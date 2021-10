Lufthansa investe nel primo carbon-neutral, electricity-based kerosene prodotto in Germania

È stato ufficialmente inaugurato a Werlte/Emsland il primo impianto industriale al mondo che produce CO2-neutral electricity-based kerosene. È gestito dall’organizzazione per la protezione del clima atmosfair e produce synthetic fuel per aerei da acqua, CO2 ed elettricità rinnovabile (power-to-liquid = PtL). Lufthansa Group è partner del progetto pionieristico ed è uno dei primi clienti ad acquistare questo sustainable, electricity-based kerosene. In questo modo, l’azienda sta dando un importante contributo all’affermazione della produzione di PtL in Germania e alla promozione dello sviluppo del mercato del primo CO2-neutral synthetic kerosene.

Finora le compagnie aeree del Gruppo hanno utilizzato carburanti per aviazione sostenibili con biogenic origin. Si tratta di cherosene prodotto da scarti agricoli o oli da cucina usati. Questo perché i combustibili PtL non sono ancora stati prodotti industrialmente, ma sono disponibili solo in quantità da laboratorio.

Christina Foerster, Member of the Executive Board Deutsche Lufthansa AG: “Le compagnie aeree di Lufthansa Group si sono concentrate da molti anni sulla ricerca e l’uso di combustibili per aviazione sostenibile (SAF). Siamo attualmente il più grande cliente in Europa. I combustibili sintetici da energie rinnovabili sono il cherosene del futuro. Consentono l’aviazione a emissioni zero di CO2. Con la sua partnership con atmosfair, Lufthansa Group riprende il comando e fornisce una spinta alla produzione di PtL”.

Il Gruppo acquisterà almeno 25.000 litri di PtL fuel all’anno nei prossimi cinque anni e lo metterà a disposizione dei clienti. Per utilizzare le prime quantità, Kuehne+Nagel e Lufthansa Cargo hanno concordato una partnership esclusiva. I fornitori di servizi logistici si sono impegnati per l’acquisto congiunto del carburante da Werlte.

“Vediamo chiaramente la chiave per una riduzione sostenibile delle nostre emissioni nelle operazioni di volo nella ricerca e nell’uso di combustibili sintetici e sostenibili per l’aviazione. Il fatto che stiamo ora sperimentando la tecnologia power-to-liquid insieme a Kuehne+Nagel ci rende particolarmente orgogliosi e dimostra ancora una volta che stiamo affrontando attivamente le nostre sfide di protezione del clima”, ha affermato Dorothea von Boxberg, CEO di Lufthansa Cargo AG.

Yngve Ruud, Member of the Management Board of Kuehne+Nagel, responsible for Air Logistics, ha commentato: “Già ora, i clienti Kuehne+Nagel possono evitare le emissioni di carbonio delle loro spedizioni a livello globale con le nostre soluzioni bio SAF. Assicurando la prima power-to-liquid fuel production insieme a Lufthansa Cargo, stiamo inviando un forte messaggio di impegno e collaborazione, invitando i nostri colleghi del settore e clienti a unirsi a noi in creando già oggi l’economia a basse emissioni di carbonio del futuro”.

I combustibili CO2-neutral o Sustainable Aviation Fuels (SAF) sono un pilastro essenziale sulla strada per un volo CO2-neutral. Questi combustibili possono essere prodotti in vari modi. Nel caso del cherosene sintetico, noto anche come e-kerosene o e-fuel, il synthetic crude oil che viene trasformato in cherosene è prodotto da elettricità, acqua e CO2 generate in modo rigenerativo. Questi electricity-based fuels sono attualmente ancora in fase di sviluppo verso la produzione industriale, ma a lungo termine offrono una decisa alternativa al cherosene convenzionale o ai biogenic SAF, in quanto teoricamente possono essere prodotti senza limiti di disponibilità.

Fino ad ora, Lufthansa ha utilizzato SAF biogenico. Acquistando questi carburanti sulla piattaforma di compensazione Lufthansa Compensaid, i viaggiatori hanno già l’opportunità di compensare le emissioni di CO2 dei loro viaggi aerei e volare a emissioni zero. Le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno integrato Compensaid direttamente nel processo di prenotazione. I frequent flyer possono trovare questa opzione anche nell’app Miles & More. Lufthansa Cargo offre ai suoi clienti soluzioni individuali con CO2 neutral cargo flights con SAF.

