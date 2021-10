News Brevi – 28.10.2021

AEROPORTO DI TRAPANI: CONFERMATO SALVATORE OMBRA ALLA PRESIDENZA AIRGEST – L’assemblea degli azionisti di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, riunitasi questa mattina in seconda convocazione, ha deciso di rinnovare la fiducia al presidente del Consiglio di amministrazione, Salvatore Ombra. Ombra era succeduto al dimissionario Paolo Angius, il 16 agosto 2019. Era stato già a capo del cda di Airgest dal luglio del 2007 al gennaio del 2012. Il consiglio di amministrazione è stato rinnovato per due terzi. Accanto ad Ombra, entra a farne parte l’avvocato Giulia Ferro. Per il collegio sindacale, il ministero delle Finanze ha confermato Gerlando Piro, dirigente della ragioneria generale dello Stato, quello delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, (ex Trasporti) ha nominato Silvia Ceccarelli, dirigente Enac. Stefano Varvaro è il terzo componente. Resta da nominare un ultimo componente del cda. Le dichiarazioni del nuovo presidente di Airgest, Salvatore Ombra. “Sono grato per la riconferma nel ruolo e per la fiducia che l’onorevole Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, ha scelto di accordarmi ancora una volta per proseguire nella lucida follia di portare il territorio trapanese a volare letteralmente, sempre più lontano. Sono certo che col nuovo cda lavoreremo con la stessa lena ed entusiasmo che hanno caratterizzato questo ultimo biennio. Seduto con noi ci sarà sempre – prosegue il numero uno di Airgest -, anche se non formalmente, il territorio trapanese con i suoi cittadini che sceglieranno di volare per far vivere le compagnie che scommettono sul Vincenzo Florio e i rappresentanti dei Comuni e delle organizzazioni datoriali, produttive e turistiche che includeranno lo scalo nei loro progetti e investimenti. Perché uniti si cresce”.

QATAR AIRWAYS RINNOVA IL PROGRAMMA “BEYOND BUSINESS” – Qatar Airways ha rinnovato il suo “Beyond Business” corporate rewards programme per offrire vantaggi a più aziende. Lanciato per la prima volta a gennaio 2019, “Beyond Business” si è rivolto principalmente alle esigenze di viaggio aziendale delle piccole e medie imprese (PMI). Il nuovo e migliorato “Beyond Business” si rivolge ad aziende di tutte le dimensioni, offrendo maggiore flessibilità e soluzioni di viaggio d’affari su misura. Lanciato nel luglio 2021, il feedback sul nuovo “Beyond Business” è stato positivo e il programma aggiornato è stato lanciato ufficialmente e presenta cinque livelli esclusivi, Elevate, Accelerate, Ascent, Advance e Achieve. Le aziende hanno la flessibilità di iscriversi gratuitamente al programma all’entry Tier Elevate level, senza impegni di spesa annuale o di accedere a livelli superiori e vantaggi personalizzati con un impegno di spesa minima annuale. I membri Beyond Business possono guadagnare Qrewards e riscattare voli e altro, oltre a speciali risparmi e flessibilità, mentre i dipendenti hanno contemporaneamente diritto a guadagnare punti frequent flyer personali nell’ambito del Qatar Airways Privilege Club. Il programma “Beyond Business” prevede anche una gestione dell’account e un portale online dedicati, gestione prioritaria dei bagagli per i dipendenti che viaggiano in classe economica, offerte di status di livello Privilege Club e riconoscimento per un’esperienza di viaggio d’affari senza interruzioni. L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il programma Beyond Business è stato ben accolto sin dal suo lancio nel 2019. Qatar Airways è orgogliosa di essere la prima compagnia aerea a implementare una flessibilità senza precedenti e soluzioni di viaggio su misura per imprese in tutto il mondo. Qatar Airways si sforza di essere la migliore compagnia aerea del mondo che offre le migliori soluzioni di viaggio d’affari e il rinnovato programma Beyond Business è destinato a essere il migliore della categoria per tutte le aziende”. La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar continua a ricostruire il proprio network, che attualmente conta oltre 140 destinazioni.

