News Brevi – 02.10.2021

DELTA RICONOSCIUTA DA SKYTRAX COME “BEST AIRLINE IN NORTH AMERICA 2021” – Delta è stata selezionata dai clienti come Skytrax Best Airline in North America for 2021, ed è stata riconosciuta per i suoi protocolli di salute, igiene e sicurezza durante la pandemia COVID-19. A livello globale, Delta si è classificata al 30° posto nella Skytrax top 100 list. Skytrax ha valutato più di 350 compagnie aeree sulla base di sondaggi di oltre 13 milioni di intervistati in oltre 100 paesi, condotti da settembre 2019 a luglio 2021. Delta si è classificata al primo posto in Nord America durante l’ultimo ciclo di premiazione nel 2019 e nella classifica globale di quest’anno sale dal n. 41 nel 2019. Tra gli altri riconoscimenti Skytrax 2021 vinti da Delta: Best Premium Economy Class Airline Seat, Best Business Class in North America, Best Premium Economy Class in North America, Best Economy Class Airline in North America, COVID-19 Airline Excellence Award. Il COVID-19 Airline Excellence Award ha premiato 41 compagnie aeree di tutto il mondo per “aver fornito i più elevati protocolli di salute, igiene e sicurezza durante la pandemia globale”, un cenno all’impegno di Delta attraverso Delta CareStandard e la Global Cleanliness organization della compagnia. I riconoscimenti Skytrax arrivano subito dopo che Delta è stata riconosciuta come compagnia aerea n. 1 nella soddisfazione dei clienti in Nord America dal J.D. Power 2021 North America Airline Satisfaction Study.

CONTINUITA’ TERRITORIALE REGIONE SICILIANA: INDETTE PROCEDURE DI EMERGENZA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI AEREI ONERATI COMISO – FIUMICINO E COMISO- LINATE – ENAC informa che sono state indette due procedure di emergenza per l’affidamento in esclusiva, per il periodo 15 ottobre 2021 – 14 maggio 2022, dei servizi aerei onerati sui collegamenti Comiso – Roma Fiumicino e vv. e Comiso – Linate e vv. Ulteriori informazioni sono disponibili all’interno della relativa pagina Continuità territoriale-Oneri di servizio Pubblico/Regione Siciliana: https://www.enac.gov.it/trasporto-aereo/diritto-alla-mobilita/continuita-territoriale-oneri-di-servizio-pubblico/regione-siciliana.

VOLOTEA: RICORSO CONTRO L’ESCLUSIONE DALLA GARA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CONTINUITA’ TERRITORIALE – In un proprio comunicato Volotea informa: “Volotea trova insensata e incredibile la decisione della Regione Sardegna di escluderla, a causa di formalità burocratiche, dalla gara per l’assegnazione della continuità territoriale. La compagnia sottolinea, inoltre, come il preavviso per partecipare alla gara sia stato molto serrato, meno di una settimana dalla ricezione degli inviti. Volotea ha dato mandato ai suoi legali di presentare ricorso nelle sedi competenti. Il vettore utilizzerà immediatamente tutti i “local remedies” disponibili. Poiché la situazione è una chiara violazione del diritto dell’UE, la compagnia non esclude di presentare un reclamo davanti all’Unità per gli Appalti Pubblici della Commissione europea a Bruxelles. La compagnia ha preso parte alla gara presentando tutte le 6 offerte al fine di garantire, nel miglior modo possibile, la continuità territoriale sarda con collegamenti in partenza dagli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino. L’offerta del vettore, considerevolmente più bassa rispetto a quella presentata dall’altra compagnia in gara, consentirebbe un risparmio per la Regione Sardegna, e per i suoi contribuenti, di circa 3 milioni di euro. Volotea ha presentato, infatti, le migliori offerte economiche, con ribassi del 23,5%, per gestire le rotte negli aeroporti di Cagliari e Olbia e del 21,5% per Alghero. Da sempre attenta alle esigenze degli abitanti della Sardegna, Volotea opera con successo i suoi voli da 10 anni in Italia e si è accreditata come uno dei vettori più affidabili e attenti tra le compagnie aeree. Volotea crede molto nelle potenzialità del territorio sardo e si è impegnata, sin dall’avvio delle sue attività, per offrire agli abitanti dell’isola voli con orari comodi verso un numero sempre maggiore di destinazioni. In Sardegna, infine, si sono concentrati numerosi investimenti della compagnia: 2 delle 7 basi italiane del vettore sono in due aeroporti isolani, una a Cagliari e una estiva a Olbia: questa scelta ha permesso la creazione di circa 100 posti di lavoro, a supporto del tessuto economico locale”.

