Volotea vince il premio “Compagnia aerea low cost leader in Europa” ai World Travel Awards 2021

Volotea ha vinto il premio “Compagnia aerea low cost leader in Europa” ai World Travel Awards 2021. Il prestigioso riconoscimento è stato annunciato oggi, venerdì 22 ottobre.

“Siamo molto soddisfatti di aver vinto nel settore low cost contro una concorrenza così ampia. È un importante riconoscimento per ciò che facciamo, conferitoci dal nostro stesso settore. Sin dall’inizio, siamo riusciti a mixare tariffe competitive a basso costo con una piacevole esperienza di volo per i nostri clienti”, ha commentato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

È la prima volta che Volotea partecipa alla categoria Europe’s Leading Low-Cost Airline. I World Travel Awards, soprannominati anche gli “Oscar del settore dei trasporti” dal Wall Street Journal e da altri importanti media, sono stati creati nel 1993 allo scopo di riconoscere e premiare a livello mondiale l’eccellenza di tutti i campi del settore turistico e dei trasporti.

“Il fatto che tante persone, tra cui clienti e professionisti del settore, abbiano votato per farci occupare una posizione leader in Europa, è il risultato del duro lavoro e dell’impegno del personale Volotea in tutte le nostre basi europee. Questo premio appartiene soprattutto a loro; è un riconoscimento per come ci siamo distinti nel rispondere alle esigenze dei nostri clienti”, ha continuato Carlos Muñoz.

Dalla sua creazione nel 2011, Volotea ha trasportato più di 35 milioni di passeggeri. Oggi dispone di 18 basi in tutta Europa, e vola in più di 100 destinazioni distribuite in 15 Paesi. Quest’anno la compagnia aerea ha rinnovato la propria flotta, contando interamente su 40 Airbus A319/A320; ciò le ha consentito di aumentare la propria capacità di trasporto, allungando il proprio raggio di volo, e di ridurre le emissioni di CO2.

In precedenza, la compagnia aveva già ricevuto altri importanti riconoscimenti, come il premio “Traveller’s Choice” alla Miglior compagnia aerea low-cost d’Europa nel 2017, conferito dal sito di pianificazione e prenotazione di viaggi TripAdvisor.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)