovo accordo di codeshare con IndiGo, la principale compagnia aerea indiana. L’accordo, annunciato oggi, inserirà il codice di American su 29 delle rotte domestiche di IndiGo in India, fornendo un’opzione conveniente per i clienti di American Airlines in arrivo sui nuovi voli verso Bengaluru (BLR) e Delhi (DEL) del vettore. Il codeshare, che richiederà l’approvazione dei governi degli Stati Uniti e dell’India, dovrebbe iniziare a ottobre, poiché American lancerà un nuovo servizio tra New York (JFK) e DEL il 31 ottobre e tra Seattle (SEA) e BLR il 4 gennaio. 2022. “Siamo ansiosi di aggiungere IndiGo come nostro partner di fiducia in India”, ha affermato Vasu Raja, Chief Revenue Officer, American. “Sia che i nostri clienti viaggino per affari o per piacere, questa nuova partnership rende facile raggiungere tutti e quattro gli angoli dell’India. Oggi stiamo aggiungendo 29 nuove rotte alla nostra mappa come risultato di questo accordo, fornendo ai clienti ancora più opzioni in tutto il mondo”. All’inizio dell’accordo di codeshare, i membri del programma fedeltà AAdvantage di American guadagneranno miglia viaggiando su voli American in codeshare operati da IndiGo. “Siamo lieti di firmare questo accordo codeshare con una delle compagnie aeree più grandi e rinomate del mondo”, ha affermato Ronojoy Dutta, Chief Executive Officer of IndiGo. “Siamo fiduciosi che questa sarà una forte partnership che creerà molte opportunità per il commercio e il turismo attraverso la connettività domestica senza interruzioni di IndiGo”. IndiGo, la più grande compagnia aerea indiana per numero di passeggeri trasportati, ha sede a Gurgaon, Haryana, India. Con la sua flotta di oltre 275 aeromobili, la compagnia aerea opera più di 1.100 voli giornalieri, collegando 70 destinazioni domestiche e 24 destinazioni internazionali.

ANA CARGO ENTRA A FAR PARTE DI PHARMA.AERO – ANA Cargo è entrata a far parte di Pharma.Aero, un’organizzazione senza scopo di lucro che lavora per migliorare il trasporto aereo end-to-end per i prodotti farmaceutici e altre risorse sanitarie e mediche critiche. Il Gruppo ANA ha ricevuto la prestigiosa certificazione CEIV PHARMA e come primo vettore giapponese a diventare membro di Pharma.Aero, ANA Cargo sarà in grado di costruire sui suoi successi passati e imparare dai membri che stanno aprendo la strada nel trasporto farmaceutico. “ANA Cargo si impegna a costruire partnership e a mettere in atto politiche che ci consentano di trasportare forniture mediche in modo sicuro ed efficiente”, ha affermato Toshiaki Toyama, Executive Vice President of ANA and President of ANA Cargo. “La nostra appartenenza a Pharma.Aero ci aiuterà a costruire sulla nostra esperienza e rispondere meglio alla crescente domanda per la consegna di forniture mediche”.