AIR CANADA ADERISCE ALL’AVIATION CLIMATE TASKFORCE – Air Canada ha annunciato di essere membro fondatore e primo vettore canadese ad aderire all’Aviation Climate Taskforce (ACT), costituita per affrontare la sfida dell’aumento delle emissioni di CO2 dalla commercial aviation. La nuova organizzazione senza scopo di lucro, composta da dieci compagnie aeree globali e dal Boston Consulting Group, è stata costituita per accelerare la ricerca e far progredire l’innovazione relativa alle tecnologie emergenti di decarbonizzazione, anche attraverso lo sviluppo di carburanti per aviazione sostenibili. “Air Canada è fortemente concentrata sulle sue performance ambientali e si è impegnata a ridurre ulteriormente la sua impronta fissando un obiettivo per net zero emissions entro il 2050. La lotta al riscaldamento globale richiede una risposta globale e siamo lieti di essere la prima compagnia aerea canadese ad aderire all’Aviation Climate Taskforce. In qualità di membro fondatore, lavoreremo con altri vettori globali e investiremo in tecnologie emergenti per far progredire la decarbonizzazione del nostro settore e costruire un’industria aeronautica sostenibile a lungo termine”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. Come parte dei suoi obiettivi climatici per raggiungere l’obiettivo di net-zero greenhouse gas emissions in tutte le sue operazioni globali entro il 2050, Air Canada si è impegnata a investire fino a 50 milioni di dollari in combustibili alternativi e riduzioni di carbonio, una parte dei quali sarà investita attraverso ACT.

DELTA SI UNISCE ALL’AVIATION CLIMATE TASKFORCE – Per portare avanti un nuovo capitolo per l’aviazione, Delta si unisce alla Aviation Climate Taskforce (ACT), una nuova organizzazione non profit fondata per affrontare l’eliminazione delle emissioni di anidride carbonica nell’aviazione, con l’obiettivo di accelerare le scoperte nelle tecnologie di decarbonizzazione emergenti. “Siamo ancora troppo lontani da soluzioni reali e scalabili per viaggi in aereo puliti. Abbiamo bisogno che il SAF sia accessibile quanto il petrolio e che le nuove tecnologie dei motori arrivino sul mercato più velocemente se vogliamo raggiungere gli obiettivi del settore”, ha affermato Amelia DeLuca, Delta’s Managing Director of Sustainability. “Questa coalizione ci aiuta a incidere in modo più efficace sulla nostra impronta di carbonio mettendo insieme risorse e finanziamenti per definire il prossimo capitolo dell’aviazione sostenibile”. ACT riunisce i leader globali delle compagnie aeree in collaborazione con Boston Consulting Group (BCG) per guidare l’innovazione tecnologica e accelerare il ciclo di vita di ricerca e sviluppo delle tecnologie emergenti. Attraverso l’Innovation Network, ACT accelererà le scoperte nelle tecnologie emergenti. Mapperà la grande quantità di ricerca in tutto l’ecosistema e individuerà le opportunità di collaborazione. ACT si impegnerà con esperti, attivisti, responsabili politici e leader di pensiero per facilitare l’implementazione di tecnologie innovative.

PRATT & WHITNEY CANADA: 50° ANNIVERSARIO PER LA MRO FACILITY IN BRIDGEPORT – Pratt & Whitney Canada (P&WC), una business unit di Pratt & Whitney, celebra il 50° anniversario della sua Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) facility – Pratt & Whitney Engines Services, Inc. (PWES) – con sede a Bridgeport, West Virginia. “La nostra struttura a Bridgeport si è evoluta nel corso degli anni per adattarsi ai cambiamenti nel settore e alle nostre nuove linee di motori”, ha affermato Satheeshkumar Kumarasingam, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Oggi impiega circa 400 persone e revisiona tra 500 e 600 motori ogni anno. La struttura e il calibro dei dipendenti che attrae costantemente, ne fanno un gioiello nella nostra rete globale di assistenza clienti”. PWES è stato aperto nel 1971 per la revisione dei motori per elicotteri PT6T TwinPac™, il primo dei quali era stato certificato proprio l’anno prima. Nel corso degli anni, P&WC ha investito nella struttura per espandere lo spazio, la capacità produttiva e la forza lavoro. Oltre a fungere da MRO Centre of Excellence for Turbofan Engines, PWES fornisce MRO per i motori PT6A, compresi quelli che equipaggiano l’U.S. Air Force/Navy JPATS military trainer program. PWES ha anche la capacità di revisionare i motori PT6 E-Series™ recentemente entrati in servizio sul Pilatus PC-12 NGX. “Nel 2019 la società ha annunciato un investimento di 30 milioni di dollari per aggiungere una nuova linea MRO per il motore PW800 che equipaggia i business jet Gulfstream G500 e G600”, ha affermato Tim Tucker, General Manager, PWES. “La nuova linea è ora pienamente operativa, abbiamo completato i retrofit su motori specifici e stiamo aspettando la prima PW800 engine overhaul”.

