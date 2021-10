News Brevi – 08.10.2021

BRITISH AIRWAYS RIPRENDE I SERVIZI E AUMENTA LE FREQUENZE VERSO ALCUNE DESTINAZIONI – Dopo la notizia che un numero significativo di paesi è stato rimosso dalla red list del governo UK, British Airways sta riprendendo i servizi e aumentando le frequenze verso un certo numero di destinazioni. British Airways è pronta a potenziare i servizi verso il Sud Africa, con doppi servizi giornalieri per Johannesburg previsti entro la metà di dicembre. La compagnia aerea riprenderà anche i servizi per Città del Capo, offrendo tre voli a settimana a novembre, prima di passare a un doppio servizio giornaliero a dicembre. Anche i servizi della compagnia aerea per Città del Messico aumenteranno a cinque servizi a settimana dal 6 novembre e i voli per Cancun riprenderanno dal 22 ottobre e saranno operativi tutti i giorni. Le famose destinazioni sudamericane di San Paolo e Buenos Aires torneranno in tempo per Natale. La notizia segue un annuncio di British Airways che sta pianificando di operare il suo schedule più grande da marzo 2020 (leggi anche qui). Nonostante nessuna data fissa da parte del governo sulla riapertura dei confini degli Stati Uniti, la compagnia aerea sta pianificando di aumentare i voli verso negli Stati Uniti dall’inizio di novembre e riporterà anche il suo A380 per alcuni di questi servizi. I clienti che prenotano con British Airways possono farlo con assoluta fiducia, grazie alla politica di prenotazione flessibile della compagnia aerea.

VOLOTEA È CONTRARIA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CONTINUITÀ TERRITORIALE SARDA – In un proprio comunicato, Volotea informa: “Volotea si dice contraria alla procedura negoziata indetta dalla Regione Sardegna per l’assegnazione della continuità territoriale. La compagnia, infatti, ritiene ingiusta la sua esclusione dalla prima gara e, proprio per questo, non ritirerà il ricorso cautelare presentato lo scorso 5 ottobre presso il TAR Sardegna. Volotea, che non esclude ulteriori azioni legali contro questa seconda procedura di assegnazione, sta lavorando a un reclamo formale, che verrà inoltrato la prossima settimana alla Commissione europea a Bruxelles. La low-cost, che nei giorni scorsi ha manifestato incredulità e scetticismo a seguito dell’esclusione dalla gara per la continuità territoriale a causa di un’asserita formalità burocratica, sta ancora valutando se partecipare o meno alla procedura negoziata indetta dalla Regione Sardegna. L’offerta presentata del vettore durante la prima gara, considerevolmente più bassa rispetto a quella dall’altra compagnia in gara, avrebbe consentito un risparmio per la Regione Sardegna, e per i suoi contribuenti, di circa 3 milioni di euro. Volotea ha alle spalle numerosi investimenti finalizzati a sostenere e supportare il tessuto economico della Regione Sardegna. A livello locale sono presenti 2 delle 7 basi italiane del vettore, una a Cagliari e una estiva a Olbia: presso questi due aeroporti, la presenza del vettore ha consentito la creazione di circa 100 posti di lavoro”.

AIR CANADA PREMIATA AGLI SKYTRAX WORLD AIRLINE AWARDS 2021 – Mentre Air Canada continua a ricostruire la sua rete globale in risposta alla crescente domanda di viaggi, la compagnia aerea è stata premiata per le persone, i prodotti e i servizi ai recenti Skytrax World Airline Awards 2021: Best Airline Staff in North America, Best Airline Staff in Canada, Best Business Class Lounge in North America, Excellence for COVID-19. “Sono molto orgogliosa di questi riconoscimenti votati dai nostri clienti per il nostro servizio e i nostri prodotti, mentre iniziamo a emergere dalla pandemia che ha avuto un impatto sui viaggi e sul nostro settore negli ultimi 18 mesi. I due premi Best Airline Staff in Nord America e Canada sono particolarmente significativi, in quanto sono un riflesso diretto della dedizione incrollabile dei nostri fedeli dipendenti e del duro lavoro nel prendersi cura dei nostri clienti. Ringrazio i nostri team di dipendenti per i loro sforzi instancabili e ringrazio i nostri clienti per aver riconosciuto il loro impegno e il loro lavoro”, ha affermato Lucie Guillemette, Executive Vice President & Chief Commercial Officer, Air Canada. “Continuiamo a ripristinare la nostra rete globale per soddisfare la crescente domanda e introdurremo nuovi prodotti per migliorare ulteriormente il viaggio dei nostri clienti”. Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha dichiarato: “Air Canada ha riscosso un grande successo agli Awards 2021 vincendo questi premi e, in particolare, il Best Airline Staff in North America è un grande tributo a tutto il loro personale in prima linea che ha mantenuto standard così buoni durante la pandemia globale. Guardiamo tutti al futuro con ottimismo per il 2022”.

