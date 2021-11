oneworld nominata Best Airline Alliance dai lettori di Business Traveller USA

Per il settimo anno consecutivo oneworld è stata votata come Best Airline Alliance alla 33a edizione annuale dei Best in Business Travel Awards, a ulteriore riconoscimento della popolarità dell’alleanza tra i frequent business travellers.

I premi rendono omaggio ai migliori fornitori di servizi e prodotti nel settore dei viaggi, votati dai lettori della rivista Business Traveller USA, che comprendono premium global business travellers.

Diverse compagnie aeree associate a oneworld hanno ottenuto un riconoscimento ai Business Travel Awards di quest’anno:

British Airways: Best Airline in Western Europe.

Cathay Pacific: Best Airline for Trans-Pacific Service.

Qantas: Best Business Class to Australia, New Zealand, South Pacific.

Qatar Airways: Best Business Class to Africa & Best Business Class to the Middle East.

Quest’ultimo premio per oneworld arriva poco più di un mese dopo essere stata nominata World’s Best Airline Alliance agli Skytrax World Airline Awards 2021, a seguito di un sondaggio tra i clienti di 23 mesi.

Inoltre, oneworld è la vincitrice di numerosi premi annunciati lo scorso anno: Best Airline Alliance ai Business Traveller Awards 2020, Best Airline Alliance ai 2020 Global Traveler Tested Reader Survey Awards e Best Alliance ai Global Traveler Wines on the Wing awards.

Il presidente di oneworld Alliance, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “È chiaro che l’alleanza oneworld continua a guidare il settore come la migliore alleanza di compagnie aeree. Da un lato, questo riconoscimento significa resilienza, tenacia e resistenza condivise dai membri della nostra alleanza, nel superare il momento più arduo della storia dell’aviazione. Ad un altro livello, questo successo serve a illustrare la forza inequivocabile della nostra unità. Individualmente siamo forti ma, insieme, siamo formidabili e estendo le mie congratulazioni a tutti i membri della nostra alleanza per aver ottenuto questo premio”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere stati riconosciuti come Best Airline Alliance per il settimo anno consecutivo ai Best in Business Travel Awards e apprezziamo profondamente il supporto dei lettori di Business Traveller USA. Questo ultimo premio continua a dimostrare la qualità delle nostre compagnie aeree associate, i loro team che lavorano duramente e l’impegno per un ottimo servizio clienti”.

