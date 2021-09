Bombardier: i Business Jets Global 7500 e Challenger 350 in mostra in Europa

Bombardier annuncia che due dei suoi principali business jet, il Global 7500 e il super mid-size Challenger 350, sono in tournée in diversi paesi europei.

La vetrina è iniziata in Germania e includerà tappe nei Paesi Bassi, Belgio, Spagna e Danimarca prima di concludersi in Svezia il 5 ottobre.

“Poiché l’interesse per l’aviazione d’affari cresce in Europa e in tutto il mondo, è importante per i clienti vedere in prima persona come si distinguono le cabine e l’attenzione ai dettagli a bordo dei jet Bombardier”, ha affermato Emmanuel Bornand, Regional Vice President of Sales, Europe, Middle East and Africa, Bombardier. “Siamo così lieti di creare questa esperienza distintiva per i nostri ospiti”.

“Il velivolo Global 7500 ha creato un nuovo spazio all’estremità superiore del business jet spectrum sin dalla sua entrata in servizio, con il centesimo velivolo già in produzione. Questo impareggiabile business jet offre quattro vere aree soggiorno, tra cui una master suite con un letto full size e la collezione di sedili Nuage brevettata da Bombardier per il massimo comfort sui voli lunghi. La sua autonomia leader del settore di 7.700 miglia nautiche (14.260 chilometri) significa che i passeggeri possono volare senza scalo dall’Europa occidentale a praticamente qualsiasi parte del pianeta, tra cui Bali, Tokyo e Honolulu. Le steep approach capabilities del velivolo Global 7500 gli consentono di accedere a London City e a una varietà di aeroporti impegnativi e di volare fuori da questi aeroporti con un range eccellente.

L’aereo Challenger 350 è il jet super mid-size più venduto del settore per sette anni consecutivi, grazie alle sue performance, affidabilità e costi operativi vantaggiosi, per non parlare della sua esperienza di cabina migliore della categoria e del volo fluido. Questo tour offrirà agli ospiti l’occasione per conoscere meglio il futuro di questo rinomato business jet, che presto si evolverà nel velivolo Challenger 3500, che entrerà in servizio nella seconda metà del 2022 (leggi anche qui). Questo aereo avrà interni nuovi di zecca e una serie di innovazioni ed è stato progettato con orgoglio attraverso una lente sostenibile”, afferma Bombardier.

L’impegno di Bombardier per la sostenibilità è in mostra anche durante questo tour, poiché gli aerei Challenger 350 e Global 7500 stanno viaggiando attraverso l’Europa con Sustainable Aviation Fuel (SAF) raffinato da Neste. Bombardier è un sostenitore di lunga data dell’adozione diffusa e della disponibilità di questo carburante come strumento efficace per l’obiettivo del settore di ridurre al minimo la sua impronta di carbonio.

Le visite all’aeromobile sono su appuntamento e gli ospiti sono tenuti a seguire i protocolli COVID-19 in vigore.

(Ufficio Stampa Bombardier)