Rolls-Royce rafforza lo sviluppo degli hybrid-electric propulsion systems in Germania

Rolls-Royce ha firmato un Memorandum of Understanding (MOU) con il Ministry for Economic Affairs, Labour and Energy Brandenburg (MWAE) e il Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi), per promuovere la ricerca e lo sviluppo di hybrid-electric propulsion systems per l’aviazione di prossima generazione nel Brandeburgo.

I partner hanno concordato la creazione di strutture di sviluppo, test e produzione, creando un ecosistema industriale per gli hybrid-electric aviation propulsion systems a Dahlewitz e nella Lusatia region, unico al mondo. Il progetto sarà sostenuto dai finanziamenti dello Structural Strengthening Act, dal programma di ricerca aeronautica del governo federale e da altri fondi statali.

Nell’ambito del nuovo programma, Rolls-Royce Deutschland apre una struttura operativa a Cottbus e prevede di espandere le proprie capacità di ricerca e sviluppo a Dahlewitz. La società è all’avanguardia in uno dei programmi di sviluppo e integrazione aerospaziale ibrido-elettrico più completi al mondo per un’ampia gamma di applicazioni, comprese le tecnologie per le piccole turbine a gas.

Con un orizzonte fino al 2027 e accompagnata da decisioni di finanziamento positive, Rolls-Royce Deutschland mira a realizzare investimenti significativi per il progetto di sviluppo nel Brandeburgo, assicurando circa 50 posti di lavoro altamente qualificati nella regione già nel 2021. Il lavoro corrispondente sarà diviso tra Dahlewitz e la nuova struttura, che avrà sede presso il Center for Hybrid Electric Systems Cottbus (CHESCO) della Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg. La direzione tecnica dei progetti sarà a Dahlewitz, mentre gran parte del lavoro per il progetto di sviluppo sarà svolto a Cottbus con il supporto di Dahlewitz e degli electrical design teams con sede in Baviera.

Rob Watson, Director Rolls-Royce Electrical, ha dichiarato: “La corsa verso net-zero nel settore dell’aviazione è sia di vitale importanza che una delle sfide tecnologiche più estreme che ci siano. Il sostegno a lungo termine e il crescente sostegno del governo tedesco per la tecnologia aerospaziale è un fattore cruciale per Rolls-Royce, rispettando i nostri impegni per energia sostenibile e net zero entro il 2050. Basandosi sulle capacità avanzate del nostro electrical team in Baviera, l’istituzione di sviluppo, test e impianti di produzione a Dahlewitz e nella Lusatia region consentiranno a Rolls-Royce di fornire hybrid-electric propulsion systems per l’aviazione di prossima generazione”.

Joerg Au, Engineering Director Rolls-Royce Deutschland, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di lavorare con altri partner per costruire un ecosistema industriale unico al mondo per sistemi di propulsione aeronautica ibridi a basse emissioni qui nel Brandeburgo. Il lavoro svolto dai nostri team in Germania consentirà una nuova classe di trasporto aereo più silenzioso e pulito e il nostro sito di Dahlewitz, uno dei centri per l’ulteriore sviluppo degli hybrid propulsion systems nella nostra azienda, sarà quindi ulteriormente rafforzato”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)