News Brevi – 12.10.2021

QATAR AIRWAYS: OFFERTA LAMPO ONLINE PER LA RIAPERTURA DEI VIAGGI TURISTICI – A pochi giorni dall’annuncio dell’apertura dei tanto attesi corridoi turistici “Covid free”, che permetteranno a tanti italiani di poter viaggiare nuovamente verso mete da sogno senza obbligo di quarantena o isolamento fiduciario al rientro, Qatar Airways annuncia il lancio di un’eslusiva campagna online, che per 48 ore vedrà offerte per viaggiare verso una delle 140 destinazioni del network. A partire già da ora e fino al 13 ottobre, la promozione sarà valida su tutti i voli Qatar Airways, prenotando su qatarairways.com il proprio volo per viaggiare fino al 31 agosto 2022 (si applicano ulteriori termini e condizioni). I passeggeri hanno la possibilità di visitare una delle 140 destinazioni del network, come Dubai, Maldive o Seychelles, dagli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino a prezzi convenienti a partire da 359 euro. I passeggeri possono così provare i servizi pluripremiati di Qatar Airways e utilizzare la promozione speciale su destinazioni in Asia, Africa, Medio Oriente e Oceano Indiano solo tramite qatarairways.com. Possono inoltre prenotare adesso in tutta tranquillità e modificare il viaggio quando ne avranno più bisogno, grazie all’elevata flessibilità garantita da Qatar Airways. Per i termini e le condizioni completi visitare il sito qatarairways.com/Flexibility. I collegamenti offrono anche la possibilità ai passeggeri di sostare nella magnifica città di Doha, grazie alla collaborazione della compagnia aerea con Discover Qatar, che ha recentemente visto il lancio dei pacchetti viaggio “World’s Best Value Stopover”. A partire da 12 euro a persona a notte, i viaggiatori possono ora sperimentare la famosa ospitalità del Qatar soggiornando in una selezione di lussuosi hotel a 4 e 5 stelle e rendere il loro viaggio ancora più memorabile vivendo esperienze uniche e personalizzate.

EMIRATES: A380 FLYPAST SOPRA DUBAI – Domani mattina, mercoledì 13 ottobre, e giovedì 14 ottobre, l’aereo con livrea speciale Emirates Expo 2020 Dubai effettuerà due sorvoli a bassa quota su Sheikh Zayed Road e sul sito di Expo 2020 Dubai. Le opportunità per i media e il pubblico che si spostano al mattino per individuare l’aereo saranno approssimativamente tra le 5:00 e le 8:00 (ora locale) attraverso diversi punti panoramici su Sheikh Zayed Road e intorno a Dubai Expo 2020 e le aree circostanti. I flypast che verranno condotti nei prossimi due giorni saranno per un progetto speciale che verrà presto rivelato dalla compagnia aerea. Emirates incoraggia il pubblico a scattare foto e video del flypast, tuttavia, si ricorda alle persone di non mettere a rischio il flypast utilizzando droni e di rispettare tutte le linee guida GCAA relative alle “no fly zone” per gli aerei senza pilota /droni. A settembre Emirates ha introdotto l’audace livrea Expo 2020 Dubai sul suo aereo A380 (leggi anche qui). Questo accattivante invito all’Expo 2020 volerà attraverso il network A380 della compagnia aerea nei prossimi mesi.

EMBRAER EXECUTIVE JETS CERTIFICATO COME CENTRO DI COMPLETAMENTO DA COLLINS AEROSPACE – Embraer ha annunciato oggi alla 2021 National Business Aviation Association (NBAA) annual convention and exhibition, che l’Embraer Executive Jet Service Center di Fort Lauderdale, in Florida, è stato certificato come Collins Aerospace Completion Center per la tappezzeria e i cuscini degli aerei in servizio. Gli aggiornamenti sono disponibili per i jet executive Legacy 450, Legacy 500, Praetor 500 e Praetor 600. Utilizzando materiali e rivestimenti morbidi, la certificazione consente a Embraer di offrire nuovi design di tappezzeria, che saranno forniti dall’Executive Jet Interior Design Team di Embraer. Consentirà inoltre il rimodellamento della schiuma e la creazione di nuovi design di imbottiture con opzioni che i clienti Embraer non avevano in precedenza nell’aftermarket. “Siamo molto entusiasti di annunciare la certificazione come Collins Aerospace Upholstery Completion Center. La fiducia di Collins in Embraer migliora le nostre capacità di progettazione, modifica e riparazione dei sedili. Questo è un traguardo importante che ci consente di servire meglio i nostri clienti, fornendo capacità di modifica e riparazione per i sedili degli aerei executive. Il team Embraer è orgoglioso e onorato di ricevere un riconoscimento per questo duro lavoro”, ha affermato Frank Stevens, Vice President, Global MRO Centers, Embraer Services & Support. Questa approvazione è specifica per i sedili in cabina, compresi i sedili in servizio e i nuovi sedili installati su aeromobili in servizio, e offre a Embraer la capacità di progettare rivestimenti completamente nuovi entro i limiti del certificato di tipo originale. “Siamo lieti di aver certificato Embraer Fort Lauderdale come upholstery completion center per le linee di prodotti di aeromobili Legacy e Praetor. La certificazione consentirà a Embraer la flessibilità e l’agilità necessarie per supportare la propria base di clienti in crescita”, ha affermato Ian Webb, Vice President of Sales, Executive Seating, Collins Aerospace.

EASA ANNUAL SAFETY CONFERENCE 2021 – EASA informa: “Unisciti a noi alla EASA Annual Safety Conference di quest’anno sul tema “Safety in Air Traffic Management” che si terrà il 10 novembre 2021. L’agenda dell’evento virtuale di un giorno è stata appena pubblicata nella pagina dedicata e si concentra su tre panel: “ATM Safety Performance before/ during/ after Covid”, “Green Single European Sky”, “New technologies and transformation in ATM”. Questo evento online riunisce relatori di alto livello provenienti da operatori, autorità e ANSP. Non è prevista alcuna quota di iscrizione per questo evento”. Pagina dedicata all’evento: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/events/2021-easa-annual-safety-conference-safety-air-traffic-management.