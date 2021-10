I Chief Technology Officer dell’industria aeronautica lanciano un invito all’azione congiunto per realizzare i Sustainable Aviation Plans

I Chief Technology Officer (CTO) di sette dei principali produttori aerospaziali del mondo hanno riaffermato il loro impegno a raggiungere un’aviazione più sostenibile e a raggiungere gli obiettivi dell’Air Transport Action Group in una dichiarazione congiunta. Questa dichiarazione aggiorna un impegno assunto da un gruppo unificato di CTO nel giugno 2019, come parte di una posizione condivisa per sostenere l’ambizione del settore dell’aviazione di raggiungere net-zero carbon emissions entro il 2050.

I CTO di Airbus, Boeing, Dassault Aviation, GE Aviation, Pratt & Whitney, Rolls-Royce e Safran invieranno anche un invito all’azione a responsabili politici, istituti di ricerca, fornitori, produttori di carburante e operatori aeroportuali per sfruttare i progressi compiuti in negli ultimi anni e realizzare l’agenda di sostenibilità del settore dell’aviazione.

La dichiarazione congiunta arriva mentre i CTO si riuniscono per discutere i progressi nella sostenibilità dell’aviazione in un evento pre COP26 e vetrina del settore tenuto a Londra da ADS, l’organizzazione che rappresenta le industrie aerospaziale, della difesa, della sicurezza e dello spazio nel Regno Unito.

I CTO di ciascuna azienda si sono impegnati a lavorare insieme per concentrarsi su tre aree principali della tecnologia aeronautica:

– Avanzare lo stato dell’arte nella progettazione e tecnologia di aeromobili e motori.

– Sostenere una maggiore disponibilità e adozione di Sustainable Aviation Fuel (SAF) e studiare l’idrogeno come carburante del futuro.

– Continuare a sviluppare nuove tecnologie che alla fine consentiranno una net-zero carbon aviation, pur mantenendo gli standard di sicurezza e qualità del settore.

I sette CTO, le cui aziende hanno speso oltre 75 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo negli ultimi cinque anni, chiedono:

– Un approccio sostenuto e pianificato da parte dei responsabili delle politiche per sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie e stimolare l’aumento della capacità di produzione di SAF e green hydrogen.

– Un approccio coerente a livello globale agli standard di regolamentazione e certificazione.

– Collaborazione tra enti di ricerca e fornitori aerospaziali nello sviluppo delle nuove tecnologie.

– Investimenti nella capacità di produzione di SAF da parte dei produttori di carburante.

– Investimenti da parte degli operatori aeroportuali nelle infrastrutture necessarie per supportare le nuove tecnologie aeronautiche.

Dall’impegno congiunto del 2019, le azioni intraprese dalle sette società per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio hanno spaziato dai miglioramenti alla flotta in servizio oggi alle tecnologie per il futuro.

Airbus ha annunciato la sua ambizione di consegnare il primo zero-emission aircraft entro il 2035, svelando tre concept di velivoli alimentati a idrogeno che evidenziano l’impegno dell’azienda nello sviluppo di questa tecnologia ad alto potenziale per l’aviazione commerciale. Airbus è inoltre impegnata in 100% SAF climate-impact projects che fanno parte della sua tabella di marcia generale verso la certificazione per l’entrata in servizio del 100% SAF sulla sua flotta entro il 2030.

Boeing si è impegnata affinchè i suoi aerei commerciali saranno in grado di volare con SAF al 100% entro il 2030, continua a testare nuove tecnologie sul suo programma ecoDemonstrator e ha annunciato una partnership con SkyNRG e SkyNRG Americas per aumentare i SAF. Boeing e Kitty Hawk hanno anche formato Wisk, una joint venture per far progredire il futuro della mobilità aerea urbana con oltre 1.500 voli di test del suo self-flying, all-electric air taxi. Boeing ha completato un fifth hydrogen flight test program, questa volta con la sussidiaria Insitu sul loro ScanEagle3 unmanned aerial vehicle che era alimentato da una cella a combustibile a idrogeno con membrana a scambio protonico (PEM).

