Boeing accreditata per la manutenzione dei Chinook per la Royal Netherlands Air Force

Boeing ha recentemente ottenuto la maintenance accreditation nei Paesi Bassi per fornire Chinook phase maintenance, che include ispezioni e manutenzioni regolari programmate, per la flotta della Royal Netherlands Air Force (RNLAF) di CH-47D Chinook. Boeing ha anche l’accreditamento olandese per l’elicottero Apache AH-64D.

“Siamo entusiasti di fornire ai Paesi Bassi un supporto Chinook esteso”, ha affermato Indra Duivenvoorde, director of Europe and Israel for Boeing International Government & Defence. “Abbiamo dimostrato di avere la capacità di impostare operazioni di sostegno con i nostri clienti in tutto il mondo e l’enorme conoscenza ed esperienza nel settore dell’aviazione del nostro team per piattaforme sia Boeing che non Boeing è ciò che ci rende un partner affidabile nel guidare la prontezza attraverso diverse flotte globali”.

Con l’accreditamento NLD-MAR-145, un’organizzazione di manutenzione nazionale di otto dipendenti Boeing di stanza presso la base aerea di Woensdrecht esegue la manutenzione in coordinamento con il team RNLAF. La phase maintenance può richiedere diversi mesi per essere eseguita e include un’ispezione completa programmata che copre componenti, la cellula, i motori e le pale del rotore.

Il team Boeing interno è anche in grado di lavorare su tutti gli altri tipi di velivoli a rotore e ad ala fissa all’interno del RNLAF. Eseguiranno i lavori nell’ambito di un Flexible Capacity direct commercial sale contract. Boeing ha fornito phase maintenance solutions per RNLAF AH-64D Apache e CH-47D Chinook dal 2016.

Analogamente alla Federal Aviation Administration negli Stati Uniti e all’European Aviation Safety Agency, la European Defence Agency’s Military Aviation Authority regola la conformità e la sicurezza degli aerei militari, compresi i criteri di manutenzione e addestramento, e ogni paese stabilisce requisiti specifici per ciascun accreditamento.

Avere un accreditamento MAR-145 in un paese offre l’opportunità di stabilire altre organizzazioni di manutenzione in Europa. Questo accreditamento sarà riconosciuto dagli altri paesi europei poiché è un derivato diretto dei requisiti di aeronavigabilità militare europea.

Boeing sta lavorando a stretto contatto con l’RNLAF per passare al supporto per il modernizzato CH-47F Chinook, di cui quattro stanno già volando nei Paesi Bassi, e l’AH-64E Apache, che dovrebbe iniziare le consegne nel 2023.

(Ufficio Stampa Boeing)