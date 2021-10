Air Europa vola in America con i Boeing 787 Dreamliner dotati di una esclusiva Business Class

Air Europa sta operando tutti i suoi voli transoceanici con la flotta di Boeing 787 Dreamliner. Le 11 destinazioni europee e le 20 spagnole sono collegate attraverso l’Hub di Madrid alle 20 destinazioni operate da Air Europa con i nuovi Boeing 787 in America Latina e negli Stati Uniti.

Dei 18 Dreamliner di cui dispone la compagnia, 12 hanno la configurazione 2-2-2 e altri sei Boeing 787-9 sono invece progettati con la configurazione 1-2-1, con accesso diretto al corridoio da parte di ciascun passeggero.

I Dreamliner sono gli aereomobili più moderni ed efficienti esistenti oggi sul mercato in grado di ridurre i tempi di volo di 40 minuti, le emissioni del 20% e l’impatto acustico del 60%. Sono dotati di una nuova business class che garantisce ai passeggeri il massimo del comfort, della comodità, della privacy e del benessere, con sedili che diventano letti completamente reclinabili, studiati per adattarsi alle esigenze dei clienti che desiderano lavorare e riposare.

Il servizio Wi-Fi durante tutto il volo non ha limitazioni di tempo o megabyte, inoltre, ogni posto dispone di un touch screen individuale da 18 pollici che propone un intrattenimento audiovisivo completo con più di 100 film e più di 70 serie, documentari, audiolibri e podcast.

La proposta di ristorazione in Business Class è realizzata con ingredienti biologici di alta qualità e in più su tutti i voli in partenza da Madrid verso le Americhe si potranno degustare i piatti creati dall’estro creativo dello chef Martín Berasategui, con 12 stelle Michelin al suo attivo. Anche l’amenity kit di business class è stato ripensato in chiave totalmente ecologica e sostenibile, con prodotti che aiutano a combattere gli effetti del jet lag.

Con Air Europa i vantaggi di volare in Business Class iniziano molto prima della partenza grazie ai plus riservati ai clienti quali: check-in dedicato, accesso preferenziale ai controlli di sicurezza, imbarco e sbarco preferenziali e un bonus ulteriore di miglia del programma fedeltà SUMA.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)