DECOLLA IL GRUPPO FLYLEONE – Debutta il Gruppo FlyLeOne. Venerdì 8 Ottobre ci sarà il battesimo del primo volo che decollerà dall’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo di Pescara per l’Aeroporto Internazionale di Trieste alle ore 07.00, con atterraggio previsto alle ore 08.10. La durata del volo LIT1080 sarà di ca. un’ora e 10 minuti. A bordo, come speciale benvenuto, i primi passeggeri di FlyLeOne riceveranno uno speciale kit di bordo e saranno accolti dal comandante e dal CEO della compagnia, Stefano Costantini. L’8 ottobre prenderà avvio anche il collegamento diretto Trieste – Genova – Trieste. In occasione dello start-up il Gruppo FlyLeOne annuncia una tariffa lancio di 50€ nei giorni della più grande regata del mondo “La BARCOLANA” di Trieste. La tariffa lancio è valida fino al 22 ottobre su tutte le destinazioni servite con prenotazioni ed acquisto biglietti effettuati contattando il customer service, offerta soggetta a disponibilità limitata e non rimborsabile. “Il Gruppo FlyLeOne propone al mercato un innovativo modello di trasporto il “business-commuter”; nasce così per offrire ai clienti più esigenti una nuova esperienza di viaggio, un volo business, un nuovo modo di viaggiare, più attraente, esclusivo ed accattivante sia per i viaggi d’affari che per vacanza. Si rivolge a viaggiatori che si devono muovere con flessibilità e rapidità, ma che sono posizionati in mercati di piccola dimensione, per cui non sussistono per i maggiori vettori le condizioni per poter raggiungere una sostenibilità finanziaria abbinando distanze brevi, voli frequenti e grande capacità unitaria della flotta. Pescara rappresenta un mercato ideale sul quale avviare l’attività poiché è centrale sul territorio nazionale e presenta ancora diverse destinazioni senza collegamenti non-stop. Si avviano così i servizi sui primi mercati nazionali non collegati da Pescara: Trieste, Genova e Lamezia con frequenze plurisettimanali a cui si aggiungerà Verona da metà Novembre. L’8 ottobre prenderà avvio anche il collegamento diretto Trieste – Genova – Trieste. In tema ambientale, FlyLeOne segue con attenzione gli sviluppi negli USA relativi alla possibile conversione dei motori turboprop ad una propulsione ad idrogeno/elettrico che vede al momento pioniere un programma della Universal Hydrogen”.

ANA E JAPAN AIRLINES INSIEME PER PROMUOVERE I SUSTAINABLE AVIATION FUEL – All Nippon Airways (ANA) e Japan Airlines (JAL), hanno pubblicato un joint report sulla promozione dei Sustainable Aviation Fuel (SAF), che dovrebbero diventare centrali per le compagnie aeree per raggiungere la carbon neutrality in air transportation entro il 2050. Nel rapporto “Toward Virtually Zero CO2 Emissions from Air Transport in 2050”, le compagnie hanno valutato congiuntamente i vantaggi e le caratteristiche dei SAF e la quantità di SAF che sarebbe necessaria per supportare la piena adozione da parte dell’industria aeronautica. Il rapporto descrive anche l’attuale situazione logistica per quanto riguarda la produzione, la distribuzione e l’utilizzo di questo nuovo carburante. Come parte della campagna di sostenibilità congiunta delle compagnie aeree, lo studio ha fornito un’analisi completa dei principali problemi che l’industria aeronautica giapponese deve affrontare mentre si muove verso la riduzione delle emissioni di carbonio. Oltre a fornire una tabella di marcia verso la sostenibilità per entrambe le compagnie aeree giapponesi, il rapporto fornisce informazioni sull’impatto positivo che questa transizione avrebbe sugli altri paesi e sulle generazioni future. Durante lo sviluppo dello studio congiunto, ANA e JAL hanno rinnovato il loro impegno per raggiungere i loro obiettivi ambientali condivisi. Le compagnie aeree hanno entrambe aderito alla “Clean Skies for Tomorrow Coalition” del World Economic Forum e hanno co-firmato il 2030 Ambition Statement, impegnandosi a cooperare per aumentare la quota di SAF nel settore dell’aviazione globale al 10% entro il 2030. Yuji Hirako, CEO e Presidente di ANA: “Siamo in una situazione in cui la nostra generazione deve intraprendere un’azione immediata verso il rapido progresso del cambiamento climatico. Unendoci a tutti coloro che sono coinvolti nel settore dell’aviazione, vorremmo trasmettere i cieli azzurri alla generazione dei nostri figli promuovendo costantemente i SAF in tutto il settore e, con questo in mente, abbiamo sviluppato insieme questo rapporto”. Yuji Akasaka, Presidente di JAL: “Il ruolo delle compagnie aeree nel connettere le persone e nel costruire ponti tra i paesi non cambierà in futuro. Per sostenere il futuro dell’aviazione, sono essenziali i SAF e la collaborazione di molte persone con una varietà di conoscenze. Al fine di espandere il cerchio della cooperazione, ANA e JAL lavoreranno fianco a fianco”. Per accelerare l’adozione, sono essenziali gli investimenti del governo nello sviluppo, nella produzione di massa e nella fornitura di SAF. ANA e JAL lavoreranno insieme a una serie di parti interessate per promuovere i SAF e continueranno a contribuire alla società giapponese sviluppando un sustainable aviation network.

