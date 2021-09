L’Embraer China Market Outlook prevede che gli aerei regionali apriranno la strada nell’era post-epidemia

Embraer rivelerà le sue ultime prospettive per il mercato dell’aviazione commerciale cinese a Zhuhai Airshow oggi, durante la 13th China International Aviation and Aerospace Exhibition. Il rapporto prevede nuove consegne di aeromobili nei prossimi 20 anni in base alla domanda passeggeri per i viaggi aerei nell’era post-epidemia. Embraer prevede che saranno necessari 1.445 nuovi velivoli nella categoria fino a 150 posti nella regione fino al 2040. Tra queste consegne, il 77% soddisferà la crescita del mercato e il 23% sostituirà gli aeromobili obsoleti.

“Durante la pandemia, gli aerei di piccole e medie dimensioni e i voli regionali sono stati fondamentali per il rapido recupero della connettività in Cina. I nostri E-Jet sono stati tra i primi tipi di aeromobili a ripristinare le frequenze di volo attraverso le reti aeree”, ha affermato Guo Qing, Managing Director and Vice President of Commercial Aviation, Embraer China. “Il mercato richiede un profilo di flotta più equilibrato e una struttura del network per servire più mercati secondari. Ecco perché crediamo che per i prossimi 20 anni, gli aerei con un massimo di 150 posti libereranno appieno il loro potenziale”.

Il governo cinese ha recentemente annunciato una serie di sviluppi infrastrutturali che includono circa 200 nuovi aeroporti per incoraggiare e promuovere la delocalizzazione industriale. L’importanza degli aerei regionali continua ad aumentare dopo il COVID-19, svolgendo un ruolo chiave nel lancio di nuovi servizi verso questi aeroporti e nello sviluppo della domanda.

Attualmente, ci sono 91 E-Jets operativi in Cina, che volano su 550 rotte, collegando 150 città in patria e all’estero. Trasportano circa 20 milioni di passeggeri all’anno, collegando rotte regionali nell’est, nord, nord-ovest e sud-ovest della Cina.

“Il China Civil Aviation Passenger Revenue Kilometers (RPK) godrà di una crescita del 4,7% CAGR nel decennio, segnalando il vantaggio della Cina nella ripresa dell’aviazione”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation. “Riteniamo che il mercato dell’aviazione cinese diventerà il più grande del mondo in futuro. Embraer ha già costruito una presenza forte e positiva sul mercato fornendo una solida base per il nostro jet più avanzato, l’E2″.

Il rapporto, che sarà rivelato oggi in una conferenza stampa allo Zhuhai Airshow, include anche nuovi dati sulle forze trainanti che influenzeranno la forma della crescita del mercato in Cina. Lo stand di Embraer a Zhuhai, che presenta la famiglia di velivoli E-Jet, incluso l’E2, presenterà al pubblico una VR flight-deck experience unica dell’E2.

Poiché il paese si impegna ad accelerare la riduzione delle emissioni per raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2060, l’autorità per l’aviazione civile cinese attribuisce grande importanza alla sfida ambientale che l’industria sta affrontando e ha proposto una serie di iniziative politiche, tra cui l’impiego di velivoli di nuova generazione per migliorare efficienza. L’E2 può fornire il 25,4% in più di fuel efficiency per posto e un miglioramento del fuel burn fino al 10% rispetto ai suoi concorrenti, rispondendo efficacemente alle sfide ambientali e dando un contributo concreto per raggiungere l’obiettivo della nazione.

Embraer ha recentemente annunciato il suo ambizioso obiettivo di raggiungere operazioni carbon neutral entro il 2040 e di sostenere l’obiettivo dell’industria aeronautica di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050.

“La sostenibilità è una priorità assoluta per Embraer su tutta la linea, soprattutto quando si tratta di design di nuovi prodotti. Oltre ad essere l’aereo a corridoio singolo più efficiente, la nostra famiglia di velivoli E2 è anche la più silenziosa ed ecologica disponibile oggi sul mercato”, ha aggiunto Guo Qing.

Oltre alle emissioni già migliorate e ai livelli di rumore più bassi dei prodotti attuali, la promozione di tecnologie sostenibili dirompenti, come l’elettrificazione, l’ibrido, il carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) e altre alternative energetiche innovative, fanno anch’esse parte del piano strategico di Embraer per ridurre l’impatto sul pianeta.

