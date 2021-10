LATAM è stata riconosciuta come la principale compagnia aerea dell’America Latina del 2021

LATAM Airlines Group è stata riconosciuta come “Leading Airline” e “Leading Airline Brand” dell’America Latina ai World Travel Awards 2021. Entrambi i premi sottolineano l’eccellenza dell’operatività e del servizio clienti della compagnia, e sono stati assegnati da esperti del settore e dal pubblico.

Oltre a questi riconoscimenti, LATAM è stata candidata in queste stesse categorie anche a livello globale: “World’s Leading Airline” e “World’s Leading Airline Brand 2021”.

“Lavoriamo ogni giorno per migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri e questi premi ci dimostrano che siamo sulla strada giusta. Ringraziamo tutti coloro che hanno già volato con noi, così come quelli che decideranno di farlo in futuro”, ha detto Paulo Miranda, Vice President of Customers di LATAM Airlines Group.

I World Travel Awards hanno l’obiettivo di promuovere l’industria turistica globale, premiando l’eccellenza e la diversità. I premi sono stati assegnati per la prima volta nel 1993 e oggi sono riconosciuti come un sigillo di qualità per i servizi e le esperienze associate al settore.

LATAM, inoltre, ha recentemente ricevuto riconoscimenti da Skytrax, che hanno evidenziato gli standard di salute e sicurezza di LATAM, e dall’Airline Passenger Experience Association, in collaborazione con il sito specializzato SimpliFlying, che ha assegnato al Gruppo la categoria “Diamond”, una delle più alte nello standard APEX Health Safety.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines)