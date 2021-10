Gulfstream espande il Savannah-Based Customer Showroom

Gulfstream Aerospace Corp. ha ampliato il customer showroom situato presso il Savannah worldwide headquarters per includere il nuovo Gulfstream G400. L’innovativa G400 experience presenta un full-size mock-up dell’aeromobile, contenuti multimediali coinvolgenti e un interior design display.

“Lo showroom ampliato porta un nuovo livello di interazione e immersione del cliente al G400 e offre una grande ispirazione per il design degli interni degli aeromobili e il processo di completamento”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “I nostri team di marketing, vendita e progettazione hanno lavorato insieme per creare questa esperienza unica per mostrare la cabina e le capacità prestazionali del G400. I clienti potranno godere di un’esperienza multisensoriale mentre esplorano le tecnologie dietro il Gulfstream cabin environment, i safety differentiators e le performance capabilities”.

“Lo showroom G400 dispone di una advanced projection-mapping technology per evidenziare vari aspetti di ciò che rende unica la Gulfstream customer experience. I clienti avranno anche l’opportunità di saperne di più sulle caratteristiche di sicurezza e benessere del G400, tra cui il Gulfstream Symmetry Flight Deck e l’esclusiva Gulfstream Cabin Experience, oltre a ottenere nuove informazioni sull’innovativo processo di progettazione Gulfstream.

Il full-scale G400 mock-up presenta anche un 2.5-living-area floorplan configurato per un massimo di 11 passeggeri. Un designer d’interni dedicato sarà disponibile per guidare i clienti in visita attraverso una selezione accuratamente curata di tappezzerie, pelli, tessuti e moquette personalizzate ideali per la cabina del G400”, afferma Gulfstream.

Annunciato il 4 ottobre (leggi anche qui), il nuovo e innovativo G400 è il primo ingresso nella large-cabin business-jet class in più di un decennio. Progettato per reinventare i viaggi d’affari del 21° secolo, l’aereo percorrerà 4.200 miglia nautiche / 7.780 chilometri alla sua long-range cruise speed di Mach 0,85. Il G400 dispone anche del Gulfstream Predictive Landing Performance System, di 10 finestrini ovali panoramici e del nuovo plasma-ionization clean air system.

Oltre alla nuova G400 experience, lo showroom di Savannah presenta anche full-size mock-ups del Gulfstream G600 e del nuovo Gulfstream G700, tutti disponibili per le visite dei clienti su appuntamento.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Gulfstream)