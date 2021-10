News Brevi – 13.10.2021

IL MINISTRO GIOVANNINI ALLA CONFERENZA DI ALTO LIVELLO DELL’ICAO – Il Ministro Giovannini partecipa alla conferenza di alto livello dell’ICAO. L’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) ha svolto un ruolo decisivo per contrastare gli effetti della pandemia e per facilitare la ripresa in sicurezza dei collegamenti internazionali. Occorre continuare ad operare per un ritorno alla piena operatività del trasporto aereo e per lottare contro gli effetti della crisi climatica. Così il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini intervenendo oggi alla Conferenza di alto livello dell’ICAO sul Covid-19 “One Vision for Aviation Recovery, Resilience and sustainability beyond the global pandemic”. Giovannini ha espresso apprezzamento per il fondamentale ruolo avuto dall’ICAO nelle ore più drammatiche della crisi del COVID 19 per contrastare gli effetti della pandemia sul settore dell’aviazione e per facilitare la ripresa delle attività del settore. Nel ricordare i significativi miglioramenti intervenuti nei mesi scorsi, grazie anche alla diffusione dei vaccini su scala globale, il Ministro ha sottolineato che la missione non può dirsi conclusa e che serve un ritorno alla normalità in linea con le misure di sicurezza e di salvaguardia previste dall’OMS e secondo il principio di ICAO “No country left behind”. Al tempo stesso, ha aggiunto il Ministro, il settore dell’aviazione dovrà fornire il proprio contributo per fare fronte alla crisi climatica e l’ICAO assumere un ruolo chiave anche nel favorire lo scambio delle migliori pratiche, incoraggiando progetti pilota e soluzioni condivise tra Stati Membri e altre organizzazioni internazionali con un approccio inclusivo e solidale, in linea con i principi promossi dall’attuale Presidenza italiana del G20 (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

ETIHAD RACCOGLIE $1,2 MILIARDI IN UN PRESTITO ESG LEGATO ALLA SOSTENIBILITA’ – Etihad Airways ha raccolto 1,2 miliardi di dollari nel primo sustainability-linked loan (SLL) legato a environmental, social and governance (ESG) targets nella global aviation. La transazione è il più grande finanziamento sostenibile nella storia della compagnia aerea e segue due innovativi accordi di finanziamento dell’aviazione: un sukuk di transizione legato alla sostenibilità unico nel suo genere nel 2020 e un prestito legato agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nel 2019. Adam Boukadida, Chief Financial Officer di Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Etihad Airways ha guidato il finanziamento sostenibile nel settore dell’aviazione e siamo orgogliosi di continuare il nostro track record innovativo essendo la prima compagnia aerea a garantire un prestito ESG legato alla sostenibilità. Finanziare le nostre operazioni in modo da supportare sia il nostro pianeta che le persone nelle nostre comunità locali è il naturale passo successivo della nostra strategia di finanziamento. I nostri obiettivi avranno un impatto reale e, per sottolineare la nostra responsabilità, ci siamo impegnati a sanzioni e incentivi fino a 5,5 milioni di dollari statunitensi legati ai nostri progressi rispetto agli indicatori chiave di prestazione. Attraverso il nostro programma Greenliner, stiamo perseguendo molteplici iniziative legate alla sostenibilità presso Etihad Airways per migliorare l’impronta ambientale dell’aviazione e il finanziamento ecologico è una parte fondamentale della nostra strategia”.

ANA: VOLI COMMEMORATIVI PER CELEBRARE L’ANNIVERARIO DEL 787 – All Nippon Airways (ANA) celebrerà il decimo anniversario dell’entrata in servizio del Boeing 787 con voli commemorativi speciali il 31 ottobre 2021. Ripercorrendo le iniziali rotte di volo del 787-8 dieci anni fa, i voli celebrativi voleranno sulle rotte Haneda – Okayama e Haneda – Hiroshima come progetto di apertura. I passeggeri che viaggiano su questi voli speciali riceveranno regali commemorativi e saranno accolti con un arco d’acqua all’arrivo negli aeroporti di Okayama e Hiroshima. “Il Boeing 787 è stato parte integrante della nostra flotta e ha aiutato ANA a fornire un servizio clienti di qualità superiore, espandere la nostra rete internazionale e migliorare la nostra efficienza operativa”, ha affermato Hideki Kunugi, Executive Vice President ANA. “I prossimi voli commemorativi sono un’espressione di gratitudine verso la nostra partnership e collaborazione con Boeing per la fornitura di velivoli che hanno soddisfatto le nostre esigenze come compagnia aerea, contribuendo anche al nostro miglioramento dell’efficienza necessaria per operazioni rispettose dell’ambiente. Con il suo distinto servizio nel passato decennio, prevediamo che il Boeing 787 continuerà a essere una parte fondamentale della nostra flotta negli anni a venire”. Il Gruppo ANA ha utilizzato il Boeing 787 sin dal suo lancio iniziale, piazzando il primo ordine al mondo per l’aereo nel 2004.

