News Brevi – 04.10.2021

ETIHAD AIRWAYS: CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO PER CABIN CREW – Etihad Airways sta organizzando un’importante campagna di reclutamento, alla ricerca di un massimo di 1.000 persone per entrare a far parte dei cabin crew della compagnia. Le giornate di reclutamento internazionale si svolgeranno in 10 diverse città degli Emirati Arabi Uniti, del Medio Oriente e dell’Europa, tra cui Egitto, Libano, Russia, Spagna, Italia e Paesi Bassi. I candidati interessati a partecipare alle giornate di reclutamento e a far parte dei cabin crew della compagnia aerea devono registrarsi in anticipo visitando: etihad.com/cabincrewrecruitment. I dipendenti licenziati a causa della pandemia possono candidarsi tramite l’airline’s alumni programme, che attualmente sta pubblicizzando le posizioni disponibili. Captain Jihad Matta, Head of Crew Performance and Support, Etihad Airways, ha dichiarato: “Sono lieto di affermare che Etihad è in grado di ricominciare ad assumere personale di bordo. Gli ultimi 18 mesi sono stati incredibilmente difficili, tuttavia c’è molto di cui essere positivi poiché le restrizioni di viaggio si attenuano e stiamo accelerando le operazioni per soddisfare la crescente domanda. Una parte fondamentale di questo è ricostruire il nostro cabin crew team. Speriamo di attrarre uomini e donne di talento a livello globale, per ispirarli e aiutarli a dare il via a un’incredibile opportunità di carriera ed esperienza di vita negli Emirati Arabi Uniti”. I candidati prescelti seguiranno un programma di formazione completo ad Abu Dhabi, che include tutti gli aspetti della sicurezza in cabina e dell’erogazione dei servizi. La formazione sarà condotta presso lo Zayed Campus, l’accademia di formazione della compagnia aerea, e alla fine del programma, le persone riceveranno ufficialmente le loro ali. Queste le date: Abu Dhabi 11 October, Cairo 11 October, Beirut 17 – 18 October, Casablanca 26 October, Kiev 2 November, Barcelona 2 November, Athens 8 November, Milan 9 November, Amsterdam 15 November, Abu Dhabi 15 November, Alexandria 22 November, Beirut 22 November.

DELTA SI ESPANDE A BOSTON – Cinque nuove rotte e velivoli più moderni ed efficienti debutteranno al Logan International Airport nel 2022, mentre la compagnia aerea n. 1 di Boston continua a costruire un hub e un gateway internazionale di prim’ordine. “Abbiamo rafforzato il nostro hub di Boston con l’accelerazione della domanda, aggiungendo circa 3.800 posti in più al giorno entro la prossima estate rispetto al nostro ultimo picco nel 2019”, ha affermato Joe Esposito, Delta’s S.V.P. – Network Planning. “Boston è un mercato in rapida crescita con un’economia in forte espansione e ci impegniamo a offrire ai clienti una scelta significativa e una maggiore comodità quando pianificano i loro viaggi, oltre ai prodotti e all’esperienza superiori di Delta”. Entro la prossima estate, Delta opererà fino a 160 voli giornalieri non-stop verso 55 destinazioni, un aumento di oltre il 20% della capacità rispetto al picco pre-pandemia nell’ottobre 2019. Compresi i partner di Delta, i clienti possono connettersi a più di 150 città in tutto il mondo. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a nuovi voli Delta per Boston, che collegano visitatori e viaggiatori verso destinazioni entusiasmanti in tutto il mondo”, ha affermato il governatore del Massachusetts, Charlie Baker. A partire dal weekend del Memorial Day, Delta lancerà un nuovo servizio non-stop per Tel Aviv (TLV) il 26 maggio e per Atene (ATH) il 27 maggio. Sia ATH che TLV opereranno tre volte alla settimana rispettivamente su Airbus A330-300 e A330-900. Il nuovo servizio verso Atene e Tel Aviv integrerà i voli esistenti di Delta per Amsterdam e Roma e il servizio pre-COVID per Dublino, Edimburgo, Lisbona, Londra e Parigi. Anche se Delta continuerà a operare tra Boston e Cancun la prossima estate, i clienti potranno prenotare un servizio stagionale aggiuntivo per Aruba (AUA), Montego Bay (MBJ), Nassau (NAS), Punta Cana (PUJ) e St. Thomas (STT). A partire dall’11 luglio, Delta servirà ininterrottamente ciascuno dei 20 mercati più famosi di Boston con l’aggiunta di Baltimora (BWI) e Denver (DEN) e introdurrà nuovi voli per San Diego (SAN). Delta lancerà anche un nuovo servizio giornaliero per Charlotte e Dallas/Fort Worth il 10 ottobre, offrendo una maggiore connettività ai principali mercati. Come parte dei piani di rinnovamento della flotta, Delta accoglierà il primo Airbus A321neo nella flotta nella primavera del 2022, con i primi customer flights schedulati in partenza da Boston. Mentre l’A321neo verrà operato sulla rete domestica di Delta, il suo lancio iniziale si concentrerà sui mercati transcontinentali da Boston. Inoltre, Delta raddoppierà il numero di partenze dell’Airbus A220 ad almeno 20 voli l’anno prossimo, espandendo i moderni e spaziosi velivoli a più mercati come Nashville e Raleigh-Durham.

IBERIA PARTECIPA AL SOUTH SUMMIT – Il South Summit è uno degli ecosistemi più dirompenti oggi e la più importante piattaforma di innovazione nell’Europa meridionale che collega imprenditori, aziende e investitori per generare affari e plasmare il futuro. Iberia, fedele al suo appuntamento, si unisce a un’altra edizione di South Summit che si terrà di persona dal 5 al 7 ottobre a Madrid. Un forum in cui si incontreranno startup, aziende, relatori e investitori di diversi settori e paesi, dove i partecipanti avranno l’opportunità di chiudere accordi strategici, sviluppare piattaforme di collaborazione e accelerare progetti di imprenditorialità. Nello stand di questa edizione, Iberia presenterà le soluzioni su cui sta lavorando per promuovere un’esperienza di viaggio più sostenibile e digitale, attraverso lo sviluppo di nuovi sistemi tecnologici, scommettendo sull’innovazione e perseguendo un consumo consapevole e sostenibile: meno sprechi, meno peso a bordo e quindi minori emissioni di CO2. Inoltre, Iberia parteciperà a vari panel e condividerà la sua visione del futuro sul settore della mobilità e del turismo in generale.

DELTA: NUOVE BEVANDE A BORDO – A partire da questo mese, i viaggiatori Delta possono scegliere tra una gamma di bevande ispirata alla stagione che mettono in luce la prima U.S. Black-owned distillery, Du Nord Social Spirits, e l’Une Femme’s 100% women-made wine. “Lavorare con fornitori che non solo ci forniscono i prodotti migliori, ma ci aiutano anche a offrire prodotti realizzati da persone che riflettono le comunità che serviamo è una dimostrazione significativa dei nostri valori fondamentali sul lavoro”, ha affermato Mike Henny, Delta’s Managing Director – Onboard Service Operations. Per tutto il mese di ottobre, Delta donerà il 20% di tutti gli acquisti a bordo, comprese le bevande, alla Breast Cancer Research Foundation. Per saperne di più, visitare Delta.com/BCRF. Altri prodotti porteranno a bordo sapori stagionali, come la Breckenridge Brewery’s Cookie Porter Beer e il WhistlePig’s Orange Fashioned Cocktail Kit.