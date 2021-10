Deutsche Lufthansa AG rimborsa la Silent Participation I all’Economic Stabilization Fund

Con il perfezionamento dell’aumento di capitale, Deutsche Lufthansa AG ha completamente rimborsato l’importo di 1,5 miliardi di euro prelevato dalla Silent Participation I all’Economic Stabilization Fund della Federal Republic of Germany (ESF). Con questo, Deutsche Lufthansa AG ha regolato una parte importante delle misure di stabilizzazione dell’ESF attualmente in essere. Il rimborso è stato effettuato molto prima di quanto originariamente previsto.

Il ricavo lordo dell’aumento di capitale è stato di 2,162 miliardi di euro. Le nuove azioni sono quotate alla Borsa di Francoforte. L’aumento di capitale è quindi concluso.

Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Siamo molto grati che Deutsche Lufthansa AG sia stata stabilizzata con il denaro delle tasse nei momenti più difficili. Ciò ha permesso di preservare più di 100.000 posti di lavoro e assicurarli per il futuro. Oggi manteniamo la nostra promessa e rimborsiamo un gran parte dei fondi di stabilizzazione prima del previsto. Siamo sempre più fiduciosi per il futuro. Sempre più paesi stanno aprendo le frontiere e la domanda di viaggi aerei, soprattutto da parte dei viaggiatori d’affari, cresce ogni giorno. Tuttavia, l’ambiente per le compagnie aeree rimane difficile Ecco perché siamo coerenti nel continuare la nostra trasformazione. Il nostro obiettivo rimane invariato: Lufthansa Group continuerà a difendere la sua posizione tra i primi 5 gruppi di compagnie aeree del mondo”.

A seguito del rimborso odierno della Silent Participation I, la compagnia intende inoltre rimborsare integralmente la Silent Participation II di 1 miliardo di euro entro la fine del 2021 e di terminare la quota inutilizzata della Silent Participation I entro la fine del 2021. Un prestito KfW di di 1 miliardo di euro è stato già rimborsato prima del previsto (febbraio 2021).

L’ESF, che ora detiene il 14,09% del capitale sociale, si è impegnato a non vendere azioni della società nei sei mesi successivi al completamento dell’aumento di capitale. Tuttavia, la cessione della partecipazione dovrà essere perfezionata entro e non oltre 24 mesi dal completamento dell’aumento di capitale, a condizione che la compagnia abbia rimborsato le Silent Participations I e II come previsto e che siano rispettati i requisiti contrattuali.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG)