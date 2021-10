Qatar Airways e RwandAir siglano un accordo di codeshare

Qatar Airways e RwandAir hanno firmato un accordo di codeshare per offrire ai viaggiatori una scelta più ampia, un servizio migliore e una maggiore connettività verso oltre 65 destinazioni in Africa e nel resto del mondo. Come parte dell’accordo, la compagnia di bandiera ruandese lancerà anche nuovi voli non-stop tra il loro hub di Kigali e Doha a partire da dicembre.

L’accordo avvantaggia i viaggiatori di tutto il mondo che volano con entrambe le compagnie aeree, ampliando la rete di rotte di ciascun vettore. I passeggeri possono godere della semplicità di acquistare voli in coincidenza su entrambe le compagnie aeree utilizzando un unico sistema di prenotazione, che semplifica i processi di biglietteria, check-in, imbarco e controllo bagagli per l’intero viaggio.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Condividiamo un legame molto stretto e collaborativo con il Ruanda e accogliamo con favore il nuovo servizio non-stop di RwandAir tra Kigali e la nostra casa a Doha. Con questo accordo di codeshare completo, ci impegniamo a fornire una maggiore scelta e connettività ai nostri clienti in Africa e in tutto il mondo. La nuova partnership aiuterà a posizionare Qatar Airways nella regione e completerà la nostra strategia di espansione in Africa. Mentre ci prepariamo a soddisfare la domanda significativamente aumentata di viaggi tanto attesi, vedo partnership dinamiche come questa che aiutano a guidare i viaggi, il turismo e il commercio con fermezza sulla strada della ripresa”.

Yvonne Makolo, RwandAir Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Questa è una pietra miliare importante per RwandAir e segna l’inizio di un nuovo entusiasmante viaggio con Qatar Airways. Siamo inoltre immensamente orgogliosi di dare il benvenuto a Doha nella nostra rete di rotte, collegando i clienti con l’hub di Qatar Airways e ampliando ulteriormente la loro mappa dei voli. Questo accordo di codeshare offrirà ai nostri clienti una scelta e una flessibilità significativamente maggiori, consentendo a RwandAir di rafforzare la sua presenza globale e costruire sulla sua base di clienti africani forte e fedele. Mentre continuiamo a crescere fuori dalla pandemia, questa partnership rappresenta un altro passo estremamente importante verso il nostro recupero e speriamo di offrire più impegni come questo ai nostri clienti nel prossimo futuro”.

La nuova partnership in codeshare consentirà ai clienti di prenotare offerte interessanti in diversi continenti come Stati Uniti, Europa e Asia e consentirà ai clienti di volare in diverse città come New York, Washington DC, Dallas e Los Angeles, Londra, Zurigo e Madrid, Singapore, Kuala Lumpur e Bangkok. L’accordo aumenterà ulteriormente l’impronta di Qatar Airways in Africa, con accesso a destinazioni come Bujumbura, Kinshasa e Lubumbashi.

Inoltre, le compagnie aeree hanno recentemente annunciato loyalty partnerships che danno ai membri RwandAir Dream Miles e Qatar Airways Privilege Club l’accesso alle destinazioni reciproche con l’opportunità di accumulare e riscattare miglia attraverso le loro reti di rotte. I clienti avranno anche accesso alle lounge aeroportuali delle compagnie aeree nei loro hub di Doha e Kigali.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)