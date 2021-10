News Brevi – 18.10.2021

AIRBUS: IL WEBB SPACE TELESCOPE SARA’ LANCIATO A BREVE – Il Webb Space Telescope (WST) è arrivato a Kourou, nella Guyana francese. Lo spacecraft sarà ora pronto per il suo lancio, previsto per il 18 dicembre su un lanciatore Ariane 5. Uno dei quattro strumenti nella sua valigia scientifica è il Near InfraRed Spectrograph (NIRSpec) costruito da Airbus in Germania. Prima del lancio, a ottobre verrà condotta una campagna di test funzionali completi per assicurarsi che ogni parte del veicolo spaziale funzioni ancora come previsto dopo il viaggio verso Kourou. Airbus supporterà attivamente i test funzionali elettrici finali dei quattro strumenti scientifici (incluso NIRSpec) che dureranno circa sei giorni. “Il telescopio Webb cambierà il modo in cui vediamo l’Universo”, ha affermato Jean Marc Nasr, Head of Airbus Space Systems. “I nostri contributi agli strumenti NIRSpec e MIRI sono una testimonianza dell’esperienza di Airbus e del valore che possiamo apportare all’astronomia moderna. Siamo orgogliosi di aver giocato un ruolo chiave nelle future scoperte della missione Webb”. Una volta in orbita, Webb inizierà un viaggio di un mese, percorrendo quattro volte la distanza dalla Luna, fino a raggiungere la sua destinazione finale, il punto di Lagrange L2, a circa 1,5 milioni di km dietro la Terra vista dal Sole. Airbus supporterà NIRSpec dal lancio alla messa in servizio (fino al secondo trimestre del 2022) monitorando i suoi parametri 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ciò include il periodo durante la fase critica di raffreddamento e quindi il test funzionale iniziale all’accensione dello strumento NIRSpec. Infine, il team di ingegneri di Airbus continuerà anche a supportare il controllo delle prestazioni e la calibrazione fino alla fine della messa in servizio. Lo strumento NIRSpec, del peso di 200 kg, è uno spettrografo multioggetto in grado di misurare contemporaneamente lo spettro del vicino infrarosso di almeno 100 oggetti come stelle o galassie con varie risoluzioni spettrali fino a 0,3 nanometri. Anche un altro strumento chiamato Mid-InfraRed Instrument (MIRI) fa parte del contributo dell’Europa alla missione Webb. Airbus nel Regno Unito ha fornito la gestione, l’ingegneria e la gestione della qualità per il consorzio europeo che ha creato MIRI per garantire un approccio coerente al processo di progettazione, costruzione e test. Copre la gamma di lunghezze d’onda del medio infrarosso da 5 a 28,3 micron. MIRI sarà in grado di penetrare spessi strati di polvere oscurando le regioni di intensa nascita stellare. Vedrà formarsi le prime generazioni di galassie dopo il Big Bang e studierà i siti di formazione di nuovi pianeti e la composizione del mezzo interstellare.

ETHIOPIAN AIRLINES: ACCORDO INTERLINE CON AIRLINK – Ethiopian Airlines annuncia di aver firmato un accordo interline con Airlink, compagnia aerea con sede a Johannesburg, Sud Africa. L’accordo consentirà ai passeggeri di viaggiare senza interruzioni con un unico biglietto e di avere biglietti a tariffa ridotta tra i punti all’interno delle reti sinergiche dei vettori. Inoltre, i passeggeri potranno prenotare facilmente i loro itinerari su entrambe le compagnie aeree. Mr. Tewolde Gebremariam, CEO del gruppo Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Nel nostro impegno continuo e nel tentativo di espandere il nostro servizio oltre la nostra vasta rete in Africa, siamo felici di migliorare la nostra cooperazione e aggiungere Airlink alla nostra lista di partner in crescita in Africa. Poiché il Sudafrica rappresenta il più grande mercato del continente e con i significativi cambiamenti negli operatori del settore della regione, l’attuazione di questo accordo interline creerà un facile accesso a coloro che viaggiano da/per gli aeroporti regionali sudafricani e le destinazioni Ethiopian attraverso i cinque continenti”. Ethiopian Airlines ha implementato vari accordi di partnership con vettori africani e globali per espandere ulteriormente la propria accessibilità ai propri clienti. La partnership con Airlink, in particolare, aumenterà le opzioni di connettività senza interruzioni per i clienti nelle regioni del Sud Africa con la vasta rete di Ethiopian Airlines nel continente e oltre. Airlink fornisce servizi tra città più piccole e poco servite e aeroporti hub più grandi. Pertanto, attraverso l’accordo interline siglato con Ethiopian, i clienti sudafricani potranno beneficiare di oltre 60 destinazioni africane di Ethiopian.

