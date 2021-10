Bombardier è presente all’NBAA-BACE e annuncia il launch customer del nuovo Challenger 3500

Dando il via alla sua prima partecipazione di persona a un importante airshow in due anni, Bombardier presenta l’interior mock-up del business jet Challenger 3500 e annuncia che il cliente di lancio di questo nuovo aereo è Les Goldberg, Presidente e CEO di Entertainment Technology Partners.

Mr. Goldberg, un cliente Bombardier di lunga data, si unirà ai festeggiamenti mentre Bombardier celebra la sua presenza alla National Business Aviation Association Convention & Exhibition (NBAA-BACE).

“In Bombardier, siamo entusiasti di prendere parte a questo importante evento del settore – e soprattutto di farlo di persona, offrendo un’esperienza davvero speciale in cui i nostri ospiti possono interagire con i nostri prodotti e incontrarci faccia a faccia”, ha affermato Eric Martel, presidente e amministratore delegato, Bombardier. “E quale modo migliore per celebrare il nostro nuovissimo business jet se non mostrare il nostro bellissimo mock-up interno ed essere affiancato da Mr. Goldberg, il nostro cliente di lancio per il Challenger 3500”.

“Sono felicissimo di essere il cliente di lancio per l’aereo Challenger 3500″, ha affermato Goldberg, che attualmente possiede un jet Challenger 350. “L’affidabilità è la cosa più importante da considerare quando si acquista un aereo e so che il nuovo Challenger mi consentirà di viaggiare per il mondo per gestire la mia attività. Non vedo l’ora di vedere tutti i miglioramenti che hanno fatto per rendere l’aereo eccezionale”.

Il velivolo Challenger 3500, il nuovo capitolo della piattaforma Challenger di grande successo, vanta interni completamente ridisegnati con sedili Nuage brevettati, il volo fluido tipico di Bombardier e una nuova tecnologia in cockpit. L’ultima aggiunta al portafoglio di Bombardier è partita molto bene, con un ordine fermo per 20 business jet Challenger 3500 già nei libri contabili.

Gli ospiti della mostra statica di Bombardier all’Henderson Executive Airport avranno anche la possibilità di visitare le spaziose cabine dei business jet del costruttore, tra cui l’ammiraglia Global 7500 e il Global 6500.

Nel frattempo, Bombardier presenterà la sua offerta di servizi innovativi al Las Vegas Convention Centre. L’azienda è nel bel mezzo di un’espansione mondiale dei centri di assistenza, compreso il Miami Opa-Locka Executive Airport, per raddoppiare la propria presenza in Florida. I rappresentanti di Bombardier saranno a disposizione per discutere di interessanti sviluppi nella sua offerta di servizi, incluso il suo nuovo programma Certified Pre-Owned Aircraft, che sta generando un alto livello di interesse.

Uno dei temi centrali dell’NBA-BACE di quest’anno è la sostenibilità e Bombardier dimostrerà ancora una volta il suo ruolo centrale mentre l’industria si sforza di ridurre la sua impronta ambientale.

“Mentre l’industria si riunisce per promuovere azioni concrete sulla sostenibilità, Bombardier è una voce importante”, ha affermato Martel. “Continuiamo a dimostrare la nostra leadership, attraverso iniziative tra cui Environmental Product Declarations, innovazioni sostenibili per il nostro nuovo velivolo Challenger 3500 e un ruolo di leadership di lunga data nella promozione del Sustainable Aviation Fuel (SAF)”.

Bombardier inoltre ha annunciato oggi di aver nominato Collins Aerospace come Preferred Service Provider (PSP) per i servizi di connettività a livello di flotta. A partire da oggi, Collins Aerospace alimenterà le esigenze di connettività in cockpit e in cabina dei clienti Bombardier, inclusa la fornitura di un’esperienza cliente semplificata.

Con questo nuovo accordo, i clienti che scelgono di abbonarsi ai Collins’ ARINCDirect flight deck and cabin connectivity services, possono visualizzare e gestire i propri abbonamenti di connettività tramite gli strumenti digitali ARINCDirect, che saranno integrati nella piattaforma digitale Bombardier per un’esperienza di volo senza soluzione di continuità e connessa. I clienti e gli operatori di Bombardier beneficeranno inoltre del supporto completo per la connettività in loco durante tutto l’anno da parte dei rappresentanti di ARINCDirect presso le strutture di servizio di Bombardier.

“Questo nuovo accordo con Collins Aerospace fornirà ai nostri clienti e operatori le cockpit and cabin connectivity solutions che richiedono e meritano, oltre a fornire servizi di supporto impeccabili per la massima tranquillità”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Services and Support, and Corporate Strategy, Bombardier.

“Grazie alla potenza di Collins e alla nostra capacità di unire hardware e servizi, possiamo creare valore per Bombardier semplificando il modo in cui le soluzioni di connettività sono integrate e supportate per tutti i loro clienti”, ha affermato LeAnn Ridgeway, Vice President and General Manager of Information Management Systems, Collins Aerospace.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)