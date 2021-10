Eurowings si prepara all’apertura della sua nuova base a Praga

Eurowings informa: “Giusto in tempo per il lancio della sua nuova base a Praga, Eurowings ora dà il benvenuto ai suoi clienti in lingua ceca: gli Czech travelers possono ora prenotare voli nella loro lingua nazionale su eurowings.com/cz, approfittare delle offerte nell’Eurowings Savings Calendar o, ad esempio, lasciarsi ispirare dall’orario dei voli verso nuove destinazioni, il tutto comodamente in ceco.

Poco dopo il lancio della prenotazione, la più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze ha già venduto molte migliaia di biglietti nella Repubblica Ceca, sia come posti singoli che tramite tour operator locali”.

Eurowings aprirà una nuova base nella capitale ceca alla fine di ottobre 2021 e inizialmente offrirà 14 nuovi collegamenti diretti per vacanzieri e viaggiatori d’affari.

Il nuovo sito web in ceco sottolinea ancora una volta il “tocco locale” della compagnia aerea a Praga. Entro l’estate 2022 Eurowings baserà tre aerei nella capitale ceca e assumerà equipaggi locali. I lavori pubblicizzati presso la nuova base hanno riscontrato grande interesse nel mercato del lavoro, con oltre 6.000 candidature ricevute nelle ultime settimane. La filiale di Lufthansa, specializzata in voli diretti europei a basso costo, aveva avviato un application process per gli equipaggi presso la sua undicesima base a fine estate, per riempire circa 100 cockpit and cabin positions a livello locale.

“La Cologne/Bonn-based company combina il DNA di Lufthansa con un concetto di rapporto qualità-prezzo e servizi ai clienti innovativi: questi includono concetti di salute e igiene leader del settore, nonché la possibilità di prenotare gratuitamente free middle seats nelle file posteriori degli aerei, sia per ragioni di comfort che di igiene. Questa opzione è già stata venduta più di 50.000 volte in breve tempo ed è diventata un bestseller sui voli Eurowings”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)