Austrian Airlines amplia le sue destinazioni di vacanza autunnali

Le imminenti vacanze autunnali attirano sempre di più i passeggeri di Austrian Airlines verso città e destinazioni lungo il Mediterraneo. L’orario dei voli di Austrian Airlines offre sia le classiche vacanze in città che destinazioni balneari, affinché ogni viaggiatore possa godersi la vacanza autunnale ideale.

Quest’autunno, le destinazioni più popolari nell’orario dei voli a corto e medio raggio di Austrian Airlines, Roma, Parigi e Nizza, saranno servite fino a 21 volte a settimana. I passeggeri diretti a Roma attualmente beneficiano di un Austrian Business Special Deal per godere dei vantaggi della Business Class con un’offerta a basso costo. Altre destinazioni del Mediterraneo come Atene, Cipro, Venezia e Málaga sono tra le preferite dai clienti Austrian Airlines durante le vacanze autunnali. Diverse myAustrian-Holidays island destinations, come Creta, Rodi, Maiorca, Gran Canaria e Tenerife, sono già al completo. Anche i voli per Catania, Napoli e Santorini sono molto richiesti.

Da questa settimana, attraenti destinazioni come Cancún, Mauritius e le Maldive fanno nuovamente parte del programma dei voli Austrian Airlines. La crescente domanda di queste destinazioni soleggiate riflette il desiderio di molti di sfuggire ai giorni più freddi in autunno e in inverno.

I voli per tutte le destinazioni possono essere prenotati su austrian.com. Sul sito web di Austrian Airlines, i passeggeri possono trovare informazioni aggiornate sugli orari dei voli, i requisiti per la mascherina, i requisiti per l’ingresso e i regolamenti per la riprenotazione. Le informazioni vengono aggiornate su base continuativa.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)