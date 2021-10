Rolls-Royce nomina Grazia Vittadini Chief Technology Officer Designate

Rolls-Royce annuncia che Grazia Vittadini, ex CTO di Airbus, si unirà come Chief Technology Officer, Designate, per succedere a Paul Stein quando si dimetterà il prossimo anno, dopo quasi 12 anni alla guida degli sforzi di ricerca e tecnologia. Separatamente, Harry Holt, Chief People Officer, ha deciso di partire per assumere la carica di Chief Operating Officer presso Vertical Aerospace. Il suo successore sarà annunciato a tempo debito.

Grazia, che entrerà a far parte del gruppo il 2 novembre 2021, ha trascorso quasi 20 anni in Airbus e nell’ultimo decennio ha ricoperto diverse posizioni di rilievo, più recentemente Chief Technology Officer. In qualità di CTO, ha guidato Airbus verso tecnologie audaci, nuove e sostenibili, che vanno da elettrificazione e propulsione basata sull’idrogeno, alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale, autonomia, connettività e materiali avanzati, creando al contempo un’organizzazione tecnologica diversificata e ad alte prestazioni. Si è dimessa dal suo ruolo di CTO in Airbus a luglio e lascerà la società alla fine di ottobre.

Warren East, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare la nomina di Grazia Vittadini. Porta con sé la sua vasta esperienza nelle tecnologie emergenti e dirompenti che ci aiuteranno nel nostro viaggio verso net zero e ad espandere ulteriormente la nostra innovazione digitale. Ha anche molti anni di esperienza di lavoro con le nostre tecnologie fondamentali e ha una profonda conoscenza dei sistemi critici per la sicurezza che sono al centro del nostro portafoglio di prodotti”.

Grazia Vittadini, ha dichiarato: “Apprezzo l’opportunità di entrare a far parte della famiglia Rolls-Royce e continuare la sua spinta per connettere, alimentare e proteggere la società. L’impegno a garantire che tutti i nuovi prodotti siano compatibili con operazioni net-zero entro il 2030 è audace e non vedo l’ora di realizzarlo, insieme agli eccezionali team di Rolls-Royce in tutto il mondo”.

Warren East ha aggiunto: “Vorrei estendere i miei più sentiti ringraziamenti a due meravigliosi colleghi, sia a Paul che a Harry, per il loro duro lavoro e dedizione in molti anni. Paul ci ha guidato attraverso uno dei periodi di ricerca e sviluppo più intensi della nostra storia, poiché abbiamo lanciato più nuovi tipi di motori per aerei civili che mai, gettando le basi per le nostre tecnologie di prossima generazione e creando nuove attività nell’elettrificazione e nei piccoli reattori nucleari modulari. Harry ci ha guidato in un momento di grande trasformazione e cambiamento culturale nella nostra attività ed è stato determinante per la riuscita della nostra ristrutturazione in risposta all’impatto della pandemia. A entrambi auguriamo buona fortuna per il futuro”.

Paul Stein, che è entrato a far parte di Rolls-Royce nel 2010 come Chief Scientific Officer, si dimetterà dal suo attuale ruolo alla fine del primo trimestre del 2022. Rimarrà come presidente di Rolls-Royce SMR, l’impresa che sta creando small modular reactors per la fornitura di energia a basso costo e continuerà ad aiutare il Gruppo in altri modi. Harry Holt lascerà alla fine di quest’anno dopo un decennio con Rolls-Royce. La ricerca per il suo successore è in corso.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)