Rolls-Royce: accelerare la transizione dell’aviazione a lungo raggio verso net zero

A poche settimane dalla conferenza sul clima COP26, Rolls-Royce, Airbus e Shell chiedono ulteriore ambizione e collaborazione in tutto il settore dell’aviazione e con i governi per consentire la transizione dell’aviazione a lungo raggio verso net zero prima degli obiettivi fissati per l’aviazione dalla UN Race to Zero. Man mano che i fattori abilitanti della tecnologia vengono messi in atto, l’attenzione deve essere rivolta alle infrastrutture, agli investimenti e ai quadri politici necessari per supportare l’aumento graduale dell’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Secondo gli obiettivi Race to Zero delle Nazioni Unite, l’attuale “svolta” necessaria per la decarbonizzazione dell’aviazione è raggiungere un minimo del 10% di utilizzo di SAF entro il 2030 con una percentuale che non raggiungerà il 100% prima del 2050. Rolls-Royce, Airbus e Shell stanno investendo nella tecnologia che potrebbe consentire che ciò accada prima.

Rolls-Royce annuncia oggi che entro il 2023 tutti i suoi motori “Trent”, utilizzati su una gamma di velivoli a lungo raggio, saranno dimostrati compatibili con SAF al 100%. Ciò si basa sul suo precedente impegno a testare i modelli Trent attualmente in produzione e significa che entro due anni Rolls-Royce dimostrerà che net zero carbon operations sono possibili con circa il 40% dei motori per aerei a lungo raggio del mondo.

Tutti gli aeromobili Airbus sono attualmente certificati per operare fino a un 50% blend di SAF miscelato con cherosene e Airbus ha l’ambizione di ottenere la certificazione per SAF non miscelato al 100% entro la fine di questo decennio.

Entro il 2025, la sola Shell si è impegnata a produrre 2 milioni di tonnellate di SAF all’anno. Questo è più di 10 volte la quantità totale di SAF prodotta oggi a livello globale. Entro la fine del decennio, almeno il 10% delle vendite globali di carburante per aerei di Shell sarà SAF. Shell sta già costruendo uno dei più grandi impianti per biocarburanti d’Europa nei Paesi Bassi, la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2024.

“Le nuove all-electric, hybrid-electric and hydrogen technologies avranno un ruolo da svolgere nella riduzione dell’uso di combustibili fossili da parte dell’industria aeronautica nel medio e lungo termine. Per l’aviazione a lungo raggio, la sfida della decarbonizzazione è particolarmente difficile e il SAF rappresenta un percorso chiaro per il net zero flight su distanze più lunghe.

La produzione globale di SAF dovrà aumentare notevolmente nei prossimi anni. Di conseguenza, sono necessari collaborazione e un ambiente politico globale abilitante che corrisponda alla portata delle ambizioni tecnologiche dell’industria aeronautica per scalare la produzione di SAF e aumentare significativamente il ritmo della decarbonizzazione all’interno del settore”, afferma Rolls-Royce.

Warren East, Chief Executive, Rolls-Royce, ha dichiarato: “In Rolls-Royce crediamo nel potenziale positivo e trasformativo della tecnologia. Riteniamo di avere gli strumenti tecnologici per rendere l’aviazione a lungo raggio compatibile con net zero carbon. Il volo genera tra il 2% e il 3% delle emissioni globali, ma poiché i settori più facili da abbattere si decarbonizzeranno, tale proporzione aumenterà, quindi accorciare il viaggio dell’aviazione a net zero con un’azione nella fase di apertura di questo decennio decisivo sarebbe una grande vittoria per il mondo. Tuttavia, creeremo l’attenzione e lo slancio necessari per raggiungere questo obiettivo solo se porteremo la nostra ambizione collettiva oltre l’attuale obiettivo di raggiungere il 10% di utilizzo di SAF entro il 2030. Abbiamo bisogno di partner che condividano la nostra visione per l’uso di SAF come soluzione per ridurre le emissioni sui voli a lungo raggio, per aiutare tutti noi a passare con successo a un net zero carbon future”.

Sabine Klauke, Chief Technical Officer, Airbus, ha dichiarato: “Esistono molteplici soluzioni per catalizzare la transizione globale verso l’aviazione decarbonizzata, che si tratti di sviluppare e far maturare nuovi percorsi tecnologici, cercare miglioramenti nelle operazioni e nelle infrastrutture e impegnarsi a livello di aumento della diffusione e della produzione di combustibili per aviazione sostenibili. Oggi, tutti gli aeromobili Airbus possono funzionare con miscele fino al 50% e stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per accelerarlo al 100% entro il 2030. Nel frattempo, accelerare i nostri progressi sul SAF richiederà uno sforzo collettivo e il tempo per agire in tutti i settori è ora”.

Anna Mascolo, President Global Aviation, Shell, ha dichiarato: “Il settore dell’aviazione si sta avvicinando allo zero netto, ma dobbiamo accelerare. L’impegno di Shell è chiaro: entro quattro anni produrremo 10 volte la quantità di SAF attualmente prodotta da tutti i produttori di tutto il mondo, con altri attori del settore che dovrebbero intervenire per completare questa ambizione. Insieme a partner come Rolls-Royce e Airbus, Shell sta plasmando un futuro in cui possiamo ancora trarre vantaggio dal volo mentre le emissioni vengono ridotte. Possiamo rafforzare lo slancio del settore con un quadro normativo che supporta i nostri investimenti in tecnologia e infrastrutture, aiutandoci a costruire la domanda dei clienti”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)