Dassault Aviation promuove attivamente l’uso di SAF e la sua gamma Falcon è già compatibile con SAF. All’interno di Clean Sky 2 a livello europeo e del France’s civil aviation research council (Corac), il lavoro di Dassault Aviation si concentra sulla riduzione del consumo di carburante riducendo la resistenza e il peso degli aerei. Con il programma europeo Sesar, Dassault Aviation lavora per migliorare l’efficienza del volo e il consumo di carburante attraverso l’uso di percorsi di volo appositamente studiati. Dassault Aviation è anche coinvolta in progetti Corac relativi all’uso dell’idrogeno nei futuri velivoli.

GE Aviation sta maturando un megawatt-class integrated hybrid electric powertrain per dimostrare la prontezza di volo per gli aerei single-aisle con la NASA e sta guidando gli sforzi del settore per definire gli standard per SAF al 100%.

GE e Safran hanno lanciato congiuntamente il programma CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) nel giugno 2021 per dimostrare e far maturare tecnologie dirompenti tra cui open fan and hybrid electric, che mirano a ridurre di oltre il 20% il consumo di carburante e le emissioni di CO2 rispetto ai motori più efficienti di oggi. Gli obiettivi del programma includono garantire la compatibilità al 100% con SAF e idrogeno.

Pratt & Whitney ha annunciato un nuovo importante investimento per lo sviluppo di un hybrid-electric flight demonstrator, in collaborazione con De Havilland Canada, Collins Aerospace e il governo canadese, con l’obiettivo di un miglioramento del 30% dell’efficienza nei consumi e delle emissioni di CO2 rispetto agli attuali velivoli regionali turboelica. Pratt & Whitney sta anche sviluppando tecnologie per un engine core più efficiente e ha recentemente aperto una nuova struttura di ingegneria e sviluppo a Carlsbad, California, dedicata ai compositi a matrice ceramica (CMC) per supportare questo sforzo. Sta continuando a convalidare i motori che funzionano con SAF fino al 100%.

Rolls-Royce ha aderito alla Race to Zero delle Nazioni Unite e si è impegnata a dimostrare che tutti i suoi motori Trent – che rappresentano il 40% della flotta mondiale a lungo raggio – sono compatibili con il 100% di SAF entro il 2023, in linea con l’UN Race to Zero breakthrough entro il 2030. Ha legato i suoi obiettivi di compatibilità SAF alla remunerazione dei dirigenti e ha testato due tipi di motore widebody e uno per business jet con 100% SAF; ha firmato un MoU con Shell accettando di sviluppare e accelerare l’uso di SAF. Ha sviluppato e pilotato quello che si aspetta essere l’aereo completamente elettrico più veloce del mondo e ha firmato accordi negli all-electric and UAM markets con i clienti, per alimentare i prodotti che dovrebbero volare entro la metà di questo decennio.

Safran ha creato una partnership strategica con TotalEnergies per accelerare la riduzione delle emissioni di CO2 dell’industria aeronautica lavorando insieme per lo sviluppo e l’implementazione di SAF che potrebbe sostituire completamente il cherosene fossile nei motori attuali e futuri. Safran e Airbus sfrutteranno le competenze e le strutture di prova della loro JV ArianeGroup per preparare le tecnologie dell’idrogeno per l’aviazione.

Nella loro dichiarazione congiunta, i CTO osservano che volare oggi utilizza l’80% in meno di carburante per Revenue Passenger Kilometer (RPK) rispetto a cinquant’anni fa e che l’aviazione rappresenta il 2,5% di tutte le emissioni di CO2 provocate dall’uomo, mentre genera il 4% delle global GDP e sostiene 88 milioni di posti di lavoro.

