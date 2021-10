British Airways prosegue l’upgrade della flotta con Club Suite

British Airways sta continuando con il lancio del suo nuovo business class seat, Club Suite, mentre prosegue il retrofit del sedile in tutta la sua flotta Boeing 777, con il roll out che dovrebbe essere completato entro la fine del 2022.

La compagnia aerea ha già riadattato alcuni dei suoi Boeing 777 con l’ultimo sedile e lavorerà con Collins Aerospace per garantire che il resto dei 777 della compagnia aerea sia dotato della nuova cabina.

La sofisticata Club Suite della compagnia aerea è stata lanciata per la prima volta a luglio 2019 sul primo A350 e da allora è stata installata sull’aereo Boeing 787-10. Il sedile offre accesso diretto al corridoio, suite door per una maggiore privacy e lussuosi flat-bed seats in una configurazione 1-2-1. Vanta il 40% in più di storage space, include vanity unit and mirror, è dotato di Wi-Fi, 8.5-inch inflight entertainment screens, high definition gate-to-gate programming, PC/USB power. Ogni aspetto della Club Suite di British Airways è stato progettato per il cliente di oggi.

Come parte del suo impegno per il Nord Atlantico, tutti i voli British Airways per JFK saranno operati da un aeromobile dotato del prodotto Club Suite della compagnia aerea.

Sajida Ismail, Head of Inflight Product at British Airways, ha dichiarato: “Quando abbiamo lanciato il nostro prodotto Club Suite abbiamo riscontrato un enorme successo tra i nostri clienti, che hanno adorato la privacy offerta dal nuovo sedile. Siamo concentrati sul roll out di questo prodotto e su altri miglioramenti della cabina, per assicurarci di mantenere il nostro impegno a fornire la migliore qualità, stile e comfort britannici per i nostri clienti”.

Trevor Skelly, General Manager Integration Engineering, Collins Aerospace, ha dichiarato: “L’upgraded Club World cabin eleva gli standard già elevati di British Airways e fornisce commonality alla loro flotta di aeromobili. Il nostro Integration Engineering team ha lavorato a stretto contatto con i designer di British Airways per diversi anni per portare le ultime novità in termini di comfort, stile e privacy in Business Class dal concetto alla realtà”.

Come parte dell’aggiornamento, anche il Club Kitchen della compagnia aerea sta subendo un restyling, con nuovi Club chillers and built-in storage per snack, bevande e altri rinfreschi, consentendo ai clienti in Club World di servirsi da soli a loro piacimento.

L’ultima generazione di First Cabin, inclusa l’introduzione della First suite door, continuerà a essere implementata sull’aereo B777-300 della compagnia aerea. Le First suites sono state progettate meticolosamente in base al feedback dei clienti, la cabina mette il comfort al centro dell’esperienza e sfrutta al meglio lo spazio generoso progettato per pochi clienti alla volta. La suite include un fixed 23-inch high definition inflight entertainment screen che può essere controllato con un integrated handset.

I retrofitted Boeing 777 aircraft saranno operativi da London Heathrow.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)