SAAB SI UNISCE A RACE TO ZERO PER RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS SERRA – Saab si unisce alla campagna Race to Zero delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e si impegna a ridurre le emissioni di gas serra del 50% entro il 2030 e a net zero il 2050. Saab sviluppa e produce sistemi di difesa avanzati per supportare i paesi nell’adempimento delle loro missioni. Poiché il cambiamento climatico sta diventando una crescente minaccia alla sicurezza per le persone, le nazioni e il nostro futuro, è fondamentale concentrarsi ancora di più sull’integrazione degli obiettivi climatici nel lavoro strategico di Saab. “Stiamo raccogliendo la sfida di unirci al viaggio verso la neutralità climatica. Questo deve essere fatto in modo tale da consentire anche alle nazioni di mantenere la tecnologia e le soluzioni di cui hanno bisogno per garantire la sicurezza ai propri cittadini”, afferma il presidente e CEO di Saab, Micael Johansson.

EUROWINGS: OTTIMI LIVELLI DI PRENOTAZIONE PER LA IMMINENTE BASE A PRAGA – Eurowings ha iniziato con successo ad allargare le sue ali a Praga: poco dopo la disponibilità dei voli per la prenotazione, la più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze ha già venduto migliaia di biglietti nella Repubblica Ceca a viaggiatori privati e d’affari, nonché a tour operator locali. Eurowings aprirà una nuova base operativa nella capitale ceca alla fine di ottobre 2021 e offrirà inizialmente 14 nuovi voli diretti da Praga. I primi voli decolleranno il 31 ottobre da Praga per Fuerteventura e Bristol (UK). Le più alte prenotazioni Eurowings da Praga fino ad oggi includono Tenerife, Fuerteventura e Málaga. Anche i collegamenti con Atene (Grecia), Barcellona (Spagna) e Copenaghen (Danimarca) sono molto popolari poiché le persone rimangono desiderose di viaggiare. A breve verrà lanciato un sito web locale di Eurowings, il che significa che tutti i voli Eurowings saranno presto disponibili per la prenotazione in lingua ceca. “Siamo molto lieti che le nostre nuove offerte siano state accolte così bene sin dal primo giorno. Ciò rafforza la nostra fiducia nel fatto che abbiamo fatto esattamente la scelta giusta con il lancio delle nostre operazioni da una città così attraente come Praga”, ha affermato Jens Bischof, CEO di Eurowings. “Eurowings offrirà ai clienti cechi prodotti e servizi di alta qualità a prezzi accessibili per servire l’attuale domanda di voli repressa”. Nuovi servizi innovativi come la possibilità per i clienti di scegliere un posto intermedio gratuito (a partire da € 10/254 CZK) accanto a loro hanno rafforzato la prima posizione di Eurowings tra le compagnie aeree europee. “I clienti di tutta Europa apprezzano di avere un po’ più di respiro al proprio posto, sia per motivi di comfort che di igiene”, ha affermato Bischof. “Il posto centrale vuoto dà una sensazione di business class anche nelle ultime file ed è già stato prenotato da clienti cechi diverse centinaia di volte solo nelle ultime settimane”.

