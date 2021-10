Gulfstream: nuove funzionalità per il G280

Gulfstream Aerospace Corp. ha aggiunto diverse nuove funzionalità e opzioni al super-midsize Gulfstream G280, mentre gli investimenti nell’aereo e l’interesse per il segmento continuano. I miglioramenti includono upgrade all’esperienza dei passeggeri, un pilot workload semplificato e vantaggi complessivi per la sicurezza.

“Stiamo assistendo a un’enorme domanda per il G280, a ulteriore dimostrazione che l’aereo è l’high-performing super-midsize leader”, afferma Mark Burns, president, Gulfstream. “Rimaniamo fiduciosi nella comprovata esperienza del G280 e ci impegniamo a investire in miglioramenti che aumentino ulteriormente i vantaggi che offre ai clienti”.

Per migliorare il comfort e il benessere dei passeggeri, il G280 può ora essere equipaggiato con il Gulfstream’s plasma ionization clean air system. Il sistema, che integra l’ambiente di cabina già al 100% con aria fresca di Gulfstream, ha dimostrato nei test di laboratorio di neutralizzare agenti patogeni e allergeni.

Una serie di nuove funzionalità avioniche aggiuntive sono ora disponibili per i clienti che scelgono l’avionics upgrade V3.6.1, incluso SiriusXM graphical weather con real-time updates; dual electronic charts per un paperless flight deck e un pilot workload ridotto; surface management system (SMS), che fornisce segnali acustici e visivi per avvisare i piloti di unsafe ground and arrival operations e aiuta a prevenire le runway incursions; vertical weather and predictive windshear information, che consente ai piloti tutto il tempo necessario per evitare problemi meteorologici in volo.

Inoltre, per ridurre i tempi di fermo dei clienti, Gulfstream ha anche aumentato i vertical separation minimum validation intervals del G280 da 24 a 96 mesi. Anche la Controller-Pilot Datalink Communication (CPDLC) è ora conforme a FANS-E.

Il G280 è certificato per steep approaches, fornendo accesso ad alcuni degli aeroporti più impegnativi del mondo, ed è stato recentemente certificato secondo i rigorosi Stage 5 noise standards della Federal Aviation Administration. È l’unico aeromobile della sua classe con Visual Advantage credit, che dà a operatori selezionati l’autorizzazione a inviare e iniziare instrument approaches in low-visibility conditions al di sotto dei minimi di avvicinamento pubblicati. La cabina ben arredata offre molteplici opzioni di planimetria e può ospitare fino a 10 passeggeri con un tavolo da conferenza a quattro posti. È dotato dell’esclusivo cabin management and high-definition entertainment systems di Gulfstream, di 19 finestrini ovali, accesso ai bagagli ad alta quota e molteplici opzioni di connettività, incluso un high-speed Ka-band satellite system.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Gulfstream)