IATA: in corso il 77th Annual General Meeting

E’ in corso in questi giorni il 77th Annual General Meeting dell’International Air Transport Association (IATA). Durante il meeting, IATA ha annunciato le sue ultime prospettive per le performance finanziarie del settore aereo, mostrando risultati migliori durante la perdurante crisi del COVID-19.

Le perdite nette del settore dovrebbero ridursi a 11,6 miliardi di dollari nel 2022, dopo una perdita di 51,8 miliardi di dollari nel 2021 (peggiorata dalla perdita di 47,7 miliardi di dollari stimata ad aprile). Le stime di perdita netta del 2020 sono state riviste a $137,7 miliardi (da $126,4 miliardi). Sommando questi, le perdite totali del settore nel 2020-2022 dovrebbero raggiungere i 201 miliardi di dollari.

La domanda (misurata in RPK) dovrebbe attestarsi al 40% dei livelli del 2019 per il 2021, salendo al 61% nel 2022.

Si prevede che il numero totale di passeggeri raggiungerà i 2,3 miliardi nel 2021. Questo aumenterà a 3,4 miliardi nel 2022, un livello simile ai livelli del 2014 e significativamente al di sotto dei 4,5 miliardi di viaggiatori del 2019.

Si prevede che la forte domanda riguardo l’air cargo continuerà, con la domanda del 2021 al 7,9% in più rispetto ai livelli del 2019, in crescita fino al 13,2% in più rispetto ai livelli del 2019 per il 2022.

“L’entità della crisi COVID-19 per le compagnie aeree è enorme. Nel periodo 2020-2022 le perdite totali potrebbero superare i 200 miliardi di dollari. Per sopravvivere le compagnie aeree hanno tagliato drasticamente i costi e adattato la loro attività a qualsiasi opportunità fosse disponibile. Ciò vedrà la perdita di $137,7 miliardi del 2020 ridursi a $52 miliardi quest’anno. E questo si ridurrà ulteriormente a $12 miliardi nel 2022. Siamo ben oltre il punto più profondo della crisi. Mentre permangono problemi seri, si intravede il percorso verso la ripresa. L’aviazione sta dimostrando ancora una volta la sua resilienza”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Il business del cargo sta andando bene e i viaggi domestici si avvicineranno ai livelli pre-crisi nel 2022. La sfida sono i mercati internazionali che rimangono gravemente depressi mentre continuano le restrizioni imposte dai governi. Ristabilire la connettività globale, gli 11,3 milioni di posti di lavoro (pre-COVID-19) nel settore dell’aviazione e i 3,5 trilioni di dollari del PIL associati a viaggi e turismo dovrebbero essere le priorità per i governi.

“L’aviazione è resiliente e piena di risorse, ma la portata di questa crisi richiede soluzioni che solo i governi possono fornire. Il sostegno finanziario è stato un’ancora di salvezza per molte compagnie aeree durante la crisi. Gran parte di questo, circa 110 miliardi di dollari, è sotto forma di sostegno che deve essere rimborsato. In combinazione con l’indebitamento commerciale, il settore è ora fortemente indebitato. Non vogliamo elemosine, ma per alcune compagnie aeree potrebbero essere necessarie misure di sostegno salariale per mantenere le competenze critiche fino a quando i governi non consentiranno viaggi internazionali su larga scala. E gli alleviamenti normativi saranno necessari fino al 2022″, ha affermato Walsh.

L’International Air Transport Association (IATA) 77th Annual General Meeting ha approvato una risoluzione per l’industria del trasporto aereo globale per raggiungere net-zero carbon emissions entro il 2050. Questo impegno si allineerà con l’obiettivo dell’accordo di Parigi per il riscaldamento globale non superiore a 1,5°C.

“Le compagnie aeree del mondo hanno preso una decisione epocale per garantire che il volo sia sostenibile. La riconnessione post-COVID-19 sarà su un chiaro percorso verso net zero. Ciò garantirà la libertà delle generazioni future di esplorare, apprendere, commerciare, costruire mercati, apprezzare le culture e connettersi con persone di tutto il mondo in modo sostenibile. Con gli sforzi collettivi dell’intera catena del valore e le politiche di sostegno del governo, l’aviazione raggiungerà emissioni nette pari a zero entro il 2050″, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Raggiungere emissioni nette zero sarà una sfida enorme. L’industria aeronautica deve ridurre progressivamente le proprie emissioni, assecondando la crescente domanda di un mondo desideroso di volare. Per poter soddisfare le esigenze dei dieci miliardi di persone che si prevede voleranno nel 2050, in quell’anno devono essere abbattuti almeno 1,8 gigatonnellate di carbonio. Inoltre, l’impegno implica che un totale cumulativo di 21,2 gigatonnellate di carbonio sarà abbattuto da qui al 2050. Un fattore chiave per l’immediato è il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dell’ICAO. Ciò stabilizzerà le emissioni internazionali ai livelli del 2019 nel breve-medio termine. Il sostegno a questo è stato riaffermato nella risoluzione odierna.

La risoluzione richiede che tutte le parti interessate del settore si impegnino ad affrontare l’impatto ambientale delle loro politiche:

– Aziende produttrici di carburante, che immettono sul mercato carburanti per aviazione sostenibili (SAF) su larga scala e competitivi in termini di costi.

– I governi e i fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP), che eliminano le inefficienze nella gestione del traffico aereo e nelle infrastrutture dello spazio aereo.

– Produttori di aeromobili e motori, che producono tecnologie radicalmente più efficienti;

– Operatori aeroportuali, che forniscono l’infrastruttura necessaria per fornire SAF, a costi e in modo conveniente.

