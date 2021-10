Delta annuncia il ritorno al profitto per il trimestre chiuso a settembre 2021

Delta Air Lines ha riportato oggi i risultati finanziari per il trimestre chiuso a settembre 2021 e ha fornito le sue prospettive per il trimestre che chiuderà a dicembre 2021.

“Il nostro trimestre ha segnato un’importante pietra miliare nella nostra ripresa, con il nostro primo profitto trimestrale dall’inizio della pandemia”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “I nostri ricavi hanno raggiunto i due terzi dei livelli del 2019 grazie alle prestazioni operative leader del settore che i nostri dipendenti hanno fornito durante un’estate intensa, dimostrando ancora una volta perché sono i migliori del settore.

Mentre la domanda continua a migliorare, il recente aumento dei prezzi del carburante metterà sotto pressione la nostra capacità di rimanere redditizi per il trimestre di dicembre. Con l’avanzare della ripresa, sono fiducioso nel nostro percorso verso una redditività sostenuta mentre continuiamo a fornire il miglior servizio della categoria ai nostri clienti e a rafforzare la preferenza per il nostro brand, creando al contempo una compagnia aerea più semplice ed efficiente”.

Adjusted pre-tax income di 216 milioni di dollari, che esclude un beneficio netto di 1,3 miliardi di dollari relativo alla seconda estensione del programma di sostegno alle retribuzioni (PSP3) parzialmente compensato da oneri di estinzione del debito e aggiustamenti mark-to-market sugli investimenti.

Adjusted operating revenue pari a 8,3 miliardi di dollari, in recupero per il 66% rispetto al trimestre di settembre 2019 su una capacità ripristinata per il 71%. In sequenza rispetto al trimestre di giugno 2021, gli adjusted operating revenue migliorano di 1,9 miliardi di dollari, o il 30%, con un aumento dell’11% della capacità.

Le total operating expense, che includono i restanti 1,8 miliardi di dollari di benefici relativi alla PSP3, sono diminuite di 3,5 miliardi di dollari rispetto al trimestre di settembre 2019.

Alla fine del trimestre di settembre, la compagnia disponeva di 15,8 miliardi di dollari di liquidità, tra cui liquidità e mezzi equivalenti, investimenti a breve termine e linee di credito revolving non utilizzate

La compagnia ha generato 151 milioni di dollari di operating cash flow ed ha reinvestito 619 milioni di dollari nel business.

Delta ha annunciato oggi l’acquisizione incrementale di due aeromobili A350 usati con consegne previste per il trimestre di dicembre 2021. Da inizio anno e compreso l’annuncio di oggi, la compagnia ha finalizzato diverse transazioni di flotta, tra cui l’esercizio di 55 opzioni A321neo previste per la consegna tra il 2022 e il 2027 e accordi per l’acquisizione di 38 aeromobili usati nel mercato secondario. Queste acquisizioni sono coerenti con la più ampia strategia di flotta, integrando altre azioni intraprese negli ultimi 18 mesi mentre la compagnia accelera gli sforzi di rinnovo della flotta e si prepara per una ripresa continua. Gli sforzi di rinnovamento fanno progredire Delta verso una flotta più semplice, più efficiente e sostenibile, migliorando al contempo l’esperienza del cliente.

Per il trimestre che chiuderà a dicembre 2021, delta prevede un recupero di capacità pari all’80% e un recupero dei ricavi pari al 70%.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)