AIRLINK LANCIA LA NUOVA ROTTA JOHANNESBURG-LUANDA – Airlink, compagnia aerea indipendente Sudafricana, introdurrà un nuovo volo diretto tre volte alla settimana tra Johannesburg (Sudafrica) e Luanda (Angola) a partire dal 21 ottobre 2021. I biglietti sono già in vendita e i voli saranno operati con un Embraer E190 da 98 posti. “Il corridoio Sudafrica-Angola è poco servito nonostante la sua importanza commerciale ed economica. Introducendo questo servizio, Airlink sta mettendo a disposizione dei consumatori nuove opzioni più convenienti sulla rotta. Ciò andrà a beneficio del business e aumenterà le attività commerciali tra le due città e i due Paesi. Cosi facendo saremo in grado di promuovere viaggi, cargo e turismo che sono indispensabili per rivitalizzare l’economia dopo la pandemia”, ha dichiarato il CEO e Managing Director di Airlink, Rodrigo Foster.

KLM SVELA LA MINIATURE HOUSE NO. 102 – Ogni anno KLM svela una nuova casa in miniatura per celebrare il suo anniversario il 7 ottobre. La casa di quest’anno è una miniatura Delftware del Teatro Tuschinski di Amsterdam e arriva appena tre settimane prima che il cinema Tuschinski celebri il suo centenario. L’attuale proprietario del cinema, Pathé, ha effettuato un’ampia opera di restauro sull’edificio, ripristinando la sua atmosfera unica. All’inizio di quest’anno, il Tuschinski è stato proclamato il cinema più bello del mondo dal British Time Out Magazine. Dagli anni ’50, KLM presenta miniature Delftware houses contenenti Bols Jenever gin ai passeggeri della World Business Class sui voli intercontinentali. Le case sono repliche di edifici speciali nei Paesi Bassi e sono oggetti da collezione molto ricercati. Dal 1994, l’house number corrisponde all’età di KLM, con una nuova miniatura aggiunta alla collezione ogni anno intorno all’anniversario di KLM il 7 ottobre. “Ora il mondo sta gradualmente iniziando a riaprire, non vediamo l’ora di portare i nostri clienti in luoghi speciali della cultura, come il cinema Tuschinski. Come KLM, il Tuschinski ha una lunga storia. La filosofia di Abraham Tuschinski, che crea un caldo senso di casa e offre ai clienti un’esperienza memorabile, è anche ciò che KLM rappresenta. Il Tuschinski Theatre è una bellissima aggiunta alla collezione KLM di Delftware miniature houses”, afferma Pieter Elbers, KLM President and CEO.

IBERIA RILANCIA IL SUO “LOVE2FLY” BLOG – Iberia ha rilanciato una versione ridisegnata del suo blog “Love2fly” – ”Me gusta volar” nella sua versione in lingua spagnola- che ha lanciato per la prima volta 10 anni fa come parte della sua prima strategia sui social media. Con una media di 440.000 visite e visite della durata media di 3’16”, il blog è diventato un punto di riferimento tra i viaggiatori e gli appassionati del mondo dell’aviazione. I suoi contenuti spaziano da consigli di viaggio a curiose storie di volo ed esperienze di prima mano raccontate dai dipendenti di Iberia. Circa il 38% dei follower di “Love2Fly” vive negli Stati Uniti, mentre il 10% vive nel Regno Unito. Gli spagnoli rappresentano il 30% dei seguaci di “Me gusta volar”, con i messicani che rappresentano il 17% e i colombiani l’11%. I contenuti, spesso correlati, sono presentati in otto sezioni e coprono una serie di argomenti collaterali, dagli aspetti tecnici degli aerei ai consigli di viaggio, alle storie curiose. Visitare https://love2fly.iberia.com/.