SICUREZZA VOLO: 30 ANNI DALLA FORMAZIONE DELL’ISV – Mercoledì 29 settembre, in occasione della ricorrenza dei trent’anni dalla sua fondazione, l’Ispettorato per la Sicurezza del Volo ha organizzato il Convegno “30 anni di Sicurezza del Volo: la storia, con lo sguardo al futuro”. Scopo dell’incontro definire un punto di situazione circa le attività che in tale arco temporale hanno consentito all’Ispettorato di acquisire e consolidare la leadership nel campo della sicurezza del volo e ad tracciare possibili linee guida per il futuro. L’evento, presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’A.M., Gen. S.A. Alberto Rosso, ha registrato la partecipazione delle più alte cariche direttive della Forza Armata e dei principali responsabili del settore aereo delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato. Considerata l’essenziale condivisione di obiettivi nel campo della sicurezza del volo, erano presenti, inoltre, anche esponenti del mondo dell’Aviazione civile e dell’industria aeronautica italiana quali rappresentanti di ENAC, ENAV e Leonardo Spa. Il Gen. B.A. Roberto Di Marco, attuale Ispettore per la Sicurezza del Volo (ISV) e moderatore del Convegno, ha sottolineato come, nell’arco temporale di riferimento, l’ISV ha individuato e perfezionato una serie di strumenti concettuali, operativi ed educativi che hanno consentito di affermare e consolidare una corretta cultura di sicurezza del volo non solo all’interno della Forza Armata ma in tutto il mondo dell’aviazione militare e civile e ripresa, negli ultimi anni, anche dal mondo accademico nazionale. Nel novero dei conferenzieri erano presenti, infatti, il Prof. Michele Buonsanti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Prof. Gregory Alegi dell’Università Luiss e il Prof. Stefano M. Mezzopera della Luiss Businness School con cui l’ISV sta collaborando per la realizzazione di un progetto collegato alla gestione del rischio nel settore sanitario. Tutti gli interventi hanno delineato, inoltre, i nuovi ambiti in cui la sicurezza del volo sta già operando, tra i quali i nuovi assetti aerei ad elevato contenuto tecnologico, le nuove strutture organizzative che vedono la partecipazione di componenti militari e civili quali l’International Flight Training School (IFTS) e le nuove metodologie di lavoro nell’ambito della sperimentazione e della manutenzione. Durante i lavori è stato anche presentato, in anteprima, il Calendario SV 2022 che celebra il 70° anniversario della nascita della Rivista “Sicurezza del Volo” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO D’URGENZA DA BRINDISI A MILANO – Un uomo di 31 anni affetto da insufficienza respiratoria grave ed in imminente pericolo di vita è stato trasportato nella notte con un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare da Brindisi a Milano, per il successivo ricovero presso l’ospedale Niguarda. Il giovane paziente era ricoverato presso l’ospedale Fazzi di Lecce quando le condizioni cliniche ne hanno richiesto l’immediato trasferimento presso il centro di cura specializzato lombardo. A richiedere il trasporto aereo d’urgenza, come da prassi, e’ stata la Prefettura di Lecce, cui ha fatto seguito l’ordine di decollo da parte della Sala Situazioni del Comando della Squadra Aerea ad uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare sempre pronti al decollo per questo genere di interventi. Il velivolo con a bordo il paziente ed un’equipe medica per l’assistenza durante il volo e’ atterrato a Linate dopo la mezzanotte. Dopo lo sbarco del malato ha fatto poi ritorno sulla base stanziale di Ciampino per riprendere il servizio di prontezza H24. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31°Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA SEMPRE PIU’ IMPEGNATA NEL SUO PERCORSO VERSO NET ZERO – Amelia DeLuca, Managing Director – Sustainability, Delta, afferma: “Mentre si conclude la Climate Week e si guarda avanti alla UN Climate Change Conference (COP26) a novembre, siamo onorati degli sforzi collettivi per combattere il cambiamento climatico, la nostra più grande sfida condivisa. Nonostante i progressi compiuti, c’è molto lavoro da fare e Delta si impegna a fare la nostra parte. L’anno scorso siamo diventati la prima carbon neutral airline su base globale. Ci impegniamo per la carbon neutrality da marzo 2020 in poi, bilanciando le nostre emissioni con investimenti per rimuovere il carbonio nelle nostre operazioni globali. Il nostro impegno per la carbon neutrality è radicato nell’idea che i nostri clienti non dovrebbero dover scegliere tra vedere il mondo e salvare il mondo. Conosciamo il valore che il viaggio apporta alle nostre vite e ci impegniamo a intraprendere le azioni urgenti necessarie per costruire un futuro più sostenibile per il volo. Nell’ultimo mese, abbiamo compiuto un altro grande passo avanti nel nostro viaggio verso la sostenibilità annunciando nuovi obiettivi più ambiziosi, accelerando gli impegni attuali e costruendo nuove partnership per avanzare verso la net-zero aviation”.