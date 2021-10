Volotea quest’inverno stima di impiegare un totale di 200 lavoratori in Sardegna

Volotea vola alto sopra i cieli della Sardegna e, dopo essersi aggiudicata la gestione della continuità territoriale, apre le selezioni per piloti e cabin crew che troveranno impiego presso le sue 3 basi sarde. In totale, saranno 200 i lavoratori impiegati da Volotea in Sardegna nei prossimi mesi invernali.

Le selezioni sono dedicate non solo alle figure professionali che sono già in possesso dei requisiti necessari per lavorare a bordo degli aeromobili, ma anche a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo delle compagnie aeree e dell’aviazione. Per candidarsi basterà inviare la propria candidatura cliccando sul sito jobs.volotea.com e compilare tutti i campi richiesti. Chi risulterà essere maggiormente in linea con i profili ricercati verrà ricontattato dal vettore per poter accedere alle fasi successive della selezione, che si svolgeranno nelle prossime settimane.

“Le nuove posizioni lavorative in Volotea sono aperte a tutti coloro che vogliono mettersi alla prova e sono propensi a lavorare in team. Entrare a far parte della squadra Volotea rappresenta, infatti, un’ottima opportunità di carriera in un contesto internazionale, dinamico e in rapida crescita.

Sin dall’avvio delle sue attività, Volotea si è impegnata a supporto del territorio sardo. Sull’isola si sono concentrati numerosi investimenti della compagnia, tanto che 3 delle 8 basi italiane del vettore sono proprio in Sardegna. A quella di Cagliari e Olbia si è recentemente aggiunta anche la base di Alghero”, afferma Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits : Volotea)