IBERIA: 70 VOLI SETTIMANALI VERSO GLI STATI UNITI PER LA STAGIONE INVERNALE – Il governo degli Stati Uniti ha appena annunciato che dall’8 novembre riaprirà le frontiere ai viaggi turistici dall’Unione Europea. Come in tutti i mercati in cui le restrizioni vengono revocate, Iberia scommette sulla riattivazione dei collegamenti e, per la stagione invernale che inizia il 31 ottobre, ha programmato 70 voli settimanali tra la Spagna e gli Stati Uniti, verso le stesse destinazioni in cui operava prima dall’inizio della pandemia durante tutto l’anno. Nello specifico, la compagnia offrirà 10 voli settimanali per New York e altri 10 per Miami in ogni direzione; Chicago avrà cinque voli settimanali, Boston e Los Angeles altre tre frequenze settimanali. L’offerta si completa con quattro voli settimanali per San Juan de Puerto Rico, destinazione che rientra anche nell’accordo commerciale congiunto per le rotte tra Europa e Nord Atlantico che Iberia mantiene insieme ad American Airlines, British Airways e Finnair. Inoltre, Iberia offre voli all’interno degli Stati Uniti verso altre 117 destinazioni, grazie ad accordi di codeshare con altre compagnie aeree; l’ultimo firmato pochi giorni fa con Alaska Airlines e Level, con il quale si sono aggiunte altre 37 destinazioni sulla West Coast. La compagnia aerea spagnola ha lanciato una campagna prezzi per viaggiare negli Stati Uniti a partire da 111 euro a tratta. Inoltre, questa offerta include anche la possibilità di prenotare un volo + hotel nella stessa operazione. Questi prezzi sono disponibili su iberia.com fino al 20 ottobre per volare da novembre al 31 marzo 2022.

AIR CANADA: NUOVO COLLEGAMENTO TRA TORONTO E SANTO DOMINGO – Air Canada ha annunciato che lancerà un nuovo servizio stagionale tra Toronto e Santo Domingo, mentre la compagnia aerea continua a ricostruire la sua rete nordamericana. I nuovi voli verso Santo Domingo di Air Canada opereranno due volte alla settimana il martedì e il giovedì a partire dal 16 dicembre a bordo degli aeromobili Air Canada Rouge, con servizi Premium Rouge ed Economy, miglioramenti dei prodotti tra cui intrattenimento in streaming aggiornato e opzioni per l’acquisto di Wi-Fi ad alta velocità. I posti sono disponibili per la vendita attraverso tutti i canali di prenotazione, incluso aircanada.com e tramite le agenzie di viaggio. “Con l’allentamento delle restrizioni ai viaggi, ci impegniamo a ricostruire la nostra rete internazionale per collegare il mondo al Canada, riunire le persone con famiglie, amici e colleghi di lavoro”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management, Air Canada. “I nostri voli per Santo Domingo si collegano da e verso i nostri voli in tutto il Canada presso il nostro hub globale di Toronto per offrire un accesso facile e conveniente alla capitale della Repubblica Dominicana, una destinazione ricca di cultura e storia”. “Siamo lieti di ricevere a SDQ questo nuovo volo diretto da YYZ con Air Canada, che consentirà a più turisti canadesi di visitare l’ampia varietà di opzioni ricreative e di intrattenimento che la Repubblica Dominicana ha da offrire”, ha affermato Fabien Gourdon, Chief Commercial Officer di Aerodom.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA LAMEZIA TERME A ROMA – Si è da poco conclusa la missione di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo un piccolissimo paziente di appena un giorno di vita per il quale si è reso necessario il trasporto sanitario di urgenza dall’Azienda Ospedaliera di Catanzaro “Pugliese Ciaccio” all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il volo salva-vita, richiesto dalla Prefettura di Catanzaro, è stato immediatamente coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il velivolo, decollato dallo scalo di Ciampino, ha raggiunto l’aeroporto di Lamezia Terme dove, nel rispetto delle misure precauzionali connesse all’emergenza sanitaria Covid-19, ha effettuato l’imbarco del piccolissimo paziente. Il Falcon 900 è poi atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino dove il piccolo è stato trasferito all’ospedale pediatrico romano. Si tratta della seconda missione di soccorso aereo in favore di piccoli pazienti in pericolo di vita svolta in questo fine settimana. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES: LIVREA A TEMA SU UN A380 PER LA ICC MEN’S T20 WORLD CUP – Basandosi sull’entusiasmo per il ritorno della ICC Men’s T20 World Cup, Emirates ha rivelato la propria livrea A380 a tema. Boutros Boutros, Divisional Senior Vice President, Corporate Communications, Marketing & Brand, Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo entusiasti che l’iconica ICC Men’s T20 Cricket World Cup si stia svolgendo qui nella nostra casa, negli Emirati Arabi Uniti, e siamo orgogliosi come compagnia aerea ufficiale e partner di portare squadre da tutto il mondo a competere in quello che sarà un evento davvero memorabile alimentato dalla passione dei fan. La presentazione della livrea di oggi è solo uno dei modi in cui portiamo il sapore di questo sport ai fan di tutto il mondo che non vedono l’ora di assistere a un’emozionante azione dopo una lunga pausa. Speriamo di far volare questo aereo in quante più nazioni amanti del cricket possibile”. Emirates serve direttamente 12 nazioni che partecipano alla settima edizione dell’ICC T20 Men’s Cricket World Cup. Questa è anche la prima volta che un evento di cricket di questa portata si svolge nella regione e le partite si giocheranno nel prossimo mese negli Emirati Arabi Uniti e in Oman. La vivace decalcomania che copre la fusoliera dell’A380 Emirates include figure rosa e gialle che battono e lanciano su uno sfondo viola. La decalcomania è stata installata su A6-EVE e l’aereo ha fatto il suo primo viaggio a Mauritius ieri. Nei prossimi mesi, l’aereo dovrebbe volare attraverso la crescente rete A380 Emirates.