QANTAS APRE UNA TRANSIT LOUNGE TEMPORANEA A DARWIN – Qantas aprirà una lounge temporanea per soddisfare i clienti idonei che viaggiano tra Sydney e Londra via Darwin dal prossimo mese. Ciò segue il recente annuncio che la rotta di punta di Qantas dall’Australia al Regno Unito opererà via Darwin, una volta che i confini internazionali dell’Australia saranno aperti il 1 novembre, almeno fino ad aprile 2022. Qantas prenderà in leasing la Darwin International Airport Catalina lounge, che avrà spazio per circa 100 ospiti, utilizzando mobili e accessori esistenti. Stephanie Tully, Chief Customer Officer, Qantas Group, ha affermato: “Sappiamo che trascorrere del tempo nelle nostre lounge è una delle parti più piacevoli dell’esperienza di viaggio. Siamo entusiasti di lavorare con i nostri amici all’aeroporto di Darwin per avere la nostra lounge pronta la prossima settimana, in tempo per accogliere i nostri primi clienti internazionali in 20 mesi. Dato il tempo di transito relativamente breve di 90 minuti, il nostro obiettivo sarà quello di offrire uno spazio confortevole in cui i clienti possano sgranchirsi le gambe, godersi un brunch o una cena leggera e rinfrescarsi prima del proseguimento del viaggio. In precedenza, il nostro volo diretto tra l’Australia e Londra aveva il più alto grado di soddisfazione cliente su tutta la nostra rete e il nostro piano è di ricrearlo al riavvio”. I clienti idonei a visitare la Qantas Darwin International Transit Lounge includono: Platinum One, Platinum, Gold Qantas Frequent Flyers e Qantas Club members, clienti che viaggiano in Business Class, membri oneworld partner idonei. Qantas riaprirà anche la sua Sydney International First Lounge dal 1° novembre e le sue lounge di Londra e Los Angeles a dicembre.

QANTAS SI PREPARA A RIACCOGLIERE I CLIENTI SU VOLI INTERNAZIONALI – Qantas ha svelato una serie di nuove esperienze mentre si prepara a riprendere i voli internazionali di linea la prossima settimana per la prima volta in 20 mesi. Sebbene l’esperienza di viaggio internazionale sarà in gran parte la stessa del periodo pre-COVID, alcune cose saranno leggermente diverse, in particolare a breve termine. Nuove iniziative, tra cui una guida di viaggio digitale personalizzata per i clienti, sono progettate per aiutare i passeggeri a orientarsi tra i requisiti di viaggio. Stephanie Tully, Chief Customer Officer, Qantas Group, ha dichiarato: “La riapertura sicura dei confini australiani e i nostri primi voli internazionali saranno un giorno molto speciale per l’intero team Qantas, entusiasta di tornare a volare e aiutare a riconnettere i nostri clienti con la famiglia e gli amici in tutto il mondo. Abbiamo ridisegnato la nostra esperienza di prenotazione digitale per aiutare i nostri clienti a navigare facilmente nel mondo dei viaggi internazionali post COVID-19 e guidarli attraverso ogni fase, comprese regular checklists inviate tramite SMS prima dei loro voli. Alcune cose non sono cambiate, incluso il nostro servizio premium di classe mondiale. I nostri clienti possono aspettarsi un mix di nuove iniziative e un ritorno di molti preferiti, tutti progettati per farli sentire di nuovo a casa nel momento in cui entrano in una delle nostre lounge o a bordo dei nostri aerei”. La nuova esperienza digitale guiderà i clienti attraverso ciò di cui hanno bisogno per i loro viaggi internazionali in base ai requisiti del governo al momento del viaggio. Da novembre in poi, Qantas lancerà un nuovo menu sui suoi voli internazionali e nelle lounge, che include una serie di nuove opzioni a base vegetale. È un requisito del governo australiano che le maschere siano indossate negli aeroporti e a bordo. Qantas incoraggia tutti i viaggiatori a prendere in considerazione la possibilità di stipulare un’assicurazione di viaggio prima di un volo internazionale, che includa una copertura COVID.