Vueling lancia 5 nuove rotte per l’Italia dall’aeroporto di Parigi-Orly

Vueling, compagnia aerea parte del Gruppo IAG (International Airlines Group), annuncia il suo nuovo programma di voli presso l’aeroporto di Parigi-Orly a seguito della concessione da parte della Commissione europea e della ricapitalizzazione COVID-19 di Air France e Air France – KLM Holding operata dallo Stato francese.

Si tratta di 32 nuove rotte verso 10 Paesi che saranno disponibili a partire dal prossimo 2 novembre e che andranno ad aggiungersi alle 20 già attive presso lo scalo parigino durante la stagione invernale. Vueling dimostra così il suo forte impegno sul mercato francese, raggiungendo 48 collegamenti diretti presso l’aeroporto di Parigi-Orly, con altre 4 nuove rotte che saranno in vendita a breve e di cui deve essere confermata la data.

Oltre ad aumentare il numero dei collegamenti grazie a nuove destinazioni servite in Spagna, Italia, Regno Unito e Danimarca, Vueling lancia per la prima volta voli diretti per la Germania, la Norvegia, la Svezia, l’Irlanda, il Marocco e Malta.

Italia

Dall’aeroporto di Parigi-Orly vengono introdotti cinque nuovi collegamenti per l’Italia con gli aeroporti di Milano-Bergamo Orio al Serio, Bologna, Torino, Genova e Bari, oltre ai 3 esistenti con Roma Fiumicino, Firenze e Milano Malpensa.

Spagna

Vueling amplia il suo piano voli con cinque nuovi collegamenti con gli aeroporti di Jerez, Asturie, Santander, Granada e Saragozza.

Diventano così 20 le connessioni dirette con la Spagna, considerando le 15 rotte già in vendita per la stagione invernale 2021-2022: Barcellona, Minorca, Maiorca, Ibiza, Valencia, Alicante, Malaga, Siviglia, Madrid, Bilbao, Santiago, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura.

Regno Unito

Vueling opererà sei nuovi collegamenti diretti da Parigi-Orly con gli aeroporti di Cardiff, Birmingham, Edimburgo, Glasgow, Newcastle e Belfast. Con il volo già disponibile tra l’aeroporto francese e Londra-Gatwick, la compagnia opererà così 7 rotte dirette.

Danimarca

La compagnia aerea offre un nuovo volo diretto per la città di Billund oltre a quella che già opera verso Copenaghen.

Germania, Norvegia, Svezia, Irlanda, Marocco e Malta nuovi mercati per Vueling a Parigi-Orly

Il nuovo piano voli presso l’aeroporto di Parigi-Orly per la stagione invernale include collegamenti verso paesi che non sono mai stati operati prima dall’aeroporto francese. Tra questi, la Germania servita con tre nuove rotte per Amburgo, Lipsia e Norimberga; la Norvegia collegata con la nuova rotta per Bergen; la Svezia con due nuovi collegamenti verso Göteborg e Stoccolma; l’Irlanda con due nuovi voli per Dublino e Cork; il Marocco, con due nuove rotte per Agadir e Tangeri; infine, il collegamento per Malta.

Vueling opera in Francia dal 2004, anno del suo lancio, ed è la prima compagnia aerea per i collegamenti tra Spagna e Francia. Attualmente il vettore opera in sei aeroporti francesi: Parigi Orly, Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Nizza.

La compagnia aerea ha come priorità la tutela della salute e sicurezza dei passeggeri e del personale. In questa direzione, rispetta le raccomandazioni dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), attuando rigorosi protocolli di pulizia e disinfezione – sia negli aeroporti in cui opera sia a bordo dei suoi aeromobili – e seguendo tutte le misure di igiene e sicurezza sanitaria. Gli aerei Vueling sono dotati di filtri dell’aria HEPA che rinnovano l’aria ogni tre minuti.

Vueling, inoltre, adotta una politica di totale flessibilità, permettendo di cambiare le date del volo o la destinazione, e persino di assegnare il volo a una terza persona, agevolando i passeggeri nelle fasi di acquisto e prenotazione.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)