IATA lancia il CEIV Lithium Battery Certification Program

L’International Air Transport Association (IATA) ha lanciato un nuovo programma di certificazione del settore, il Center of Excellence for Independent Validators Lithium Battery, per migliorare la manipolazione e il trasporto sicuri delle batterie al litio lungo la catena di approvvigionamento.

“Le batterie al litio sono fonti di energia fondamentali per molti beni di consumo su cui tutti facciamo affidamento. Ed è fondamentale poterli spedire in sicurezza per via aerea sia con prodotti finiti che come componenti nelle catene di approvvigionamento globali. Ecco perché abbiamo sviluppato la certificazione CEIV Lithium Battery. Offre a spedizionieri e compagnie aeree la certezza che le aziende logistiche certificate operano secondo i più elevati standard di sicurezza durante la spedizione di batterie al litio”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Le spedizioni di batterie al litio (da sole o con prodotti finiti) devono essere conformi a standard di sicurezza globali consolidati per il modo in cui sono fabbricate, testate, imballate, contrassegnate, etichettate e documentate. Questi requisiti sono un elemento chiave delle IATA Lithium Battery Shipping Regulations (LBSR) e delle IATA Dangerous Goods Regulations (DGR), che combinano input normativi e operativi da esperti del settore e del governo.

CEVA Logistics è la prima CEIV Lithium Battery certification per le sue operazioni all’aeroporto internazionale di Hong Kong e all’aeroporto di Amsterdam Schiphol.

“Ci congratuliamo con CEVA Logistics per essere diventata la prima azienda di logistica a ottenere la certificazione CEIV Lithium Battery. Da cargo handlers, ground handling companies, freight forwarders and shipping companies, più parti interessate lungo la catena del valore parteciperanno a CEIV Lithium Battery, più forte ed efficace sarà il risultato per l’industria. In definitiva, tutti noi vogliamo vedere un network di CEIV Lithium Battery trade lanes con partecipanti certificati all’origine, alla destinazione e nei punti di transito”, ha affermato Walsh.

“I nostri clienti del settore automobilistico, sanitario e tecnologico apprezzano la nostra capacità di fornire soluzioni logistiche reattive senza soluzione di continuità, indipendentemente dalla destinazione o dal tipo di carico, come le batterie agli ioni di litio. La nostra esperienza nel trasporto di un’ampia gamma di batterie ci ha reso un partner ideale con IATA nel pilotare la loro nuova certificazione CEIV. IATA continua a essere all’avanguardia nel fornire standard, regolamenti e linee guida per migliorare la qualità e la sicurezza complessive nel settore del trasporto aereo. Questa nuova certificazione offre ai clienti ancora più fiducia nella nostra capacità di trasportare in modo sicuro e affidabile le loro batterie agli ioni di litio”, afferma Peter Penseel, COO of air freight for CEVA Logistics.

CEIV Lithium Battery è l’ultima certificazione CEIV di IATA. Segue le orme di analoghe certificazioni per la manipolazione di prodotti farmaceutici, merci deperibili e animali vivi.

(Ufficio Stampa IATA)