NUOVA ROTTA DOMESTICA PER AIR CANADA – Air Canada ha annunciato che lancerà un nuovo servizio tra il Billy Bishop Toronto City Airport e Ottawa a partire dal 31 ottobre 2021. La rotta inizierà con quattro viaggi di andata e ritorno giornalieri, in aumento fino a a otto viaggi giornalieri di andata e ritorno a partire dall’estate 2022. “Il nuovo servizio di Air Canada da Toronto Island a Ottawa collegherà convenientemente la capitale del Canada direttamente con il centro del principale business center del paese. Questa nuova rotta è progettata per soddisfare la domanda dei clienti in questo mercato molto trafficato, con una grande componente di viaggi d’affari, e completare il nostro Montreal-Toronto Island airport service recentemente ripreso. È un ulteriore esempio di come Air Canada sta ricostruendo la sua rete, anche aggiungendo nuove rotte e destinazioni”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management at Air Canada. Il servizio sarà operto da Air Canada Express Jazz con De Havilland Dash 8-400.

DELTA CARGO HA TRASPORTATO 4 MILIONI DI DOSI DI VACCINO COVID-19 IN COLOMBIA – Delta ha recentemente spedito la sua 4 milionesima dose di vaccino COVID-19 dagli Stati Uniti alla Colombia. Delta sostiene gli sforzi globali per porre fine alla pandemia e ricollegare il mondo. Una volta che i vaccini arrivano a Bogotà, Delta Cargo collabora con una compagnia di trasporti per garantire che vengano consegnati in sicurezza dove sono più necessari, ha affermato Carolina Vernanza, Delta’s Airport and Cargo Manager in Bogota. “Con oltre 50 milioni di persone che vivono in Colombia, l’arrivo di 4 milioni di vaccini COVID-19 è una spinta importante e aiuterà davvero i colombiani ad avvicinarsi agli obiettivi di vaccinazione del paese”.

DELTA ESPANDE LA DIGITA IDENTITY EXPERIENCE, IN PARTNERSHIP CON TSA, AD ATLANTA – La Delta’s digital identity experience si sta espandendo ad Atlanta, offrendo ai clienti un modo più efficiente per navigare in aeroporto, senza mostrare una carta d’imbarco cartacea o un documento d’identità ufficiale. L’opzione leader del settore per i clienti TSA PreCheck di Delta sfrutta la tecnologia di riconoscimento facciale per semplificare l’esperienza in aeroporto fino al gate. Presentata per la prima volta ai controlli di sicurezza di Detroit all’inizio del 2021, la Delta’s digital identity experience è una prima nel settore in partnership esclusiva con TSA PreCheck. L’esperienza si sta espandendo ad Atlanta. Con un solo sguardo a una telecamera, i clienti che si qualificano e si iscrivono possono controllare in modo semplice ed efficiente un bagaglio, passare attraverso la linea di sicurezza TSA PreCheck e salire a bordo del loro aereo. L’identità digitale di un cliente è costituita dal numero del passaporto e dal TSA PreCheck o dal Global Entry Known Traveler Number e viene verificata dalla tecnologia di riconoscimento facciale, che conferma l’identità del viaggiatore ai punti di contatto dell’aeroporto. Le apparecchiature per il riconoscimento facciale saranno visibili per la prima volta al South Security Checkpoint di Atlanta nelle prossime settimane e si espanderanno per selezionare le aree di consegna bagagli e imbarco prima della fine dell’anno. Delta mira ad espandersi in altri hub il prossimo anno per garantire un’esperienza di viaggio senza interruzioni.

DELTA E’ TRA I 2021 HEALTHIEST 100 WORKPLACES IN AMERICA – Delta è uno dei 2021 Healthiest 100 Workplaces in America, secondo la classifica della piattaforma di analisi sanitaria Springbuk. Delta si è classificata n. 4 nella lista. Il punteggio si basa su sei categorie: cultura e impegno di leadership; componenti fondamentali; pianificazione strategica; comunicazione e marketing; programmazione e interventi; reportistica e analisi. Il punteggio del questionario e il benchmarking sono stati formati con l’aiuto di un gruppo imparziale di rappresentanti delle comunità accademiche, mediche e del benessere. La valutazione è valutata su una scala da 1 a 100.