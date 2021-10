oneworld assegna borse di studio per lo IATA sustainability training a Japan Airlines e S7 Airlines

L’alleanza oneworld ha assegnato borse di studio alle compagnie aeree associate Japan Airlines e S7 Airlines per un nuovo programma di formazione sulla sostenibilità ambientale offerto dall’International Air Transport Association (IATA) con l’Università di Ginevra (UNIGE).

Le borse di studio consentiranno ulteriori opportunità di formazione e sviluppo sulla sostenibilità e sosterranno gli sforzi di Japan Airlines e S7 Airlines nella registrazione per lo IATA Environmental Assessment (IEnvA), un sistema di valutazione che valuta e migliora in modo indipendente la gestione ambientale di una compagnia aerea.

I vincitori della borsa di studio sono:

– Michiko Otsu, Manager for Environment, Social and Governance Promotion, Japan Airlines.

– Ekaterina Popova, Head, Enterprise Compliance & Risk Management, S7 Airlines.

Otsu e Popova parteciperanno allo IATA – University of Geneva Certificate of Advanced Studies in Environmental Sustainability in Aviation, un nuovo programma offerto da IATA e UNIGE per fornire ai dipendenti dell’industria aeronautica le necessarie competenze tecniche e operative fondamentali per promuovere ulteriormente la sostenibilità nelle loro organizzazioni.

Le borse di studio sono tra i numerosi sforzi in corso presso oneworld e le sue compagnie aeree associate, in un impegno attivo per promuovere la sostenibilità ambientale.

Gli sforzi di oneworld per la sostenibilità ambientale sono supervisionati dall’Environment and Sustainability Board dell’alleanza, presieduto dall’Head of Sustainability di IAG, Jonathon Counsell, e con la rappresentanza di tutte le compagnie aeree associate.

Akbar Al Baker, oneworld Governing Board Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare queste borse di studio per le compagnie aeree membri di oneworld per sostenerle nei loro sforzi di sostenibilità. La formazione e lo sviluppo svolgeranno un ruolo cruciale nel consentire ai dipendenti delle compagnie aeree di essere campioni di sostenibilità e incoraggiamo gli altri nel settore a consentire opportunità di istruzione per i propri dipendenti”.

Willie Walsh, IATA Director General, ha dichiarato: “La formazione è essenziale per garantire che l’aviazione mantenga una forza lavoro altamente qualificata. Con la maggiore attenzione del settore alla sostenibilità, devono essere rese disponibili opportunità per acquisire queste nuove competenze”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney ha, dichiarato: “La sostenibilità è stata una priorità assoluta per i vettori oneworld e queste borse di studio per le nostre compagnie aeree associate sono un ulteriore segnale del nostro impegno. Vogliamo ringraziare le compagnie aeree associate e IATA per il loro supporto in questa iniziativa e siamo pronti a collaborare ulteriormente con le parti interessate del settore per promuovere e far progredire la sostenibilità”.

(Ufficio Stampa oneworld)