EMIRATES: VANTAGGI PER LE PMI CHE VISITANO EXPO 2020 A DUBAI – In qualità di Premier Partner e Compagnia Aerea Ufficiale di Expo 2020 Dubai, Emirates sta migliorando i vantaggi che le PMI possono trarre dalla visita al più grande evento a tema che si svolge a Dubai. Le piccole e medie imprese (PMI) che pianificano una visita a Dubai durante Expo 2020 Dubai raccoglieranno ancora più vantaggi durante l’evento di sei mesi con il lancio dell’ultimo incentivo Emirates Business Rewards. Nell’ambito dell’offerta, pensata appositamente per le PMI, la compagnia aerea fornisce bonus Emirates Business Rewards Points ai membri del suo corporate loyalty programme, applicabile sui voli per Dubai per tutta la durata dell’evento. Per i voli prenotati per Dubai entro il 15 novembre 2021, per i viaggi fino al 31 marzo 2022, i soci Emirates Business Rewards vedranno aumentare più rapidamente il loro saldo dei premi accumulando il 25% di punti Business Rewards aggiuntivi durante il viaggio. L’offerta consentirà alle aziende di guadagnare 1,25 punti per ogni dollaro USA speso sui voli in arrivo verso la città ospitante dell’Expo. I punti Business Rewards possono essere riscattati per prenotare voli e upgrade per le persone idonee dell’organizzazione registrata, inclusi i proprietari di attività commerciali, i loro dipendenti, oltre agli ospiti. Oltre 20.000 PMI sono attualmente iscritte al programma Emirates Business Rewards. Oltre a guadagnare Emirates Business Rewards sui voli, i singoli soci di una PMI iscritti al programma fedeltà di Emirates, Emirates Skywards, guadagneranno anche Miglia Skywards sugli stessi voli.

EASYJET: CONCORSO PER LE SCUOLE IN UK – easyJet, che è diventata la prima grande compagnia aerea al mondo a compensare le emissioni di carbonio dal carburante utilizzato per tutti i suoi voli nel 2019, sta ora lanciando un concorso per sfidare le giovani menti più brillanti a progettare la loro visione per il volo futuro: un aereo passeggeri a zero emissioni. Il concorso invita i bambini delle scuole di tutto il Regno Unito, di età compresa tra 7 e 16 anni, a progettare un aereo passeggeri per viaggiare in tutta Europa, alimentato da una fonte di energia sostenibile. La compagnia aerea, che sta contribuendo a spianare la strada all’operatività di voli a emissioni zero, ha lanciato il concorso per coinvolgere le generazioni più giovani e ispirarle a diventare parte della rivoluzione dei viaggi aerei futuri come progettisti e ingegneri di aeromobili. Tutti i progetti saranno giudicati da una giuria che rappresenta esperti di livello mondiale in materia di volo, sostenibilità, design e tecnologia a emissioni zero. Il concorso è aperto da lunedì 18 ottobre 2021 fino alle 23:59 di venerdì 31 ottobre 2021. I bambini di età compresa tra 7 e 16 anni nel Regno Unito potranno partecipare al concorso disegnando su carta o tablet il loro progetto di aeromobile a emissioni zero, completo di note e descrizioni che mettono in evidenza come funziona il loro velivolo e perché hanno scelto gli elementi del loro design. Le iscrizioni possono essere inviate tramite mediacentre.easyjet.com/competition. Le opere saranno giudicate e selezionate in due categorie di età: 7-11 anni e 12-16 anni, dove verranno premiati un vincitore e un secondo classificato in ciascuna categoria. La giuria deciderà congiuntamente i vincitori e i secondi classificati. Per ulteriori informazioni sulla competizione Aircraft of the Future di easyJet, visitare: mediacentre.easyjet.com/competition.