Pratt & Whitney: ordini per motori GTF da BOC Aviation e Aviation Capital Group

Pratt & Whitney ha annunciato che BOC Aviation ha selezionato i motori Pratt & Whitney GTF per equipaggiare il suo ultimo ordine di 10 aeromobili della famiglia Airbus A320neo e 15 opzionali. Gli aerei dovrebbero entrare in servizio a partire dal 2022.

“Il GTF alimenta una parte significativa della nostra flotta A320neo Family e siamo lieti di ordinarne di più”, ha affermato Robert Martin, MD e CEO di BOC Aviation. “Il GTF è un motore altamente efficiente che continua a offrire risparmi sui costi e vantaggi ambientali ai nostri clienti delle compagnie aeree”.

BOC Aviation ha precedentemente ordinato 25 velivoli della famiglia A320neo con motore GTF, che sono stati consegnati agli operatori di tutto il mondo. Il lessor ha inoltre concluso numerosi sale-and-leaseback agreements di aeromobili con motore GTF presso Middle East Airlines e Wizz Air. La società ha anche precedentemente acquisito 178 velivoli della famiglia A320ceo con motori V2500. BOC Aviation è una delle principali società di leasing di aeromobili a livello mondiale, con una flotta di 536 velivoli di proprietà, gestiti e ordinati in servizio.

“Ringraziamo BOC Aviation per la sua continua fiducia nel motore GTF”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer, Pratt & Whitney. “Abbiamo una relazione forte, di quasi 25 anni, con BOC Aviation e non vediamo l’ora di supportare il suo ultimo ordine di motori GTF”.

Pratt & Whitney ha inoltre annunciato che Aviation Capital Group LLC (ACG), uno dei principali lessor operativi di aeromobili, ha selezionato i motori Pratt & Whitney GTF per equipaggiare altri 10 aeromobili della famiglia Airbus A320neo, portando il suo totale a 40 GTF-powered A320neo family aircraft. ACG ha anche la possibilità di equipaggiare altri 7 velivoli della famiglia A320neo con motori GTF.

“Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti la tecnologia più efficiente e avanzata possibile e siamo felici di farlo con questa ultima tranche di velivoli con motore GTF”, ha affermato Steven C. Udvar-Hazy, Senior Vice President, Original Equipment Manufacturers Relations and Market Development at ACG..

ACG possiede o gestisce attualmente 95 velivoli alimentati da motori Pratt & Whitney, che includono anche aeromobili Airbus A220 con motore PW1500G, aeromobili della famiglia Airbus A320ceo con motore V2500 e velivoli Boeing 757 con motore PW2000.

“Siamo grati per la continua fiducia di ACG nei nostri motori GTF rivoluzionari”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer, Pratt & Whitney. “Gli aerei con motore GTF stanno contribuendo a guidare la ripresa in tutto il mondo, offrendo al contempo efficienza senza pari, affidabilità matura e costi operativi di livello mondiale. Non vediamo l’ora di supportare ACG e i suoi clienti con questi motori”.

“Da quando è entrato in servizio all’inizio del 2016, il motore GTF per la famiglia Airbus A320neo ha mantenuto la capacità promessa di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di carbonio fino al 16%, l’impronta acustica del 75% e le emissioni regolamentate del 50% rispetto al CAEP/6 regulatory standard. L’esclusivo geared fan del motore è l’architettura giusta per il futuro, con la prospettiva per ulteriori sviluppi. Pratt & Whitney si impegna a continuare a investire nell’evoluzione dei propulsion systems per alimentare la prossima generazione di velivoli commerciali”, afferma Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)