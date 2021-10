Emirates Group Security (EGS) e ICAO firmano un training agreement

Emirates Group Security ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’International Civil Aviation Organization (ICAO), che vedrà entrambe le organizzazioni lavorare a stretto contatto sullo sviluppo di capacità per il settore fornendo programmi di diploma riconosciuti dall’ICAO, forniti da EGS e Edith Cowan University (ECU).

Il Ground Handling Diploma programme è la prima iniziativa a cui ICAO ed Emirates stanno collaborando. I professionisti dell’aviazione che completano il Ground Handling Diploma programme fornito congiuntamente da Emirates Group Security ed ECU riceveranno un certificato di completamento con gli emblemi Emirates e ICAO.

Il MoU è stato firmato da His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline & Group e Mr. Juan Carlos Salazar, Secretary General of the International Civil Aviation Organization, alla cerimonia di apertura dell’AVSEC Global Symposium 2021.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline & Group, ha dichiarato: “Emirates Group Security si impegna a fornire programmi educativi che soddisfino i più alti standard internazionali. La nuova partnership tra ICAO e Emirates Group Security fornirà una piattaforma per i programmi di diploma da confrontare con quadri riconosciuti a livello internazionale, contribuendo a rafforzare le capacità all’interno dell’industria aeronautica degli Emirati Arabi Uniti”.

Juan Carlos Salazar, Secretary General of the International Civil Aviation Organization, ha dichiarato: “Mentre l’aviazione continua il suo percorso verso la ripresa globale, è attraverso l’istruzione che possiamo assicurare una forza lavoro aeronautica qualificata e sostenibile in grado di adattarsi e affrontare le sfide di un rapido settore in evoluzione. Questo nuovo accordo tra ICAO Global Aviation Training ed Emirates è un eccellente esempio degli approcci innovativi allo sviluppo delle capacità che l’ICAO sta esplorando e implementando in collaborazione con gli operatori”.

Abdullah Al Hashimi, Divisional Senior Vice President of Emirates Group Security, ha dichiarato: “La partnership con l’ICAO fornisce un valore aggiunto significativo ai professionisti dell’assistenza a terra del settore, che non solo ottengono un’istruzione di prima classe dal programma, ma hanno anche un incentivo in più per essere riconosciuti dall’ICAO”.

Come parte di questa partnership, il leading AVSEC service provider Emirates Group Security e ICAO esamineranno congiuntamente lo sviluppo e l’erogazione di altri corsi di formazione e accademici nell’ambito del programma ICAO TRAINAIR PLUS. Le due parti identificheranno inoltre le esigenze di formazione, determineranno come utilizzare efficacemente le risorse di formazione esistenti, svilupperanno nuovi materiali per i corsi, integreranno nuove tecnologie e valuteranno l’efficacia dell’utilizzo di metodologie di valutazione post-formazione.

L’EGS-ECU Ground Handling Diploma programme offre materie incentrate su ground handling operations and management, questioni aeronautiche contemporanee, salvaguardia dell’industria aeronautica, logistica aeronautica e servizi di assistenza ai passeggeri. Il corso racchiude fundamentals of ground handling ramp, baggage, airside load, security, catering, labour and equipment, oltre allo sviluppo di abilità pratiche di gestione.

Questa iniziativa viene fornita sotto l’egida del programma ICAO TRAINAIR PLUS (TPP), che ha intrapreso attività negli Emirati Arabi Uniti attraverso la collaborazione con tre membri TPP: Global Air Navigation Services LLC (GANS), Gulf Center for Aviation Studies (GCAS), International Aviation Consulting & Training (IACT).

(Ufficio Stampa Emirates – ICAO – Photo Credits: Emirates)