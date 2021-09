Brussels Airlines si prepara per la stagione invernale

Con una leggera crescita dei viaggi aziendali settimana dopo settimana e un’elevata domanda di viaggi per le vacanze verso destinazioni invernali e soleggiate, Brussels Airlines prevede che l’inverno sarà più intenso rispetto allo scorso anno. La compagnia aerea vede una stagione delle vacanze prolungata, poiché rileva un’elevata domanda di destinazioni invernali. Mentre la domanda di viaggi leisure verso le destinazioni di vacanza tipiche di solito diminuisce alla fine delle vacanze estive, la compagnia aerea registra ora una forte domanda di destinazioni di vacanza anche durante l’autunno. Vi saranno 61 destinazioni nel winter schedule.

Europa e Medio Oriente

Con l’aggiunta di Lanzarote dal 31 ottobre, Brussels Airlines rafforza la sua presenza alle Isole Canarie, dove quest’inverno volerà anche a Tenerife e Gran Canaria. A queste ultime due destinazioni si aggiungono frequenze aggiuntive durante le vacanze scolastiche belghe. Con voli il giovedì e il sabato, Lanzarote è la destinazione ideale per vacanze invernali al sole sia brevi che più lunghe.

Kiev entrerà nuovamente a far parte della rete, a partire dal 16 dicembre. Un’altra novità nel programma invernale di Brussels Airlines è la continuazione di Yerevan, che in precedenza era offerta solo durante la stagione estiva. I voli per Yerevan saranno operati due volte a settimana.

Inoltre, l’offerta della compagnia belga per il prossimo inverno include le seguenti destinazioni europee: Alicante, Barcellona, Basilea, Berlino, Bilbao, Birmingham, Bologna, Budapest, Copenaghen, Edimburgo, Faro, Francoforte, Ginevra, Göteborg, Gran Canaria, Amburgo, Lisbona, Lubiana, Londra, Lione, Madrid, Malaga, Manchester, Marsiglia, Milano Linate, Milano Malpensa, Nizza, Oslo, Parigi, Porto, Praga, Roma, Stoccolma (Bromma), Tenerife, Tolosa, Valencia, Venezia, Vienna e Vilnius.

Brussels Airlines offrirà voli verso le destinazioni greche Atene, Heraklion, Kos e Rodi e la destinazione italiana Napoli fino alla fine delle vacanze autunnali.

In Medio Oriente, Tel Aviv e Yerevan saranno servite rispettivamente otto e due volte alla settimana.

Africa e Nord-Atlantico

A seguito dell’elevata domanda di destinazioni invernali, Brussels Airlines aggiunge Hurghada alla sua rete a partire dal 31 ottobre. Sarà la prima volta da marzo 2020 che la destinazione egiziana fa parte del network della compagnia aerea. Anche la destinazione nordafricana Marrakesh si unisce al network questo inverno come nuova destinazione nell’offerta di Brussels Airlines.

Anche durante l’inverno, Brussels Airlines continua a operare verso la sua vasta rete nell’Africa sub-sahariana che include le seguenti destinazioni: Abidjan (Costa d’Avorio), Accra (Ghana), Banjul (Gambia), Cotonou (Benin), Dakar (Senegal), Freetown (Sierra Leone), Lomé (Togo), Monrovia (Liberia), Douala (Camerun), Kinshasa (RDC), Luanda (Angola), Yaoundé (Camerun), Bujumbura (Burundi), Entebbe (Uganda), Kigali (Ruanda).

Dall’annuncio del governo degli Stati Uniti di revocare l’attuale divieto di viaggio a novembre per i passeggeri completamente vaccinati, Brussels Airlines ha notato un aumento significativo delle prenotazioni per i suoi voli per New York (JFK). La compagnia aerea ha pianificato di operare quattro frequenze settimanali durante la stagione invernale e potrebbe aggiungere voli extra al programma durante il periodo delle vacanze invernali se la domanda continua a crescere.

I biglietti possono essere prenotati su brusselsairlines.com o presso le agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)