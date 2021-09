Boeing aggiungerà 767-300BCF Conversion Lines in GAMECO per soddisfare la forte domanda del mercato

Boeing e Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited (GAMECO) hanno annunciato oggi l’intenzione di creare capacità aggiuntiva per il Boeing 767-300 Converted Freighter (BCF), per aiutare a soddisfare la continua forte domanda del mercato.

L’accordo, rivelato dalle due società durante una cerimonia di firma alla China International Aviation & Aerospace Exhibition di Zhuhai, amplierà la freighter conversion capacity presso GAMECO, aprendo due nuove 767-300BCF conversion lines il prossimo anno.

“È stato reciprocamente vantaggioso continuare a costruire il nostro rapporto con GAMECO per fornire ulteriore capacità di conversione per il 767-300BCF, sostenendo la crescita nella regione”, ha affermato Peter Gao, vice president, Boeing Commercial Sales and Marketing for China. “GAMECO ha dimostrato un’eccellente esecuzione del programma 737-800BCF. Sappiamo che porterà la stessa esperienza e comprovata capacità per aiutare a fornire le nostre medium widebody freighter conversions ai nostri clienti globali”.

GAMECO sarà il primo MRO in Cina a convertire il 767-300BCF e l’unico MRO a convertire sia il 767-300BCF che il 737-800BCF. All’inizio di quest’anno, GAMECO ha annunciato l’intenzione di aprire una terza linea di conversione 737-800BCF.

“GAMECO è molto orgoglioso di estendere la sua relazione con Boeing e il suo converted freighter program per includere un altro tipo di aeromobile”, ha affermato Norbert Marx, general manager, GAMECO. “L’introduzione del programma 767-300BCF accresce ulteriormente la presenza regionale di GAMECO e rafforza il nostro focus strategico sulla soddisfazione della forte domanda dei clienti. Apriremo le 767-300BCF conversion lines nel nostro nuovo hangar”.

Boeing prevede che saranno necessarie 1.720 freighter conversions nei prossimi 20 anni. Di queste, 520 saranno conversioni widebody con vettori asiatici che rappresentano oltre il 40% di tale domanda. Il 767-300BCF ha più di 95 ordini e impegni.

GAMECO, fondata nell’ottobre 1989 presso l’aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun, è una joint venture tra China Southern Airlines Co. Ltd. e Hutchison Whampoa (China) Ltd. di Hong Kong, specializzata in aircraft and airborne component maintenance, repair and overhaul.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)