“Il SAF alimenterà la maggior parte della mitigazione delle emissioni globali dell’aviazione nel 2050. La grande sfida degli Stati Uniti recentemente annunciata per aumentare la fornitura di SAF a 11 miliardi di litri (3 miliardi di galloni) entro il 2030 è un ottimo esempio dei tipi di politiche che guideranno l’aviazione sostenibilità. Allo stesso modo, sono ben accetti gli annunci di diversi grandi fornitori di energia che intendono produrre miliardi di litri in più di SAF a breve termine. Ma non possiamo tollerare annunci senza follow-up. Per essere significativi, i fornitori di carburante devono essere responsabili della fornitura di SAF a prezzi competitivi”, afferma IATA.

IATA ha inoltre esortato i governi ad attuare regimi semplificati per gestire i rischi COVID-19 mentre le frontiere si riaprono ai viaggi internazionali. “Le restrizioni ai viaggi hanno dato ai governi il tempo di rispondere nei primi giorni della pandemia. Quasi due anni dopo, quella logica non esiste più. Il COVID-19 è presente in tutte le parti del mondo. Le restrizioni di viaggio sono una rete complessa e confusa di regole con pochissima coerenza tra loro. E ci sono poche prove a sostegno delle restrizioni alle frontiere in corso e del caos economico che creano”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

IATA sostiene queste mosse e incoraggia tutti i governi a considerare il seguente quadro per la riapertura delle frontiere: i vaccini dovrebbero essere messi a disposizione di tutti il più rapidamente possibile; i viaggiatori vaccinati non dovrebbero affrontare alcun ostacolo per viaggiare; i test dovrebbero consentire a coloro che non hanno accesso ai vaccini di viaggiare senza quarantena; i test antigenici sono la chiave per regimi di test convenienti; i governi dovrebbero pagare per i test, in modo che viaggiare non diventi una barriera economica.

“C’è troppa complessità nel modo in cui i confini si stanno riaprendo. Il potenziale per una riconnessione globale potrebbe essere dirottato dalle burocrazie che preferiscono soluzioni autonome rispetto ad approcci che funzionano oltre i confini”, ha affermato Walsh. “Le misure devono rimanere in vigore solo per il tempo necessario e non un giorno di più. Come facciamo con molte normative di sicurezza, sono necessari periodi di revisione definiti. Altrimenti, come abbiamo detto all’indomani dell’11 settembre, le misure ben intenzionate potrebbero rimanere in vigore molto tempo dopo essere state necessarie, o essere diventate tecnologicamente o scientificamente obsolete”.

IATA ha inoltre ha avvertito che gli aumenti previsti delle tariffe da parte degli aeroporti e dei fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) bloccheranno il recupero dei viaggi aerei e danneggeranno la connettività internazionale. “La riduzione dei costi, non l’aumento delle tariffe, deve essere in cima all’agenda di ogni aeroporto e ANSP”, ha affermato Willie Walsh.

Durante il meeting, l’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i vincitori della 2a edizione degli IATA Diversity & Inclusion Awards. Inspirational Role Model: Harpreet A. de Singh, Executive Director, Air India. High Flyer Award: Lalitya Dhavala, Aviation Engineering Consultant, McLarens Aviation. Diversity & Inclusion Team: All Nippon Airways (ANA).

“Il calibro delle nomination di quest’anno mostra la determinazione dell’industria aeronautica ad affrontare con successo le sfide e ad abbracciare le opportunità di diversità e inclusione. E questo non è stato in alcun modo diminuito dalla crisi COVID-19. Il lavoro svolto da tutti i candidati è fonte di ispirazione per tutti i sostenitori della diversità nel settore. I premi vengono assegnati a tre meritevoli destinatari, ma il vero vincitore è l’industria aeronautica. Diventa più forte grazie ai cambiamenti guidati da tutto il grande lavoro svolto dai vincitori e da tutti coloro che hanno presentato una nomination”, ha affermato Karen Walker, a nome della giuria.

L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “È fondamentale affrontare gli squilibri fondamentali che vediamo nella forza lavoro, in particolare nel settore dell’aviazione. Gli IATA Diversity & Inclusion Awards svolgono un ruolo importante nel celebrare i risultati dei nostri colleghi che hanno lavorato instancabilmente per colmare le disuguaglianze di genere. Abbiamo ancora del lavoro da fare per garantire che più donne abbiano il potere di eccellere e crescere nelle carriere aeronautiche; ma quando vedo i destinatari del premio di quest’anno, so che abbiamo un brillante futuro davanti al nostro settore”.

IATA ha inoltre confermato che Robin Hayes, CEO di JetBlue, continuerà le sue funzioni di Chair of the IATA Board of Governors fino alla conclusione della 78a assemblea generale annuale IATA a Shanghai (19-21 giugno 2022). Hayes ha iniziato le sue funzioni alla conclusione della 76a Assemblea generale IATA nel novembre 2020. A causa delle interruzioni del ciclo delle riunioni di governance a causa della pandemia, il mandato di Hayes è stato esteso oltre il normale anno.

IATA ha annunciato che il Pegasus Airlines CEO Mehmet Tevfik Nane è il Chair-elect of the IATA Board of Governors e inizierà un mandato di un anno alla conclusione della 78a assemblea generale di Shanghai.

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che China Eastern Airlines ospiterà il 78° IATA Annual General Meeting (AGM) e il World Air Transport Summit a Shanghai, Repubblica Popolare Cinese, dal 19 al 21 giugno 2022. Questa sarà la terza volta che la Cina ospiterà il raduno globale dei massimi leader dell’aviazione. L’AGM si è tenuta precedentemente a Pechino nel 2012 e a Shanghai nel 2002.

