Qantas opererà la sua rotta dall’Australia a Londra via Darwin alla riapertura dei voli internazionali

Qantas ha confermato che opererà la sua rotta diretta di punta dall’Australia a Londra via Darwin quando i voli internazionali riprenderanno il mese prossimo, con la riapertura del confine australiano. La compagnia ha raggiunto un accordo con il governo del Territorio del Nord e l’aeroporto di Darwin per reindirizzare temporaneamente i suoi voli da Melbourne e Sydney attraverso Darwin.

L’accordo per l’hub di Darwin sarà in vigore in tempo per la riapertura delle frontiere dal 14 novembre 2021 fino almeno ad aprile 2022, quando i voli londinesi sono programmati per operare nuovamente via Perth. “Sebbene si tratti di una modifica temporanea al percorso, Qantas osserverà le sue prestazioni ed è di mentalità aperta su ciò che potrebbe portare nel tempo”, afferma Qantas.

La rotta Sydney-Darwin-Londra inizierà il 14 novembre, mentre la rotta Melbourne-Darwin-Londra è attualmente prevista per il 18 dicembre 2021, ma potrebbe iniziare prima a seconda delle discussioni con il governo del Victoria su accordi di quarantena più brevi per i viaggiatori di ritorno.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato: “Il governo del NT ha lavorato a stretto contatto con noi per realizzare questi voli e vorrei ringraziare il Primo Ministro e il suo team per aver trovato una soluzione sicura e snella. La rotta è una delle più iconiche della rete internazionale Qantas e siamo lieti che Darwin svolgerà un ruolo fondamentale nella riapertura al mondo post-pandemia dell’Australia. Qantas ha offerto servizi di rimpatrio da Londra a Darwin come parte degli sforzi della compagnia aerea per aiutare a riportare a casa gli australiani negli ultimi 12 mesi, quindi i nostri piloti hanno già una vasta esperienza nell’operare questa particolare rotta”.

Le modalità di transito dei passeggeri saranno suddivise in due fasi per riflettere le disposizioni COVID nel Territorio stesso. Nella prima fase, i passeggeri in transito da tutti gli stati australiani, o di ritorno da Londra, potranno visitare la lounge internazionale e i negozi dell’aeroporto di Darwin.

Anche i passeggeri che viaggiano da Londra a Sydney e Melbourne via Darwin e desiderano viaggiare verso altre città australiane possono essere soggetti ai requisiti di quarantena statali e territoriali.

Nella seconda fase, i passeggeri in transito avranno la possibilità di lasciare il terminal e visitare Darwin, fornendo una spinta turistica tangibile per la città. I clienti con base a Darwin potranno anche prenotare il volo diretto, il che significa un comodo collegamento non-stop per Londra.

Qantas ha una lunga storia a Darwin. La città è stata il punto di partenza dall’Australia per il lancio del primo volo internazionale della compagnia di bandiera nel 1935 da Brisbane a Singapore via Darwin. Darwin faceva anche parte dell’originale Kangaroo Route del 1947 tra Londra e Sydney.

QF1 decollerà dal 14 novembre 2021, con partenza da Sydney cinque volte a settimana alle 18:30. Atterrerà a Darwin alle 21:25 per una breve sosta di rifornimento prima del viaggio diretto di 13.800 km, 17 ore e 20 minuti, verso l’aeroporto di Londra Heathrow.

Tutti i passeggeri sui voli internazionali di Qantas dovranno essere completamente vaccinati con un vaccino approvato o riconosciuto da TGA (alcune esenzioni per motivi medici e bambini). Dovranno inoltre restituire un test COVID PCR negativo almeno 48 ore prima partenza ed effettuare la quarantena a casa per sette giorni all’arrivo nel Nuovo Galles del Sud.

Insieme al servizio da Sydney a Londra via Darwin, Qantas riprenderà i suoi voli da Sydney a Los Angeles a novembre. Tutte le altre rotte internazionali che sono schedulate per la ripresa dal 18 dicembre 2021 continueranno come previsto, sebbene il Gruppo abbia la flessibilità di aggiungere ulteriori rotte se altri stati e territori decidono di aprire i propri confini prima e ridurre i requisiti di quarantena a sette giorni a casa, o meno.

(Ufficio Stampa Qantas Group)