GE AVIATION INVESTE 5 MILIONI DI DOLLARI IN NEXT ENGINEERS – GE ha annunciato un investimento quinquennale di 5 milioni di dollari a Cincinnati per lanciare Next Engineers, un programma di preparazione universitario globale incentrato sull’aumento della diversità dei giovani in ingegneria. GE ha selezionato Cincinnati come una delle quattro sedi inaugurali, con l’obiettivo di ispirare più di 3.500 studenti locali di età compresa tra 13 e 18 anni, fornire esperienze di prima mano di ingegneria e assegnare un sostegno finanziario per proseguire gli studi in ingegneria. Nell’aprile 2021, GE Foundation ha annunciato il programma da 100 milioni di dollari con l’obiettivo di raggiungere più di 85.000 studenti in circa 25 città in tutto il mondo nel prossimo decennio. GE lavorerà direttamente con l’Università di Cincinnati per implementare Next Engineers a livello locale. “È un’emozione assoluta dare il benvenuto al programma Next Engineers nella comunità di Cincinnati”, ha affermato Joe Allen, Chief Diversity Officer di GE Aviation. “Con l’aiuto dei nostri grandi partner di lunga data presso l’Università di Cincinnati e dei nostri talentuosi dipendenti qui in GE, sono sicuro che questo programma sarà trasformativo per i giovani della nostra comunità”.

ROLLS-ROYCE RAFFORZA IL SERVICE NETWORK PER LA BUSINESS AVIATION – Rolls-Royce ha annunciato all’NBA Business Aviation Convention & Exhibition di Las Vegas, Stati Uniti, che sta rafforzando la propria business aviation services infrastructure espandendo la rete globale di centri di assistenza autorizzati (ASC) per la propria base di clienti CorporateCare®. I centri di assistenza autorizzati costituiscono una componente importante del portafoglio di servizi Rolls-Royce e si aggiungono alle capacità di assistenza globale esistenti. L’ultima aggiunta alla rete ASC è Western Aircraft a Boise, Idaho, una società di Greenwich AeroGroup, che supporta i motori BR710A1/C4 e Tay 611-8/8C. Andy Robinson, SVP Services – Business Aviation, ha dichiarato: “Con oltre 3.600 velivoli Rolls-Royce in servizio oggi siamo il principale fornitore di motori nell’aviazione d’affari e i nostri clienti si fidano di noi per fornire un eccezionale supporto in servizio. La nostra collaborazione con i fornitori di manutenzione più esperti del mondo garantisce livelli di servizio leader del settore per la nostra crescente base di clienti CorporateCare globale”. Con oltre 75 centri di assistenza autorizzati attivi con i principali fornitori di manutenzione, Rolls-Royce offre ai suoi clienti della business aviation la più grande rete di servizi globale del settore.

ACCORDO TRA BOMBARDIER E SIGNATURE FLIGHT SUPPORT – Bombardier e Signature Flight Support hanno annunciato di aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) verso una relazione multiforme per creare una suite di nuovi servizi che trasformeranno l’esperienza di servizio per i loro clienti. La prima area di collaborazione, annunciata all’inizio di quest’anno, designa Signature Flight Support come fornitore di servizi di concierge preferito presso i centri di assistenza Bombardier negli Stati Uniti e in Europa. Attualmente lanciato a Tucson, AZ, Hartford CT, Fort Lauderdale, FL, Dallas, TX e Wichita, KS, negli Stati Uniti, e con Londra-Biggin Hill nel Regno Unito a seguire, questo impegno fornirà ai clienti servizi di manutenzione e servizi coerenti con la reputazione di Signature come FBO leader nel settore dell’aviazione d’affari. In secondo luogo, rafforzando la collaborazione di Bombardier con Signature, l’accordo migliora l’esperienza di servizio per i clienti in quanto il Mobile Response Team (MRT) di Bombardier e le capacità associate, incluso il personale, i veicoli e le parti OEM, saranno disponibili presso vari siti Signature negli Stati Uniti e Europa. Ciò garantirà ai clienti un rapido accesso alle capacità di servizio OEM per eventi di manutenzione e altre esigenze critiche degli aeromobili, risparmiando tempo prezioso e massimizzando il valore delle loro risorse. Entrambe le organizzazioni prevedono di evolvere ulteriormente questa iniziativa attraverso una risposta congiunta agli eventi AOG e un accesso più rapido per il personale MRT Bombardier in airside per eventi di manutenzione. Bombardier e Signature Flight Support lavoreranno anche per aumentare la consapevolezza e la responsabilità ambientale in tutto il settore dell’aviazione d’affari, concentrandosi sullo sviluppo e sull’accessibilità di Sustainable Aviation Fuel (SAF) attraverso il programma Signature Renew. Bombardier si impegna a promuovere la maggiore disponibilità e l’uso di SAF in tutto il settore e questo accordo fornisce una base per collaborare all’espansione dell’accesso e alla riduzione dei costi.