Lufthansa Group: molto positiva la domanda di voli verso gli Stati Uniti

Dopo l’annuncio dell’allentamento delle restrizioni, le compagnie aeree di Lufthansa Group stanno vivendo un ulteriore boom per i voli verso gli Stati Uniti. In alcuni giorni dell’ultima settimana, i voli attraverso l’Atlantico sono triplicati rispetto alla settimana precedente. La domanda nell’ultima settimana su alcune rotte ha quasi raggiunto i livelli pre-crisi. I voli SWISS da Zurigo e Lufthansa da Francoforte a New York e da Francoforte e Zurigo a Miami hanno registrato le prenotazioni più alte sia da parte dei viaggiatori d’affari che leisure. In Premium Economy, Business e First Class sono stati acquistati più biglietti per gli Stati Uniti rispetto allo stesso periodo del 2019.

Lufthansa Group sta affrontando questo boom di domanda repressa lanciando voli aggiuntivi verso gli Stati Uniti con breve preavviso. Lufthansa e SWISS, ad esempio, offriranno un totale combinato di tre voli giornalieri per Miami con breve preavviso a partire da novembre.

C’è una forte domanda di voli per gli USA anche per il prossimo dicembre. Le nuove prenotazioni nell’ultima settimana per questo mese sono state alte quanto per il 2019 per lo stesso periodo di tempo. I voli per New York, tradizionalmente molto richiesti durante il periodo natalizio, sono già stati potenziati con ulteriori collegamenti. Le compagnie aeree del Gruppo offrono fino a 55 collegamenti settimanali per New York dai loro vari hub europei in Austria, Belgio, Germania e Svizzera a dicembre. Attualmente è allo studio un’ulteriore espansione a breve termine dei servizi.

Solo a New York e Chicago, le compagnie aeree di Lufthansa Group offrono più collegamenti giornalieri dall’Europa a novembre rispetto ai voli verso l’intera regione Asia-Pacifico. Lufthansa Group prevede che l’apertura degli Stati Uniti ai viaggiatori europei vaccinati sarà un segnale per altri paesi e regioni per rendere di nuovo più facile il viaggio aereo internazionale e ridurre le restrizioni di viaggio.

Lufthansa Group sta anche aumentando i voli domestici tedeschi verso i suoi hub europei poiché la domanda di voli statunitensi continua a crescere. Ad esempio, rispetto a luglio, Lufthansa sta aumentando i suoi voli interni tedeschi del 45% dall’inizio di ottobre. Ciò significa, tra l’altro, che da ottobre ci saranno nove voli giornalieri invece di sei da Francoforte a Berlino. I voli da Francoforte ad Amburgo aumenteranno da sei a otto voli giornalieri. La situazione è simile per Monaco di Baviera: gli attuali cinque collegamenti giornalieri per Berlino saranno aumentati a sette a partire da ottobre; invece di sei voli giornalieri da Monaco ad Amburgo, in futuro ci saranno fino a 11 voli giornalieri. E sempre a partire da ottobre, Lufthansa opererà nuovamente hourly flights da Amburgo e Berlino verso i suoi hub di Francoforte e Monaco al mattino e alla sera.

Con l’ampliamento dell’orario dei voli sono disponibili più collegamenti durante la giornata. Ciò significa che i viaggiatori d’affari che spesso desiderano volare al mattino o alla sera beneficeranno di un programma di volo migliorato così come gli altri viaggiatori.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)