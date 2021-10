Eve e Avantto svilupperanno operazioni Urban Air Mobility (UAM) in Brasile e America Latina

Eve Urban Air Mobility, LLC, una società Embraer, e Aviation Management Services – Serviços Aeronáuticos Ltda. (“Avantto”) hanno firmato una lettera di intenti e hanno annunciato oggi una partnership finalizzata allo sviluppo dell’ecosistema di mobilità aerea urbana (UAM) in America Latina. Questa partnership include un ordine per 100 velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) di Eve, nonché una collaborazione per sviluppare operazioni eVTOL in Brasile e in tutta l’America Latina. Le consegne dovrebbero iniziare nel 2026.

Avantto ed Eve intendono iniziare la loro partnership lavorando insieme per sviluppare nuovi servizi e procedure che, insieme alle comunità e ad altre parti interessate del settore, possono creare un ambiente sicuro e scalabile per l’espansione delle operazioni eVTOL. Questi sforzi si concentreranno sugli aspetti critici dell’esperienza dei passeggeri, incluso come massimizzare l’accessibilità e l’inclusività nei vertiporti e nelle operazioni di imbarco eVTOL.

“Avantto è stato un ottimo partner per Embraer Executive Jets e stiamo rafforzando questo legame con un focus condiviso sulla sostenibilità in questa prossima generazione di trasporti. La forza dell’esperienza operativa di Avantto, unita alla sua strategia di crescita, ne fa un partner ideale per la futura espansione dell’implementazione di eVTOL di Eve in Brasile e in tutta l’America Latina. Lavoreremo insieme per assicurarci di continuare la nostra missione di democratizzare l’aviazione attraverso una maggiore accessibilità e convenienza”, ha affermato Andre Stein, Presidente e CEO di Eve.

“Per oltre un decennio, Avantto ha sviluppato software, sistemi e procedure unici che consentono all’azienda di offrire servizi di volo su chiamata 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per il trasporto in elicottero a corto raggio all’interno della città alle sue centinaia di membri attivi. Questo esclusivo know-how sarà uno dei pilastri principali dell’ecosistema della mobilità aerea urbana sviluppato dalla partnership EVE/Avantto”, ha affermato Rogério Andrade, CEO e fondatore di Avantto.

(Ufficio Stampa Embraer)