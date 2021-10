Embraer, Fokker Techniek e Fokker Services firmano un MoU per perseguire opportunità di difesa, sviluppo e supporto

Embraer, Fokker Techniek e Fokker Services hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU). Il MoU apre opportunità da esplorare per un’ampia gamma di attività nei Defense, Commercial and Support markets.

“Embraer è un partner ideale per questa collaborazione. La nostra eredità e la profonda conoscenza dei prodotti e delle soluzioni aeronautiche ci consentiranno di offrire una prospettiva unica alle numerose aree di sviluppo su cui Embraer sta indagando”, afferma Roland van Dijk, CEO di Fokker Techniek.

“Fokker Techniek e Fokker Services sono aziende aerospaziali note e rispettabili con radici nella costruzione di aeromobili e nel supporto di flotte di aeromobili in tutto il mondo. La loro rete, esperienza e tradizione aeronautica riconosciuta in tutto il mondo si uniranno perfettamente ai servizi e al supporto di Embraer. Crediamo che insieme possiamo offrire un servizio migliore ai nostri clienti con soluzioni su misura”, ha affermato Johann Bordais, President & CEO, Embraer Services & Support.

Nei prossimi mesi, Embraer, Fokker Services e Fokker Techniek discuteranno una serie di opportunità e cercheranno di sfruttare le rispettive competenze e capacità in nuovi progetti. Per il settore della difesa, ciò include i C-390 Millennium transport aircraft e potenziali specific end-user requirements, nonché il futuro fleet support.

“Che si tratti del Defense market con il nostro supporto per il C-390 Millennium transport aircraft o di qualsiasi tipo di supporto o sviluppo nel Commercial market, siamo fiduciosi che molti progetti entusiasmanti sorgeranno nei prossimi anni”, ha affermato Menzo van der Beek, CEO of Fokker Services.

“C’è un enorme potenziale per entrambe le aziende nello sviluppo di opportunità insieme. Questo è un passo molto importante nella strategia di Embraer per stabilire partnership significative e strategiche in tutto il mondo”, ha affermato Jackson Schneider, President & CEO, Embraer Defense & Security.

Altre opportunità per Defense sono in discussione, come Conversion and Completion of Special Mission and Special Transportation aircraft.

Nel Commercial aviation market, l’ingegneria e il supporto logistico saranno elementi chiave da esplorare, oltre allo sviluppo di Hydrogen Powered Aircraft. Infine, verranno esaminati anche gli argomenti relativi all’aftermarket support, come program support, logistics, repair services e tutte le altre opportunità di supporto.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)