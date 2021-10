Boeing annuncia le consegne del terzo trimestre 2021

The Boeing Company ha annunciato oggi le consegne per il terzo trimestre 2021. “Abbiamo fatto importanti progressi nel guidare la stabilità durante le nostre operazioni nel terzo trimestre, poiché abbiamo dato priorità alla sicurezza e alla qualità”, ha affermato la società.

“I nostri defense and services teams hanno fornito diversi programmi chiave. Nella nostra attività commerciale, abbiamo aumentato le consegne del 737 MAX nel trimestre e siamo progrediti nel restituire in sicurezza il 737 MAX al servizio in più mercati internazionali.

Stiamo inoltre continuando a completare ispezioni complete in tutto il 787 production system e all’interno della supply chain, mentre teniamo discussioni dettagliate e trasparenti con la FAA, i fornitori e i nostri clienti. Le risorse di produzione rimangono concentrate su ispezioni e rilavorazioni e il tasso di produzione del 787 rimane inferiore a cinque aerei al mese. Continueremo a prenderci il tempo necessario per garantire i massimi livelli di qualità. Sebbene questi sforzi continuino a incidere sulle consegne, siamo fiduciosi che questo sia l’approccio giusto per guidare la stabilità e la qualità nelle nostre operazioni e per posizionare il programma a lungo termine con la ripresa della domanda del mercato”.

Riguardo i Commercial Airplanes Programs, queste le consegne del terzo trimestre 2021.

Il programma 737 ha ottenuto 66 consegne nel terzo trimestre 2021 (179 dall’inizio dell’anno). Il programma 747 ha realizzato 2 consegne nel trimestre (4). 11 le consegne per il programma 767 (24), 6 per il programma 777 (20). Il programma 787 non ha realizzato consegne nel trimestre (14 dall’inizio dell’anno).

In totale Boeing ha consegnato 85 aerei commerciali nel secondo trimestre 2021, 241 dall’inizio dell’anno.

(Ufficio Stampa Boeing)